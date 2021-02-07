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07.02.2021 - 03:05 |

Numara Sorgulama: Ücretsiz Bilinmeyen Numara (Numara Kime Ait) Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Bilinmeyen numaralardan cevapsız çağrı almak bugüne kadar herkesin başına gelmiştir. Bilinmeyen numaraları kısa sürede ve doğru şekilde öğrenmek cep telefonu kullanıcıların son derece merak ettiği konular arasında yer alır. Peki numara sorgulama nasıl yapılır? Ücretsiz bilinmeyen numara (numara kime ait) sorgulaması nasıl yapılır? İşte bilinmeyen numara sorgulama konusunda merak edilen detaylar.

Numara Sorgulama: Ücretsiz Bilinmeyen Numara (Numara Kime Ait) Sorgulaması Nasıl Yapılır?
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Bilinmeyen numaralardan çağrı almak ve bu çağrıların kimden geldiğini öğrenmek bütün cep telefonu kullanıcıların en doğal hakkıdır. Bu konuda geliştirilen farklı yöntemler bulunmaktadır.

Numara Sorgulama

Cep telefonları gelişen teknoloji sayesinde bütün hayatımızı içine sığdırabileceğimiz akıllı cihazlara dönüştüler. Modern bir insanın gün içerisinde en fazla kullandığı cihaz da cep telefonu olmaya başladı. Bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar genellikle cevapsız kalsa da telefon kullanıcıları kimin tarafından arandıklarını öğrenmek isterler.

Numara sorgulama işlemleri operatörler tarafından gerçekleştirilir. Ancak bu işlem sadece karşı taraf kimliğini gizlememişse bir sonuç verir. Bunun dışında numara sorgulama uygulamaları indirerek veya Whatsapp üzerinden de numara sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.

Ücretsiz Numara Sorgulama

Bilinmeyen bir numara tarafından sürekli olarak aranmak ve sizi kimin aradığını bilmemek insanı son derece rahatsız eden bir olaydır. Bu durumda operatörler aracılığıyla herhangi bir sonuca ulaşılamadığında yapılabilecek farklı işlemler vardır. Bunun için Appstore veya

Google Playstore üzerinden bilinmeyen numaraların kimin üzerine kayıtlı olduğunu gösteren uygulamalar indirilebilir. Bu uygulamalarda mantık bilinmeyen numarayı uygulamaya girerek uygulamanın sorgulama yapmasını beklemektir. Bilinmeyen numara öğrenmeye yönelik geliştirilen uygulamaların birçoğu ücretsiz numara sorgulamasına izin verdiğinden kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilirler.

Whatsapp'tan Numara Sorgulama

Whatsapp uygulamasının gelişen teknolojiye ayak uydurarak kendini sürekli yenilemesi de bilinmeyen numaraların kimliğini öğrenmek için en fazla başvurulan yöntemler arasında yer alıyor.

Whatsapp yeni özelliğiyle kullanıcılarına bilinmeyen numaraların kimin üzerine kayıtlı olduğunun bilgisini zorluk çıkarmadan sunuyor. Whatsapp uygulamasının son özelliği bilinmeyen numaralardan gelen arama veya cevapsız çağrıların kimin tarafından yapıldığının öğrenilmesine izin veriyor. Kişi kimlik bilgilerini karşı tarafa sunan bu yöntem henüz beta testi aşamasında olsa da oldukça kullanışlı gözüküyor.

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