Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRuh Sağlığı Haberleri Normalleşirken corona virüs psikolojisinden arınmanın yolları
04.06.2020 - 15:02 |

Normalleşirken corona virüs psikolojisinden arınmanın yolları

1 Haziran itibarıyla hayatımıza her alanda 'yeni normal' standartlar girdi ve aslında corona virüs pandemisi sürecinde zorlu bir dönemi bırakmış olduk. Ancak sosyal izolasyonda olduğumuz yaklaşık 3 aylık zaman dilimi içerisinde psikolojimiz öyle yıprandı ki yeni döneme adapte olmak da zorlanıyoruz. Hala birçok kişi "Corona virüse yakalanırsam ne yaparım?", "Dışarı çıkarsam Covid-19 olur muyum?" gibi endişeler yaşıyor. Peki, bu tür olumsuz düşünceleri zihnimizden uzaklaştırmamız mümkün mü? Psikoloji Uzmanı Doç.Dr. Neslim Güvendeğer, 6 önemli tavsiyede bulundu

Normalleşirken corona virüs psikolojisinden arınmanın yolları
ABONE OL

Endişeyle birlikte insanların bir kısmının zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya yönelik tedbirlerini devam ettirme eğiliminde olduğuna vurgu yapan Doç.Dr. Neslim Doksat, ''Bazıları hiç tatile gitmemeyi bazıları ise memleketlerinde veya yazlık evlerinde yine güven altında temiz hava alıp dinlenmeyi düşünüyor. Ancak hastalığın birinci dalgasının henüz yataya geçmediğini düşünenler veya ikinci dalganın çok kısa zamanda geleceğini düşünen insan sayısı oldukça fazla. Ek olarak halkın çoğunluğun gereken tedbiri almama ihtimalini göz önünde bulundurarak ikinci dalganın hızla başlayacağından endişe eden kişi sayısı da oldukça fazla'' tespitinde bulundu.

Corona virüs pandemisi hangi psikolojik rahatsızlıkları artırdı?

Doç.Dr. Doksat sözlerine şöyle devam etti: ''Bütün bunlara dayalı olarak “Evde kal' düzenini değiştirmekten aşırı kaygı duyan bir grup insan da mevcut. Ruh sağlığı çalışanlarına yapılan online başvurudaki artış oranlarına dayalı olarak pandeminin geride bırakmış olduğumuz birinci fazı esnasında ruhsal hastalık oranlarında gerek çocuk ve ergenlerde gerekse de erişkinlerde belirgin bir artış olduğunu ifade edebilirim. Kaygı (anksiyete) bozuklukları, panik bozukluk, saplantı zorlantı bozukluğu (obsesif kompulsif bozukluk) bunların en önde gelenleri arasında sayılabilir.''

Corona virüs endişesi hiç bitmeden devam ederse ne olur?

Tüm bu endişelerin devam etmesi durumunda bireyin ve toplumun ruh sağlığının olumsuz etkileneceğinin altını çizen Doç.Dr. Doksat, ''Bireylerin ruh sağlığı bozuk olduğu takdirde kişiler arası etkileşimle olumsuz haber akışı hız kazanır. Böylece olumsuz düşünen ve ruh sağlığı bozuk olan birey sayısı artar. Ruh sağlığı bozulan kişiler, gerek mesleki ve sosyal gerekse de akademik faaliyetlerde işlev kaybı yaşarlar. Çalışamazlar, üretemezler, tüketemezler ve etrafa olumsuzluk aşılarlar'' diyerek bu konuda yapılması gerekenleri sıraladı.

Normalleşirken corona virüs psikolojisinden arınmanın yolları

İşte olumsuzluk girdabından kurtulmak için 6 tavsiye

1-Sürekli haber takip etmeyi bırakalım. Günde bir veya iki kez haberleri takip edelim ve Covid-19 ile ilgili olarak ülkemizdeki ve dünyadaki son durum hakkında bilgi edinelim.

2-Kendimize pandeminin ikinci fazına uygun şekilde yeni bir hayat düzeni kuralım. Bunun içine yeni normalleşme süreciyle ilgili gerçekleri, olağan hayatımıza en yakınını elde edecek şekilde uyarlayalım.

3-Asılsız bilgi kaynaklarından gelen gerçek dışı, bilim dışı olumsuz verilere itibar etmeyelim. Haberin kaynağını daima sorgulayalım.

4-Resmi otoritelerin verilerini ve bilgilerini takip edelim.

