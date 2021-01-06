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06.01.2021 - 16:50 |

Omuz ağrısı nedenleri ve tedavisi

Omuz ağrısı neden olur, nasıl tedavi edilir? Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Özkan Yükselmiş, omuz ağrıları nedenleri ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Omuz ağrısı nedenleri ve tedavisi
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Omuz, geniş ve çok yönlü bir hareket aralığına sahiptir. Omzunuzda bir şeyler ters gittiğinde, rahatça hareket etme kabiliyetinizi engeller ve büyük ölçüde ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir. Omuz, üç ana kemiği olan bir top ve yuva eklemidir: humerus (uzun kol kemiği), klavikula (köprücük kemiği) ve kürek kemiğidir. Bu kemikler bir kıkırdak tabakası ile yastıklanır. Omuz eklemi vücuttaki en geniş bantta hareket edebilen eklemdir. Omuzu ileri ve geri hareket ettirir. Ayrıca kolun dairesel bir hareketle vücuttan yukarı ve uzağa hareket etmesini sağlar.

Omzunuzu çalışırken, spor yaparken ve hatta tekrarlayan hareketlerle yaralayabilirsiniz. Bu tarz kas ağrıları genelde ani başlar. Yapılan işi bırakmakla devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Yaşınız ilerledikçe, özellikle 60 yaşından sonra omzunuzla ilgili sorun yaşama olasılığınız daha yüksektir. Bunun nedeni, omuzu çevreleyen yumuşak dokuların yaşla birlikte dejenere olma eğiliminde olmasıdır.

OMUZ AĞRISINA NE SEBEP OLUR?

Omuz ağrısına çeşitli faktörler ve koşullar katkıda bulunabilir. En yaygın neden rotator manşet tendinitidir. Genelde bu kaslar içinden “supraspinatus” adını verdiğimiz kas daha çok tendinite uğrar. Bu kasın en önemli hareketi omuzu yana doğru açmaktaki ilk derecelerdir. Yana doğru kaldırılan yük veya yana doğru kolun zorlu açılması bu kasın tendonunda ödem oluşturur. Böylece supraspinatus kası kemikler arasında sıkışır. Sıkışma ile birlikte birkaç hafta kas dolaşımı bozulur. Ağrılar daha da artar. Genelde hastalar sırtlarını kaşıyamadıklarından şikayet ederler

Bazen omuz ağrısı, vücudunuzdaki başka bir yerde, genellikle boyun veya kolda yaralanmanın sonucudur. Bahsedilen ağrı genellikle omzunuzu hareket ettirdiğinizde daha da kötüleşmez.

Omuz ağrısının diğer nedenleri arasında şunlar bulunur; artrit, yırtık kıkırdak, yırtık rotatör manşet, şişmiş tendonlar, kemik çıkıntıları (kemiklerin kenarları boyunca gelişen kemik çıkıntıları), boyun veya omuzda sıkışmış sinir, kırık omuz veya kol kemiği, donuk omuz, çıkık omuz, aşırı kullanım veya tekrarlayan kullanım nedeniyle yaralanma, omurilik yaralanması, kalp krizi sayılabilir.

Omuz ağrısının sebebini teşhis etmek için öncellikle fizik muayene yapılır. Röntgen veya MRI gibi görüntüleme testleri teşhise yardımcı olur.

OMUZ AĞRISININ TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Tedavi, omuz ağrısının nedenine ve şiddetine göre planlanır. Tedavi seçenekleri arasında ilaç, fizik tedavi, askı veya ameliyat yer alır.

-Ciddi yırtıklar ameliyat edilmeli.

-Hafif tendinitler için eklem içi enfeksiyonlar uygulanabilir.

-Birçok durumda omuz istirahati önemli. Tendonları rahatlatmak için yük azaltıcı egzersizler de yapılabilir.

 

Sizin durumunuza özel en uygun tedavi için alanında uzman bir hekime en kısa sürede görünmelisiniz.

 

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