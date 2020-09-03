Okan İsminin Anlamı Nedir? Okan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Okan ismi Türkçe bir isimdir. Bu sebeple başka dillerden Türkçeye geçmemiştir. Okan ismi anlayışlı anlamına gelmektedir.



Okan Ne Demek?



Okan isminin yaygın olarak bilinen anlamı anlayışlı olan kimsedir. Anlama ve öğrenme anlamlarına da gelen Okan ismi Türkçe olduğu için çok eski yıllardan günümüze gelmiştir. Türkiye'de 58 bine yakın insan Okan ismini kullanmaktadır. Okan ismine sahip olan kişiler ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara şehirlerinde yer almaktadır. Demokan ismi de Okan ismi ile aynı anlam ve özelliklere sahiptir.



Okan ismi Türk oğuz ve kağanlarına da verilen bir isimdir. Tanrı anlamına gelen ve eski tanrılardan birine verilen bir isimdir. Bu sebeple pek çok kişi tarafından Okan kelimesinin anlamı merak edilir.



Okan ismi anne ve babalar tarafından çok sevilen bir isimdir. Özellikle Türkiye'de Okan ismi ile sıklıkla karşılaşılır. Yeni doğan bebeklere de Okan ismi hala verilmektedir.



Sağlam ve sağlıklı anlamlarına gelen Okan ismi, aynı zamanda yiğit erler için kullanılan bir sıfattır. Pek çok anlamı olan Okan isminin iyiliksever, yardımsever anlamları bulunur. Temiz yürekli erkekler için de Okan ismi bir sıfat olarak kullanılmaktadır.



Okan ismi Kur'an-ı Kerim'de Geçer mi?



Okan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Ayetlerin içinde Okan kelimesi de bulunmaz. İsminin anlam güzelliği bakımından kullanılmasında İslami açıdan engelleyecek bir durum yoktur.

Anne ve babanın evlatlarına güzel isimler vermesi bir görevdir. Çocuklara verilen isimler anne ve babanın sorumluluğundadır. Bu sebeple İslami ve toplumsal açıdan kötü anlamı olmayan Okan ismi, çocuklara konulabilir.