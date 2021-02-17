Yüzyıllardır kullanılan bir doğum şekli olan normal doğum ilaç, ağrı kesici ve hiçbir tıbbi müdahale kullanılmadan gerçekleşir. İlk olarak rahimde kasılmalar gerçekleşir ve ardından normal doğum süreci başlar.

Normal Doğum Süreci

Normal doğum 3 aşama ile gerçekleşmektedir. İlk aşamada anne adayların rahimlerinde kasılmalar görülmektedir. 10 ile 15 dakikada başlayan kasılmalar yaklaşık olarak 16 saat kadar sürmektedir. Bu aşamada rahim ağzının 8 ile 10 santim kadar açılması beklenir. Zamanla kasılma şiddeti artar ve kasılmaların hissedildiği dakika aralığı 2 ile 3 dakikaya kadar düşer.

Normal doğumda ikinci aşama ise bebeğin doğduğu aşamadır. Bu aşamada anne adayı itme ve ıkınma kuvveti uygular ve bu sayede bebeğin vajinal yoldan çıkışı gerçekleşir. Fakat bu aşama bazı durumlarda birkaç saat kadar sürmektedir. Normal doğumda son aşama ise plasentanın rahimden ayrıldığı aşamadır.

Normal Doğumun Avantajları

Doğum konusunda kendine güvenen ve sancı ile baş edebileceğine inanan kişiler sezaryen gerektirmediği durumda normal doğumu tercih ederler. Normal doğumun tercih edilmesinin sağladığı avantajlar ile de ilişkili olduğu bilinmektedir. Normal doğumun avantajları şunlardır:

- Normal doğum yapan kadınlar vücutlarında doğum sırasında ilaç verilen kadınlara göre daha fazla endorfin salgılar. Bu durum annelerin normal hayata daha çabuk dönmesini sağlar.

- Bebek doğum kanalından geçerken sağlığına katkı sağlayacak bakterileri de almaktadır.

- Bebeklerin ciğerleri rahim içerisinde sıvı ile doludur. Normal doğumda meydana gelen hormonal değişiklikler sıvıyı temizlemeye başlar ve bebeğin doğum kanalından geçerken çoğu sıkılır.

- Hastanede kalma süresi kısalır ve annelerin iyileşme süresi daha hızlı olur.

Normal Doğum Yapanlar Doğumdan Sonra Hastanede Ne Kadar Kalır?

Normal doğum kadınların ve bebeklerin sağlığı için tercih edilmesi gereken bir doğum tercihidir. Normal doğumun en büyük avantajlarından birisi de hastanede kalma süresinin daha az olması ve hızlı bir iyileşme süreci gerçekleşmesidir. Normal doğum ile doğum yapan kadınlar hastanede genellikle 24 saat kalmaktadır. Doğum sonrasında herhangi bir problem yok ise 24 saat süre sonra hastaneden çıkmaktadır.