Keyifli bir cinsel yaşam için etkili 7 öneri

Cinsellik sağlıklı yaşamın önemli bir parçası ve doğanın en etkili ilaçlarından biridir. Cinsel aktiviteler sırasında salgılanan oksitosin, dopamin ve serotonin gibi hormonlar fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığa iyi gelirken aynı zamanda da çift ilişkisinde yakınlığın ve bağlılığın artmasını sağlar. Cinselliği haz alarak doyumlu bir şekilde yaşamanın yolu cinselliği anlamak, ifade etmek, korumak ve geliştirmekten geçer.

Cinsel yaşamda heyecanı ve şehveti canlı tutmanın 7 yolu

Cinsel yaşamınızın zamanla rutin bir alışkanlığa dönüşmemesi ve her zaman size keyif vermesi için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.

1. Cinsellikle ilgili konuşun. Duygularınız, tercihleriniz ve arzularınız hakkında partnerinizle konuşmak birbirinize yaklaşmanızı sağlayarak cinsel yaşamınızı daha keyifli hale getirir. Partnerinize cinsellikle ilgili neyi sevip sevmediğinizi, fantezilerinizi ve arzularınızı anlatın. Bu özel düşünceleri sözcüklere dökmekten çekinirseniz, yazarak da ifade edebilirsiniz.

2. Cinselliği önceliklerinizin arasına alın. Cinselliği yaşamınızın önemli ve öncelikli bir parçası haline getirin. Cinselliği akşam yorgunluk ya da sabah telaş yüzünden vakit ayıramadığınız bir etkinlik olarak göz ardı etmeyin. Cinselliği fırsat bulduğunuzda değil, ona özel zaman ayırarak yaşayın ve cinsel yaşamınızı aktif olarak sürdürün.

3. Rutininizin dışına çıkın. Çoğu çift cinsel yaşamında belirli bir rutine oturtur ve cinselliği hep aynı yerde, aynı zamanda ve aynı şekilde yaşar. Cinsel repertuarınızı genişletin ve senaryolarınızı çeşitlendirin. Farklı seks pozisyonları deneyin, seks oyuncakları ve seksi iç çamaşırları kullanın, müzik, ışıklandırma ve kokularla ortamı değiştirin, partnerinizle birlikte mastürbasyon yapın, yatak odasının dışına çıkıp evin farklı yerlerinde sevişin.

4. Ön sevişmeyi ihmal etmeyin. Cinsel hazza yalnızca cinsel organlarla ulaşılmaz. Dokunmak, okşamak, öpmek cinsel uyarılmayı arttırarak orgazma ulaşmayı kolaylaştırır. Ön sevişme için ayırdığınız süre ne kadar uzun olursa cinsel ilişkiden alacağınız haz o kadar artar.

5. Sınırlarınızı genişleterek cinsel yaşamınızı renklendirin. Cinsellik, fiziksel olduğu kadar zihinsel bir kavramdır, yalnızca yatakta ya da fiziksel olarak yaşanmaz. Gün içinde partnerinize mesajlar göndererek, telefonla arayarak yapacağınız erotik görüşmeler, birlikte banyo yapmak, erotik film izlemek, birbirine masaj yapmak da cinsel şehveti uyandıracak yollardır.

6. Kegel egzersizlerini yapın. Cinsel organları çevreleyen pelvik taban kaslarını çalıştırarak daha yoğun orgazmlar, daha güçlü cinsel istek ve genel olarak daha keyifli cinsellik yaşayabilirsiniz. Hem erkekler hem de kadınlar pelvik taban kaslarını geliştirerek cinsel zindeliklerini arttırabilirler. Kegel egzersizleri basitçe idrarınızı tutuyormuş gibi kaslarınızı germek ve yapıyormuş gibi bırakmaktan ibarettir. Gün içinde farklı zamanlarda art arda on kez yapacağınız bu egzersizleri istediğiniz yerde çalışırken, otururken, uzanırken yapabilirsiniz.

7. Fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Fiziksel sağlık cinsel enerjinin kaynağıdır. Sağlık sorunları cinsel yaşamınızı doğrudan etkiler. Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku alışkanlıkları geliştirerek hem fiziksel hem de cinsel sağlığınızı koruyun.

Op. Dr. Meral Sönmezer

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.drmeralsonmezer.com