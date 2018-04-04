Savunma Mekanizmaları

RUHUN SAVUNMA YOLLARI

BÖLME( Splitting)

Şahsım olarak bilişsel düzeyde insanları iyiler ve kötüler diye ayırmayı bırakalı çok oldu...

Samimiler , samimiyetsizler...

Başarılılar başarısızlar... vb . Liste böyle uzayıp gider...

Bunların hepsi sensin, benim ve onlar...

İyi de sensin, kötü de sen... iyi de benim, kötüde...



Tüm parçalarımızla bir bütünüz hepimiz... Artılar ve eksiler aynı hanede...

Bütünleştiremiyoruz tüm bunları , sorunumuz bu toplum olarak...



Bana iyi hissettirdiğin kadar sen de iyisin, sana iyi hissettirdiğim kadar ben de sana iyiyim.



Nedir bu sorun ???



İlkel “bölme” (splitting) savunma mekanizması :

İlkel diyorum çünkü insan yavrusu, doğduğunda bilişsel süreci henüz gelişmediği için bu mekanizmayı kullanmak zorundadır. Fakat yeterince sevgi ve güvende hissettiği bir ortamda büyürse 3-5 yaşlarında iyi ve kötüyü bir potada eritip bütün olarak algılamaya başlayacaktır.



Bu savunma yöntemini biraz açacak olursak; bir bebek düşünün annesinin memesi ağzında karnı doyuyor ohhh cennette... Bu meme “ iyi meme” ş aynı meme bir neden sen dolayı ağzından çıksın ,bebek doymadı kıyameti koparır yani o an cehennemde... Bunu da “ ayrı- meme-kötü meme olarak algılayacaktır. Yani bebeğin ihtiyaçları giderildiğinde mutlu , huzurlu, güvende sakin değilse tam tersi avazı çıktığı kadar bağırır...



Bu bebeği düşünelim , bu bebek büyürken yeterince sevgi verilmemiş, ihtiyaçları yeterince giderilememiş , yani ihmal edilmiş , yeterince güvende hissedememiş , yetersiz ve değersizlik algıları ile büyüsün. Böyle bir ortamda büyüyen çoçuk bu değersizlik ve yetersizlik duyguları ile başa çıkabilmek için , yani benlik bütünlüğünü koruyabilmek için bu ilkel “ bölme mekanizmasını kullanmak zorundadır..

Yani kendimize biraz yakından bakarsak , bu bölme belasını görebiliriz! Bazılarımızda azıcık ucundan bazılarımızda devasal...

Bazı bireyler vardır bir bakarsınız mutlu neşe dolu, özverili arkadaş , insan canlısı , dersiniz ki “vay beee bu insandan süper arkadaş, eş dost olur” ??? Süper iyi hissedersiniz onunla , sonra bir bakarsınız kötü kendiliğe geçmiş yaşatır cehennemi size şaşarsınız!



Toplumsal olarak da baktığımızda , siyah ve beyaz yaşayan, algılayan , grileri pek kullanmayan bireyler olduğumuzu görebilirsiniz.

Bu savunma mekanizması , bir spektrum olarak algılayabilirsiniz. Şiddet düzeyine göre kişilik problemleri değişkenlik gösterir. Kişinin hayat işlevini bozacak düzeyse ise yardım alması gerekir. Ancak önce kişinin bu farkındalığı olması gerekir . Fakat bizde oldukça yaygın olan içimize gitmek, bazı eksiklerimizi gözden geçirmek yerine başkalarını suçlamak en kolayıdır. Ama sürekli başkalarını suçlamak beyhude bir çabadır, asıl değiştiren dönüştüren kendimizle yüzleşmelerimizdir...



