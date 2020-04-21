Öksürük İçin Hangi Bölüme Gidilmelidir? Geçmeyen Balgamlı, Kuru, Alerjik Ve Aşırı Öksürük İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Öksürük, vücudun solunum yolları ya da boğazın tahriş olması vaziyetinde cevap verme tarzıdır. Tahriş bulunan yer, beyne mesaj gönderen sinirleri uyandırmaktadır. Ardından beyin, karındaki ve göğüsteki tahriş eden durumu temizlemek adına ciğerlerden havayı dışarı atmak için emir verir. Ara ara olan bir öksürük sağlıklı ve normaldir. Ancak birkaç hafta boyu devam eden kanlı ya da renksiz balgam yaratan öksürük tıbbi destek gerektiren bir vaziyeti gösterebilir.



Öksürük İçin Hangi Bölüme Gidilmelidir?



Öksürük, tek başına bir hastalık değildir. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklar başta olmak üzere kimi rahatsızlıkların belirtisi ya da yan etkisidir. Aslında solunum yollarını ve boğazı temizleme mekanizması olarak tanımlanabilir. Balgamsız, balgamlı ve kronik akut biçiminde ikiye ayrılmaktadır. Bilhassa balgamsız ise kuru olur. Bu ise boğaz tahrişine, gıcığına sebep olur. Üç haftadan daha çok sürüyor ise kronik hale gelmiş durumdadır. Akciğere yabancı cisim kaçması neticesinde farenjit, sinüzit oluşabilir.



Türlü sebeplerle ortaya çıkan öksürük sorunu adına ilk önce hastanelerin kulak burun boğaz ya da dahiliye polikliniğine başvurmak gerekir. Öksürük, boğaz hastalıkları nedeniyle ortaya çıkmasından ötürü hastanelerin kulak burun boğaz bölümü bakmaktadır. Vaziyete göre kulak burun boğaz doktoru, hastayı dahiliye ya da enfeksiyon hastalıkları polikliniğine yönlendirebilir.



Geçmeyen Balgamlı, Kuru, Alerjik ve Aşırı Öksürük İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?



Kronik öksürük kimi zaman seneler bile sürebilir. Sigara kullanımı, öksürüğün başlı sebeplerden birisidir. Kronik kulak sorunları, uzun zaman kullanılan tansiyon ilaçları sebep olabilmektedir. Öksürüğün süresi ve nasıl olduğu, öksürük araştırılırken oldukça önem taşımaktadır. Çocuklarda genel olarak sinüzit, geniz akıntısı, gastroösefageal reflüye bağlı olan öksürükler gece uyumaya gelindiği zaman artar. Kimi zaman ciddi boyutlara ulaşabilir. Öksürük, genel olarak ergenlik zamanlarında görülür. Ancak geçmeyen balgamlı, kuru, aşırı öksürük adına doktora gidilmesi gerekmektedir. Bu hastalıklar adına dahiliye ya da kulak burun boğaz bölümlerine gitmek gerekir. Çocuklardaki öksürüğe, çocuk doktorları da bakabilirler. Doktorlar ilk önce ne kadar zamandır öksürüğün olduğunu, balgamlı mı kuru mu olduğunu sormaktadır. Steteskop sayesinde akciğerler dinlenir, idrar ve kan testleriyle iltihap olup olmadığını incelemektedir. 3 haftadan uzun sürüyorsa, öksürüğün yanı sıra nefes darlığı ve yüksek ateş bulunuyorsa, antibiyotiğe tepki verilmiyorsa mutlaka olarak doktora görünmek gerekir.