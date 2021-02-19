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19.02.2021 - 18:47 |

Omuz Çıkması Nasıl Olur? Tekrarlayan Omuz Çıkıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Vücudun gövde ve kol arasında yer alan omuz eklemi, kolun hareketinden sorumlu olan yapıdır. Bu yapı diğer pek çok ekleme oranla daha kolay çıkabilme özelliğine sahiptir. Omzun çıkması durumunda çevresinde bulunan bazı dokularda yırtılma ve gerilme oluşabilir. Yanlış bir müdahalede bulunulması kalıcı ağrı şikayetini doğurabilmekte, bu nedenle de bu tip bir şikayet durumunda öncelikli olarak acil servise başvurmak önerilmektedir. Omuz çıkması nasıl olur? Tekrarlayan omuz çıkıkları nasıl tedavi edilir? İşte, merak edilen tüm detaylar...

Omuz Çıkması Nasıl Olur? Tekrarlayan Omuz Çıkıkları Nasıl Tedavi Edilir?
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Omuz çıkması, omzun içerisine yer alan soketin kaza veya ters bir hareket sonucundan yerinden oynamasıyla gözlemlenen bir rahatsızlıktır. Çıkma sonucunda omuz dışarıya dönük bir biçimde zorlanır. Genellikle ileri yaşlarda omuz çıkıklarının tedavilerinde daha uzun bir süreçten söz edilir.

Omuz Çıkması Nasıl Olur?

Omuz çıkmaları genellikle belirgin semptomlar gösterir. Kolun hareketinde kısıtlanma, bu kısıtlanmayla gelen ağrı ve acı şikayetlerine sık rastlanır. Omzun üst kısmında şişlik, alt kısma doğru inen belirgin bir yumru, omuzda şişme, karıncalanma, morarma ve uyuşma gibi sonuçlar omuz çıkmasının göstergeleridir.

Ağırlıklı olarak spor geçmişi olan kişilerde görülse de bazen ters bir hareketle de omuz eklemi kolaylıkla yerinden oynayabilmektedir. Bu durum da omzun çıkmasına sebep olur. Özellikle tenisçilerde ve kaleciler sık görülen bir rahatsızlıktır. Kazalarda nedeniyle omza alınan bir darbe, merdivenden düşme veya herhangi bir sebeple omzun üstüne sert bir biçimde darbe almak da benzer şekilde omuz çıkığını meydana getirebilir

Tekrarlayan Omuz Çıkıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Omuz çıkıklarının üst üste birden fazla defa çıkması durumunda ilgili tendon ve kas gruplarında zorlanma, buna bağlı olarak kalıcı hasar ve kireçlenme oluşabilir. Bu durum ekstra sakatlıklar doğurabildiği gibi cerrahi tedaviyi gerekli kılabilir.

Açık ve kapalı ameliyatlarla omuz çıkıklarının tekrarlanması durumunda %90’a varan başarı sağlanır. Artroskopik bankart tamiri adı verilen işlemle omuza yerleştirilen bir vida ve kapsül yöntemi ile kemiğe dikiş operasyonu gerçekleştirilir. Eklem kapsülünün daraltılması olarak biline kapsüler shifting yönteminde yerleştirilen kapsülün yırtılmaması durumuna ek olarak tamir yapılmaktadır.

Özellikle tekrar eden çıkıklar için sık görülen bollaşma, bu operasyon sürecinde kapsülün daraltılması şeklinde yapılır. Pek çok hastada etkin olarak tercih edilen bu yöntemle birlikte kapsülün alt kısmından başlanır ve yukarıya yönelik dikişler atılır, mevcut bolluk katlanma şeklinde dikilir ve omzun eski hareketli yapısına geri dönüş sağlanır.

Omuz çıkıklarında yapılan tüm ameliyatlar sonrası izleme ve kontrol süreci gereklidir.

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