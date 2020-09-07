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07.09.2020 - 02:36 |

Ölmez Otunun Faydaları Nelerdir? Ölmez Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Günümüzde ülkemizin hemen hemen pek çok bölgesinde yetişebilme özelliğine sahip olan ölmez otunun bilinmekte olan birçok faydası bulunmaktadır. Bunların içinden en önemli olan özelliği ise koparılmasının ardından çiçeklerinin hemen dökülme riskinin olmamasıdır. Pek çok sayıdaki evde bu özelliği sebebi ile ölmez otu süs bitkisi olarak kullanılmakta olup ismi de bu özelliğinden gelmektedir. Ölmez otu kullanan kişiye pek çok fayda sağlamaktadır. Ölmez otu nedir? Ölmez otunun faydaları nelerdir? Ölmez otu bitkisi nerelerde kullanılır? Sizler için ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Ölmez Otunun Faydaları Nelerdir? Ölmez Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
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Ölmez otu, günümüzde genel olarak süs bitkisi özelliği ile bilinmekte olan güzel bir bitkidir. Bu ot oldukça parlak ve sarı renge sahiptir ve saplarında ise kitin benzeri bazı bileşenler bulunmaktadır.

Ölmez Otu Nedir?

Papatyagiller familyasından olan ölmez otu dünya geneline bakıldığında bilinen yaklaşık olarak altı yüz çeşidi vardır. Fakat bizim ülkemizde ise sadece doğal olarak yaklaşık otuz dört çeşidi yetişmektedir.

Ölmez Otunun Faydaları Nelerdir?

Ölmez otu günümüzde sindirim sisteminde etkisi ile de bilinmektedir. Ölmez otu mide öz suyundaki artışına neden olur ve bu sayesinde de sindirim sorunları ortadan kalkmış olur. Yemeklerin ardından hissedilmekte olan kişideki hazımsızlık ve de mide şişkinliğini azaltır ve bu nedenle mide spazmına oldukça faydalıdır.

Kurutulmuş şekilde kullanılan ölmez otu iyi idrar söktürücü bir özelliğe sahip olmaktadır. Ayrıca safra kesesi, pankreas ve böbrek çalışmasına olumlu yönde bir etki ederek salgılamaların düzgün bir yönde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Ölmez otu içeriğinde bulunan antioksidan etkisi sayesinde düzenli bir şekilde kullanım sağlayan kişilerde cildi mikroorganizmalardan ve kirlerden arındırarak temizlemektedir. Bu özelliği ile gözenekleri sıkıştırıp cildin gerginliğini ve korumasını sağlamaktadır. Cildin üzerinde bulunan nem oranını artırması nedeni ile yaşlanmaya karşıt bir etki de oluşturmaktadır.

Ölmez Otu Nerelerde Kullanılır?

Ölmez otu yağı çıkarılarak kullanımı da oldukça yaygındır. Yağı çıkarılan ölmez otu, Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağı karıştırılarak kullanılması tavsiye edilen kullanım şekli olmaktadır. Bu karışım sayesinde cildin yumuşaması ve iyileştirilmesi sağlanır. Ölmez otu, cildi nemlendirme ve tonik şeklinde kullanılma özelliğinin olması sebebi ile güneş yanıklarına da çok iyi gelmektedir. UV ışınlarınsan gelen zararlara karşı kişinin cildini çok iyi korur ve bu yüzden ciddi cilt hastalıklarının riskini azaltır ve önler.

Genel olarak ciltte kullanımı çok yüksek olan ölmez otu, cilt kuruluğuna yol açmayan bir şifalı bitki olmaktadır. Ölmez otu kullanımında sivilceli bölgelere de olumlu etki eder ve cildi kızartmadan tedavi etmektedir. Günümüzde ülkemiz ve dünyada oldukça fazla kullanımına rastlanılmış olan bu ölmez otu bitkisi hemen hemen her derde deva olarak bilinmektedir. Bu nedenle kullanımını arttırmak gerekmektedir.

Düzenli kullanımında kişide bulunan birden fazla soruna iyi gelmektedir. Ayrıca mide spazmı karşıtı özelliğe sahip olan bu ölmez otu, kişinin kanını temizleyici olan bir etkiye de sahiptir. Ölmez otu suyu tüketimi karaciğeri uyararak detoks süresinin hızlandırılmasını sağlamaktadır. Ölmez otu, kullanmakta olan kişide bağışıklığı arttırıcıdır ve bağışıklık sistemini arttırdığı için kişileri pek çok sayıda hastalıklara karşı koruyucu bir şifalı bitki olarak yer almaktadır.

 

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