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17.02.2021 - 17:47 |

Obezite Testi Nasıl Yapılır? Obezite Nasıl Hesaplanır? Beden Kitle Endeksi Hesaplamaları...

Günümüzde en yaygın olan sağlık sorunları arasında obezite yer almaktadır. Çağımızın hastalığı olarak ifade edilmekte olan obezite tüm gelişmiş ülkelerde önemli bir sorun teşkil etmektedir. Obezite testi nasıl yapılır? Obezite nasıl hesaplanır? Beden kitle endeksi hesaplamaları nasıl yapılır? Gibi soruların cevaplarını sizler için bir araya getirdik. Siz de beden kitle endeksinizi hesaplama yollarını öğrenerek kendi beden kitle endeksinizi hesaplayabilirsiniz. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Obezite Testi Nasıl Yapılır? Obezite Nasıl Hesaplanır? Beden Kitle Endeksi Hesaplamaları...
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Obezite, günümüzde bulunan en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Vücudun dengesiz beslenme ve hareketsizlik sonucunda yağ oranının çok fazla bir şekilde artması ile oluşan bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise obezite, aşırı şişmanlık olarak ifade edilmektedir. Kişinin sağlıklı bir şekilde beslenmesi ve vücuda alınan kalori ile harcanan kalori arasındaki dengeyi oluşturabilmesi oldukça önemli bir konudur.

Obezite Testi Nasıl Yapılır? 

Obezite, vücutta bulunan yağ kütlesinin yağsız kütleye oranla oldukça fazla artması durumu olarak ifade edilebilir. Yapılan beden kitle endeksi sonuçlarında ise boy uzunluğuna göre vücutta bulunan kilonun oldukça fazla olması durumunda obezite ile karşılaşmak mümkündür. Aynı zamanda obezite testi yapılarak da vücutta bulunan yağ oranlarının ölçümü yapılabilir.

  • Obezite testi yapılmadan önce beden kitle endeksinizi hesaplayarak da obez olup olmadığınızı öğrenmeniz mümkündür.
  • Obezite testi, obezite olduğundan şüphelenen kişilere uygulanmakta olan bir testtir.
  • Test sırasında öncelikli olarak beden kitle endeksi hesaplanmaktadır.
  • Sağlık bakanlığı tarafından açıklanan obezite testi kriterleri arasında bel ölçümü de yer almaktadır.
  • Obezite testi beden kitle endeksi hesabı ile yapılmaktadır.

Obezite Nasıl Hesaplanır?

  • Obezite hesabı yapmak için kilogram türünden vücut ağırlığının, metre türünden boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile hesaplanmaktadır.
  • Öncelikli olarak yapmanız gereken işlem kilonuzu ve boyunuzu doğru bir şekilde ölçmektir.
  • Kilonuzu ve boyunuzu öğrendikten sonra kolaylıkla obezite testi hesabı yapabilirsiniz.
  • Örnek vermek gerekirse; bir kişinin boyu 1.70 olsun ve kilosu da 60 olsun.
  • Hesaplamak için, 1,70 x 1.70 = 2,89 
  • 60 / 2.89 = 20.76 olarak bulunacaktır. Verilen değerlere göre beden kitle endeksi 20.7 olarak bulunmuştur. .

Beden Kitle Endeksi Hesaplamaları 

  • Beden kitle endeksi hesaplaması yapılırken kişinin boy ve kilo bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Aynı zamanda kişinin cinsiyeti de beden kitle endeksi hesaplanırken dikkat edilmesi gereken etkenler arasında yer almaktadır.
  • Beden kitle endeksi hesaplaması ile vücutta bulunan yağ oranları yaklaşık olarak hesaplanabilmektedir.
  • Beden kütle endeksine göre çıkan sonucun ideal kiloda olduğunuzu ifade etmesi için 18.5 - 24,99 aralığında bulunması gerekmektedir.
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