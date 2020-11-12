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12.11.2020 - 14:08 |

Omega 3 Faydaları Nelerdir? Omega 3 İçeren Besinler Hangileridir?

Omega 3, vücudun her yaş grubunda ihtiyaç duyduğu bir yağ asididir. Bir çok türü bulunmakta ve özellikle çocuklar için yoğun olarak kullanılmaktadır. Omega 3'ün faydaları nelerdir, Omega 3'ün zararları nelerdir, Omega 3 içeren besinler hangileridir, Omega 3 kullanırken nelere dikkat etmek gerekir, Omega 3'ün cilde faydaları nelerdir sizler için derledik.

Omega 3 Faydaları Nelerdir? Omega 3 İçeren Besinler Hangileridir?
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Omega 3, vücutta üretilmediği için besinlerle alınması gereken bir maddedir. Hem hayvanlardan hem de bitkilerden bu ihtiyaç rahatlıkla karşılanabilmektedir.

Omega 3 İçeren Besinler Nelerdir?

Omega 3 hem et hem de bitki ürünlerinde bol bol bulunmaktadır. Bu sebeple Omega 3 almak için bir ürüne yönelmek yerine, birçok üründen dengeli şekilde almak daha sağlıklıdır. Omega 3’ün alınabileceği yiyecekler olduğu gibi belirli firmalar tarafından satılan kapsülleri de bulunmaktadır.

Omega 3 açısından en zengin olan besin balık grubudur. Somon ve ton balığı başta olmak üzere, uskumru, sardalye ve morina balıklarında da bulunmaktadır. Ayrıca ceviz, chia veya chia tohumu, kenevir tohumu, semizotu, ıspanak ve lahanada da Omega 3 bol miktarda bulunur.

Omega 3 Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Omega 3 tek seferde alınarak vücuttaki eksikliği giderilebilen bir ürün değildir. Bu sebeple düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Omega 3 içeren besin gruplarından haftada en az iki kez tüketmek gerekir.

Omega 3 kapsül olarak tüketiliyorsa, mutlaka paketin ilk açıldığı andan itibaren önerilen sürede bitirilmelidir. Hava ile temas eden Omega 3 yapıları bozulabilmektedir.

Tadı ve kokusu farklı gelen Omega 3 içeren besinler kullanılmamalıdır. Ayrıca Omega 3 kapsülleri karanlık ve soğuk ortamlarda saklanmalıdır. Bu şekilde yapısı daha uzun süre korunmuş olur.

Omega 3 kullanımında bir anda yüksek doz alınmamalıdır. Öncelikle düşük dozlar ile tüketime başlamalı, sonrasında uygun doza gelene kadar yavaş yavaş arttırılmalıdır. Bu esnada bir uzman tavsiyesi almanın yararı olacaktır.

Omega 3’ün Cilde Faydaları Nelerdir?

Omega 3 cildin sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Bakım maskesi olarak uygulanabildiği gibi, yalnızca ağız yoluyla tüketilmesi de cilt sağlığını doğrudan etkilemektedir.

Omega 3, ciltteki yağ dengesini düzenlemektedir. Bu sebeple sivilcelere ve saç diplerinde oluşan iltihaplanmalara karşı etki göstermektedir. Ciltte erken yaşlanmaya karşı kullanılan bir silahtır. Düzenli Omega 3 kullanan kişiler daha genç ve sağlıklı görünen parlak bir cilde sahiptir. Ayrıca ciltte hidrasyonu, su dengesini, düzenleme görevi de bulunur.

Omega 3’ün Zararları Nelerdir?

Her besinde olduğu gibi Omega 3 kullanımında da dikkatli olmak gerekir. Doktor tavsiyesi veya kutu üzerinde belirtilen miktarlarda kullanmak ve fazlasını almamak gerekir. Omega 3 kullanımı beklenmedik sonuçlara yol açmadan önce mutlaka doktor tavsiyesi alınmalıdır.

Omega 3 kullanımı, kan sulandırıcı ilaç tedavisi gören hastalar tarafından tüketilmemelidir. Doktor onayı alındıktan sonra kullanıma başlanmalıdır. Ayrıca ishal, gaz, mide sorunları, şişkinlik, mide bulantısı gibi etkiler oluşabilmektedir. Bu durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak tedavi olmak gerekir.

Omega 3 Faydaları Nelerdir?

Bebek ve çocukların zeka gelişiminde etkili rol oynar.

Beyin için gereklidir.

Göz retinasının yapısında bulunduğu için Omega 3 tüketimi göz bozukluklarını engeller.

Yetişkinlerde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Pek çok hastalıktan ve kanserden korunmayı sağlar.

Depresyondan çıkmaya yardımcı olur.

Kalp hastalıklarının iyileşmesine destek olur ve hastalıkların oluşmasını engelleyici etkisi bulunur.

Hem çocuk hem yetişkin yaş gruplarında uyku düzenini sağlar.

Kolestrolün dengelenmesine yardımcı olur.

Yüksek kan basıncını düşürmektedir.

Unutkanlığı olan kişilerin kullanması önerilmektedir.

Yaraların iyileşmesini hızlandırıcı özelliği bulunur.

Yağ yakımını kolaylaştırarak kilo vermeyi salar.

Tok tutucudur bu sebeple diyet yapan kişilerin açlığını yatıştırır.

 

 

 

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