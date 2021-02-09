Öncelikle ilişkide gaz sesi çıkması nedir, nasıl olur, nedenleri nelerdir, tedavi edilebilir mi gibi ana başlıklarla bu konuyu detaylıca ele alalım;

İlişkide gaz sesi çıkması nedir?

Vajinadan gaz sesi çıkması günümüzde birçok kadının rahatsız olduğu ve hatta kadın doğum doktoruna anlatırken bile çekindiği yakınmalardandır. Vajinal gaz diye bilinen bu durum aslında vajina içerisine sıkışmış olan havanın belli koşullar altında vajinadan dışarı çıkmasıdır. Bu duruma en çok cinsel ilişki esnasında rastlarız. Cinsel birliktelikte kasların gevşemesi ile vajina içine sıkışan bu gaz penisin ileri geri hareketi ile birlikte dışarı çıkar ve bu durumda da istenmeyen bir gaz sesi ortaya çıkabilir. Özellikle vajinal doğum yapmış ve vajinada belirgin genişleme ve sarkma bulunan kadınlarda ilişki haricinde normal zamanlarda örneğin oturup kalkarken de vajinadan gaz sesi çıkması söz konusu olabilir. Bu da kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyen ve sosyal ortamlarda kadını rahatsız eden bir durumdur.

İlişkide gaz sesi çıkmasının nedenleri nelerdir?

-Öncelikle belirtmeliyim ki cinsel birliktelik esnasında kadının haz almaya başlamasıyla birlikte vajina belli bir oranda esner ve gevşer. Bu hem cinsel birlikteliği kolaylaştıran hem de kadının erojen noktalarına teması kolaylaştıran fizyolojik bir durumdur. Hatta bu vajinal genişleme sonrası orgazm ile ortaya çıkan vajinal kasılma rahime doğru negatif bir basınç oluşturarak spermlerin döl yatağına girmesini kolaylaştırır.

-Vajinadan gaz sesi gelmesinin en önemli sebebi yukarıda bahsettiğim fizyolojik genişlemeden daha çok olan vajinal genişlemelerdir. Bu durum sıklıkla normal doğum yapmış hastalarda görülmekle birlikte hiç gebelik geçirmemiş kadınlarda da ortaya çıkabilir. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte bütün dokularımızda olduğu gibi genital bölgedeki kollajenimizin gevşemesi, yer çekimiyle birlikte vücut dokularımızın aşağı doğru sarkması belirgin esnemelere ve gevşemelere neden olmaktadır. Bu durum fark edildiğinde kadın ilişkide utanıp kendini daha güvensiz hissedebilir. Bazen ilişkiye ara dahi verebilir.

-İlişki pozisyonları nedeniyle de gaz çıkması durumu olabilmektedir.

-Cinsel birliktelikte penis vajen birleşmesinin fazlaca ve hızlı olmasıyla vajina içerisine hava girmesi nedeniyle de kaslar gevşedikçe gaz sesi çıkabilmektedir.

-Kadının ilişki sırasında fazlaca haz almasına bağlı olarak gevşemesiyle de içeriye hava girebilir. Süreklilik arz etmiyorsa ve çifti rahatsız edecek düzeyde değilse bu da normal kabul edilebilir.

İlişkide gaz sesi çıkması tedavi edilebilir mi?

İlişkide gaz çıkışının engellemek için sebep olan durumu ortadan kaldırmak gereklidir. Bu sebeple vajinal genişliği daraltacak tedavi yöntemleri kullanılır. Hastanın durumu değerlendirildikten sonra ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemle tedavi sağlanabilmektedir.

Gaz sesi çıkması sürekli olan bir durum değilse ilişkide pozisyon değiştirmek ya da ilişki sırasında kegel egzersizi şeklinde vajinal kasların sıkılması da ilişkide gaz sesi çıkmasını önleyebilir. Ancak her ilişkide ve her pozisyonda gaz sesi oluyor ve eşleri rahatsız ediyorsa mutlaka tedavi edilmelidir.

Özellikle vajinal doğum sonrası idrar kesesi veya makatta sarkma ile beraber görülen genişlemelerde cerrahi tedavi tercih edilir. Vajinal daraltma ameliyatı diye de bilinen bu operasyonlarda rahim ağzına kadar tüm vajinaya müdahale edilmesi gerektiğinden ameliyathane şartlarında hastanede operasyon yapılması uygun olacaktır. İyileşme süresi ve cerrahi sonrası bakımı hekiminizin anlattığı şekilde uygulamanız da son derece önemlidir.

Ameliyatsız vajina daraltma yöntemi nedir? Nasıl yapılır?

Ameliyatlı yöntemden daha çabuk iyileşme süresi olan yöntem lazerle daraltma yöntemidir. İşlem yaklaşık 15-20 dakika sürmekte ve işlem sonrası hemen normal hayata dönülebilmektedir. İlişki kısıtlama süresi de sadece birkaç gündür.

Lazerle tedaviye ek olarak kegel egzersizi yapılması da vajinal kasların sıkılaşması için yardımcı egzersizlerdendir. Gün içerisinde 30-40 defa her aklınıza geldiğinde kegel yapılmanız tedaviden daha kısa sürede sonuç almanızı sağlayacaktır.

Ameliyatlı vajina daraltma yöntemi nedir?

Hastanın vajinal genişliğinin durumu değerlendirerek cerrahi yöntemle vajina daraltma işlemi yapılabilir. İşlem sonrası iyileşme süresi lazer kadar kısa olmasa da birkaç gün içinde kişi günlük aktivitelerini yapabilir ve çalışma hayatına geri dönebilir. İlişki kısıtlaması süresi doktorunuz tarafından belirlendiği kadar olmalıdır. Cerrahi sonrası bölgenin temizliği ve bakımını da yine doktorunuzun talimatları doğrultusunda yapabilirsiniz.

Op. Dr. Meral Sönmezer

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.drmeralsonmezer.com