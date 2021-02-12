Nörolojik Muayene Nedir, Nasıl Yapılır? Nörolojik Muayenede Hangi Hastalıklar Çıkar?

Beyin, omurilik ve merkezi sinir sistemi bozukluklarını kontrol eden tıp bilimine Nöroloji denmektedir. Bölüm beyin ve sinir sisteminde görülen hastalıkları inceler.



Nörolojik Muayene Nedir?



Nörolojik muayene, nöro muayene olarak da bilinen merkezi sinir sistemi bozukluklarını kontrol eden bir değerlendirmedir. Merkezi sinir sistemi ise beyinden, omuriliğe ve bu bölgelerden gelen sinirlerdir. Kas hareketleri, organların işlevselliği, hatta düşünme ve planlama dahil yaptığınız her şeyi kontrol ve koordine eder. Bunlar;

● Motor ve duyusal beceriler

● Denge ve koordinasyon

● Ruhsal durum

● Refleksler

● Sinirlerin işleyişidir.



Nörolojik muayenenin kapsamı kişinin yaşı ve kişinin durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Muayene bir dizi testten oluşur. Test, denge problemlerini, kas gücünü ve merkezi sinir sisteminin diğer işlevlerini inceler.



Nörolojik Muayene Neden Yapılır?



Nörolojik muayene herhangi bir nedenden dolayı yapılabilmektedir. Kişinin sinir sistemine tam ve kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir. Sinir sisteminde görülen hasarlar, günlük işleyişte sorunlara neden olabilir. Erken teşhis, uzun vadeli komplikasyonları azaltmaya yardımcı olabilir.



Tam bir nörolojik muayene; fiziksel bakımdan rutin, herhangi bir travmanın ardından, bir hastalığın sonucunda yapılabilmektedir. Ayrıca kişilerde görülen;

● Baş ağrısı,

● Bulanık görüş,

● Davranış değişikliği,

● Yorgunluk,

● Denge veya koordinasyonda değişiklik,

● Kollarda veya bacaklarda uyuşma veya karıncalanma,

● Kolların veya bacakların hareketinde azalma,

● Baş, boyun veya sırtta yaralanma,

● Ateş,

● Nöbetler,

● Konuşma bozukluğu,

● Zayıflık,

● Titreme nedenlerine bağlı olarak da yapılabilmektedir.



Nörolojik Muayene Nasıl Yapılır?



Nörolojik muayene başladığında, görevli sağlık çalışanı sinir sisteminin işleyişini test edecektir. Sinir sistemi çok karmaşıktır. Bu yüzden sağlık çalışanı vücudun birçok bölümünü kontrol eder. Sinir sistemi beyin, omurilik, beyin ve beyin sapından gelen 12 çift sinir ayrıca omurilikten gelen sinirlerden oluşmaktadır. Boyundaki arterlerden kaynaklanan ve beyne giden dolaşım da sıklıkla incelenir. Bebeklerde ve daha küçük çocuklarda, nörolojik muayene baş çevresi ölçümünü içerir. Muayene esnasında;

● Zihinsel durum,

● Motor işlevleri ve dengesi,

● Duygusal test,

● Refleks kontrolü,

● Beynin sinirlerinin değerlendirilmesi,

● Son olarak da koordinasyon testi yapılmaktadır.



Nörolojik Muayene Hakkında



Nörolojik muayene için özel bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur. Testlerin herhangi bir riski bulunmaz. Muayenenin herhangi bir kısmındaki sonuçlar normal değilse doktorunuz tam tanı koymak için daha fazla test isteyecektir. Sinir sistemi bozuklukları ve akıl sağlığına benzer semptomlara sahip olabilir. Bunun sebebi, bazı davranışsal belirtilerin sinir sistemi bozukluğunun belirtileri olabilmesidir.