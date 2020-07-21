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21.07.2020 - 21:13 |

Oje Lekesi Nasıl Çıkar? Gömleğe, Koltuğa Ya Da Halıya Bulaşan Oje Lekesi Nasıl Temizlenir?

Tırnakların harika bir görünüm elde etmesine olanak veren oje, bazı zamanlar istemeden kıyafetlere ya da eşyalara bulaşabiliyor. Böyle durumlarda birçok insan panik ve moral bozukluğu yaşamaktadır. Ancak böyle durumlarda ojenin çıkmasını sağlayacak belli başlı bazı yöntemler mevcuttur. Peki, oje lekesi nasıl çıkar? Gömleğe, koltuğa ya da halıya bulaşan oje lekesi nasıl temizlenir? İşte bu konu hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Oje Lekesi Nasıl Çıkar? Gömleğe, Koltuğa Ya Da Halıya Bulaşan Oje Lekesi Nasıl Temizlenir?
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İster dışarı çıkarken ister evde kozmetik ürünler arasında en çok kullanılan ojedir. Hatta çoğu zaman güzel bir görünüm vermesi için ve kalıcı olması adına bir gece önceden sürülür. Kıyafetleri tamamlayıcı olması ve güzel bir görüntü vermesinin yanı sıra, oje görsel estetiğin baş mimarlarından biridir. Ancak bir anlık dalgınlıkla ya da acele bir iş olduğunda, ojenin kuruması beklenmediği zamanlarda farklı yerlere bulaşabilir. Hızlı hareket etmek suretiyle farklı yöntemler üzerinde, oje lekesini çıkarmak aslında zor değil.

Oje Lekesi Nasıl Çıkar?

Oje akla gelebilecek her yere bulaşabilir. Kıyafetlere, gömleğe, koltuğa ya da halı ile beraber hatta saça dahi çoğu zaman bulaşır. Böyle durumlarda farklı malzemeler kullanmak suretiyle değişik yöntemler üzerinden, oje kısa süre içerisinde çıkarılabilir. Tabii bu konuda ilk olarak özellikle aseton en çok değerlendirilen malzemedir. Fakat söz konusu saç olduğu zaman saç kremi kullanılabilir. Aynı zamanda halılar için saç spreyi ya da ispirto kullanılabilmektedir.

Burada önemli olan ojenin bulaştığı yere bağlı olarak farklı uygulamaları ele almaktır. Böylece ojeyi kısa süre içerisinde ve tamamen çıkarmak mümkün olur. Tabii burada ilk kural ve en önemli husus şüphesiz en kısa sürede ve hızlı şekilde müdahale etmektir. Böylece ojenin kurumasına izin vermeden çok daha kolay ve sorunsuz biçimde leke çıkarılabilir.

Gömleğe, Koltuğa ya da Halıya Bulaşan Oje Lekesi Nasıl Temizlenir?

Ayrı ayrı ele alarak gömlek ile beraber koltuk veya halıya bulaşan oje lekesini kolay biçimde çıkarmak mümkündür. Her bir eşya için farklı malzemeler kullanılır ve kolaylıkla çıkarılabilir.

Gömleğe bulaşan oje lekesi temizleme; Öncelikle bir pamuk ya da beyaz bir havluya aseton dökün. Gömleğin ters yüzüne asetonu uygulayın ve kumaşın zarar görüp görmediğine dikkat edin. Bu noktada asetonu kullandığınız yere kağıt havlu koyarak, asetonun çok fazla bulaşmasına engel olabilirsiniz. Fazla bastırmadan pamuk ya da beyaz bir bez ile beraber asetonun üzerine uygulama yaparak ojeyi çıkarabilirsiniz.

Koltuğa ya da halıya bulaşan oje lekesi temizleme; En büyük yanlışlardan biri ojenin koltuk veya halıya bulaşmasıdır. Özellikle eğer halılar ya da koltuklar açık renkli ise asetonlu ya da asetonsuz oje çıkarıcı ürünler kullanılabilir. Ancak eşyalar koyu renkli ise o zaman ispirto ya da saç spreyi kullanarak ojeyi kolayca çıkarabilirsiniz. Dikkatli şekilde bir pamuk ya da bir havlu ile ilgili bölgeye aseton üzerinden kurulayarak tamamen kurtulmanız mümkün.

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