5-Sağlık sistemimizin başarısının bilincinde olalım ve güvenelim. Bu düşünce kendimizi çok daha iyi, güçlü ve olumlu hissettirecektir.

6-Unutmamalıyız ki “Hayat eve sığar” ama “Hayatın tümü evde geçmez." "Hayata adapte olabilen ayakta kalır" prensibinden yola çıkarak ikinci aşamaya adapte olmamız gerekiyor. O nedenle temel tedbir kurallarımız olan maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek olabildiğince yeni normalleşme sürecine ayak uyduralım.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Hayatınızda kriz yaratan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bugün yaşayacağınız olaylarda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Sonunda duygusal yenilenme içine girebilirsiniz. Akşamüstü harcamalarınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle olan konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran durumlar var. Bunun sonucunda geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Alternatif planlar geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde ise eğlenceli uğraşlarla ilgilenmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili yeni sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Bugün başarmak için çok çaba sarf edeceğiniz zamanlar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte mücadeleye girebilirsiniz. Kararlı bir gündesiniz. Akşam saatlerinde daha çok eğlenceye zaman ayırabileceksiniz. İmajınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi işinizle ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Risk almaya yatkınsınız. Başarı için elinizden geleni yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlerlediğiniz işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eve ait konularla ilgili sorumluluklarınıza yönelmek durumunda kalabilirsiniz. Ev içindeki küçük aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Öğle saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Geçmişe ait konularda iç sesinizi dinleyerek karar vermek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygularda ve zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel hareketliliğin yüksek olduğu bir gündesiniz. Mantıklı yaklaşımınızla olayların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Bugün ticari yazışmalar yapmanız gerekebilir. Hazırlanan sözleşmelerde dikkatli olmaya özen gösterin. Öğleden sonra beğenilerde ve zevklerde aşırılıklara kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili alternatif arayışlara girebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından alacağınız desteklerle işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayacağınız zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar, yeni niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele içinde olacağınız konular gündeminizi etkileyebilir. Bedeninize ait konulara özen göstermelisiniz. Keyif aldığınız konularda aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Harcamalara dikkat.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda farkında olmadığınız, gizli kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde aksaklık yaşanabilir. Gelecek yönünde karar vermek için pek uygun bir gün olmayabilir. Bununla birlikte duygusal yenilenmeye girebilirsiniz. Akşamüstü olaylara karşı abartılı duygusal davranışlar gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarınızla ilgili konularla ilgilenmek, onlarla hoşça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu sizi duygusal tamamlanma içinde hissettirebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu konuda çevrenizden destek alacaksınız. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenmek size keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konularınız gündeminizi oluşturabilir. Koyduğunuz hedefler için kararlıkla ilerleyebileceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle paylaşımda olmak size işleriniz konusunda fayda sağlayacaktır. Gün içinde inatçı kişilerle iletişim halinde olabilirsiniz, akışta kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde kendinize zaman ayırabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirmek için hırsla çalışacağınız bir gündesiniz. Gün içinde akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Çıkmak istediğiniz yolculuklarla ilgili araştırmalar yapıp, kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi eğlenceye bırakabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanBEKLENEN AN: EMEKLEME
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalHer şey ters gidiyorsa?
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebek bezi nasıl değiştirilir?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy tutulmasının burçlara özel ritüelleri
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker YıldızÖzgür olduğunda dans et
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşBurun alerjisi ve korunma yolu
Adil Yıldırım
Adil YıldırımBir erkeği 90 günde çözebilirsin
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtognatik cerrahi tedavileri
Betül Yergök
Betül YergökBeynine karşı rolünü seç
Nesrin Sürer
Nesrin SürerCilt bakımında vitamin A ve önemi
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sebzeleri haşlarken bu hataları sakın yapmayın! Doğru haşlamanın püf noktaları

Sebzeleri haşlarken bu hataları sakın yapmayın! Doğru haşlamanın püf noktaları

Normalleşirken corona virüs psikolojisinden arınmanın yolları

Normalleşirken corona virüs psikolojisinden arınmanın yolları

Burun estetiği yaptırmadan önce bilmeniz gereken 5 bilgi

Burun estetiği yaptırmadan önce bilmeniz gereken 5 bilgi

Bilim insanları açıkladı: Coronavirüs obez çocukları olumsuz etkiledi

Bilim insanları açıkladı: Coronavirüs obez çocukları olumsuz etkiledi

Sıradaki Haber