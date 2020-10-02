Ölçek Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Ölçek Nasıl Hesaplanır?

Belli bir standart formüle dayanan ölçek hesaplama, harita ve araziler için birçok farklı alanda kullanılır. Özellikle sürekli olarak değişkenlik gösteren ölçümler ve miktarlar üzerinden, herhangi bir alan için ölçek hesaplama kolayca yapılabiliyor.



Ölçek Hesaplama Nasıl Yapılır?



Ölçek hesaplama harita uzunluğu ile gerçek uzunluk ele alınmak suretiyle yapılan bir işlemdir. Bu doğrultuda gerçek uzunluk ya da harita uzunluğu verilmiş ise, harita ölçeği uzunluğu kolay şekilde hesaplanabiliyor.



Örnek: 84 kilometrelik bir uzunluğu bulunan arazinin, harita üzerinde 7 cm gösterildiğine göre haritanın ölçeği kaçtır?



Yukarıda Görüldüğü üzere gerçek uzunluk ile beraber harita üzerinde gösterilen uzunluk verilmiş durumda.



Öncelikle 84 kilometre santimetre üzerinden çevrilir.



84 km = 8.400.000 cm



Bu doğrultuda 7 cm 8.400.000 cm iyi gösteriyorsa;



8.400.000 / 7 = 1.200.000 cm



Böylece harita ölçeği pay ve payda üzerinden ele alındığında şu şekilde göstermek mümkün;



1. 1.200.000



En Basit Yöntem ile Ölçek Nasıl Hesaplanır?



Ölçek hesaplama yapılırken en basit şekilde harita uzunluğu gerçek uzunluğu bölünür. Böylece ortaya çıkan ölçek harita ölçeği şeklinde ifade edilmektedir. Mesela 100 metre olan bir bölge için, 2 metrelik bir harita üzerinde gösterimi yapılacak ise, 2 sayısı 100 sayısına bölünür ve buradan işlem çıkarılır.



Burada unutulmaması ve dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ölçü biriminin aynı miktarı göstermesidir. Yani cm ise yine cm üzerinden yapılmalı ya da metre ise yine metre üzerinden işlem gerçekleşmelidir.



Ölçek Hesaplama



Daha kolay yönden ölçek hesaplama yapılırken hesaplama aracı kullanılabilir. Bu doğrultuda gerekli bilgiler ilgili kısma yazılmak suretiyle sonuç net olarak çıkarılabilir. Böylece çok daha kolay ve kısa süre içerisinde harita ölçeği elde etme şansı vermektedir. Günümüzde birçok farklı alanda bu yöntem kullanılmakta ve harita ölçek sonucu elde edilmektedir.