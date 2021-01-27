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27.01.2021 - 15:42 |

Omuz Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Omuz Ağrısını Azaltacak Bitkisel Çözümler...

Hastalıkların nedeni ve belirtileri farklılık gösterir. Bu nedenle hastalıklar ile ilgili bilgi sahibi olunduğunda daha iyi önlem alınabilir. Omuz ağrıları konusunda da dikkatli olunmalıdır. Omuz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Omuz Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Omuz Ağrısını Azaltacak Bitkisel Çözümler...
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 Omuz ağrısı, orada bulunan eklemler nedeni ile ortaya çıkabilir. Özellikle kireçlenme, sıkışma, yaralanma, enfeksiyon ve boyun fıtığı omuz ağrılarına neden olabilir.

 Omuz Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

 Omuz ağrıları yaşandığı takdirde kişinin yaşam kalitesini düşürebilir. Genellikle kas zorlanması ve ya yanlış hareket ile ortaya çıkan omuz ağrıları kısa bir süre içinde kendiliğinden iyileşebilir. Çeşitli travmalara bağlı olan omuz ağrıları ise acil müdahale gerektirebilir.

 Omuz ağrıları görüldüğü anda bir hekime başvurmak gerekir. Ayrıntılı olarak yapılan kontrolün ardından hastalığın öyküsü dinlenir. Fiziki kontrolün ardından ise radyolojik görüntülemeler de yapılmalıdır. Bu sayede omuz bölgesinde meydana gelen rahatsızlıkların nedeni araştırılır. Ağır travmaların yaşanmadığı omuz ağrılarından bazıları ağrı kesiciler ile geçirilebilir. Daha ağır omuz ağrılarında fizik tedavi ve ya cerrahi müdahaleler de gerekebilir.

 Omuz ağrısını ortadan kaldırmak için ağır bir şeyleri taşımamak gerekir. Ayrıca omuz ağrısının olacağı yere sıcak ve ya soğuk kompres yapılabilir. Omuz ağrılarını dindirmek için koruyucu korseler de kullanılabilir. Ağrı kronikleştiğinde mutlaka bir hekime danışılması gerekir.

 Omuz Ağrısını Azaltacak Bitkisel Çözümler

 Omuz ağrılarına yönelik bazı doğal çözümler bulunabilir. Özellikle ağır kaldırmamak ve omuza ağırlık vermemek omuz ağrısını da biraz dindirebilir. Çeşitli nedenlerden kaynaklanan omuz ağrılarını ortadan kaldırmak için bazı önlemler alınabilir. Ayrıca omuz ağrısına ne iyi gelir diye merak ediliyor. Omuzdaki ağrıların ortadan kaldırılması için esneme ve germe hareketleri yapılmalıdır. Omuzlar sağa, sola arkaya ve öne hareket ettirilmelidir.

 Uzun süre hareketsiz kalan kişilerde kaslar da daha fazla ağrıyabilir. Bunun yanı sıra omuzlara yapılan masajlar ve kas gevşeticiler ile ağrılara çözüm bulunabilir. Aynı zamanda biberiye yağı omuzlara sürülebilir. Omuz ağrıları için neredeyse tek bitkisel çözüm biberiye yağı olarak bilinir. Özellikle kuru ve ya yaş olarak alınan yarım tatlı kaşığı biberiye suya katılır. Bu su dinlendikten sonra temiz bir beze alınarak bölgeye de günde iki kere omuz bölgesine uygulanır.

 Omuz Ağrılarını Önlemek İçin Ne Yapılır?

 Omuz ağrısını önlemek için bazı önlemler alınabilir. Özellikle de omuz bölgesini zorlayan her türlü hareketlerden kaçınılmalı. Ayrıca sıcak günlerde klimanın çalıştırılmaması gerekir. Soğuk hava direkt omuz bölgesine geldiğinde omuz tutulmaları meydana gelebilir. Bunun yanı sıra yüksekten eşya alma ve koyma gibi hareketlerden kaçınılmalıdır.

 Omuz ağrıları yaşamamak için oturma pozisyonunda kolların dirsek bölgesinden desteklenmesi gerekir. Omuzdaki ağrı ve tutulmaları engellemek adına günde bir kaç defa kollar ile sırt ve enseye doğru enseme hareketleri yapılabilir. Bu şekilde omuz ağrıları da giderilebilir.

 Omuz ağrılarının ortaya çıkması ile birlikte mutlaka bir hekime gitmek gerekir. Uzman doktor bu konuda hastalığın öyküsünü dinler. Omuz ağrıları omuz ekleminde bulunan dokunun zedelenmesi nedeni ile omuz ağrıları ortaya çıkabilir. Omuz ağrılarının nedeninin bulunması için detaylı muayene yapılır.

 Hemen sonrasında ise MR görüntülemesi de yapılır. Ayrıca omuz bölgesinde bulunan kemik ve diğer dokular da ayrıntılı olarak incelenir. Bu şekilde kesin tanı konulabilir. Bazı önemli ve ağır omuz ağrıları vakalarında cerrahi müdahaleler yapılabilir. Bu şekilde omuz ağrılarına da çözümler bulunabilir. Omuz bölgesi ağrıları için kemik ve dokular da ayrıntılı olarak incelenebilir.

 Omuz ağrılarına pek çok neden olabilir. Bu ağrılar çoğunlukla omuz eklemine ait sorunlar arasında yer alabilir. Aynı zamanda en sık görülen ağrılar arasında omuz ağrıları yer almaktadır. Omuz ağrısının yeri, tipi ve şiddeti de omuz ağrısının nedeni ile ilgili belirtileri ortaya koyar. Omuz ağrılarının belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren önlem alınması gerekir. Buna göre de gereken tedavi yöntemi uygulanır.

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