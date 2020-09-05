Orhan İsminin Anlamı Nedir? Orhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkler tarihleri çok eskiye dayanan bir millettir. Bu bağlamda Türk Dili’nin kökeni de çok eskilere dayanmaktadır. Son yıllarda Türkçe isimler çok tercih edilmese de genel olarak klasik isimler kategorisinde yer alan Orhan isminin yeri hiç değişmez. Çocuğuna isim koymayı düşünen kişiler için ise Orhan ismi oldukça önemli yer tutar.



Orhan Ne Demek?



Orhan ismi büyük ünlü uyumuna uyan yani kökeni Türkçe olan bir isimdir. Anlamı da oldukça önemli ve güzel olan Orhan ismi hiç eskimeyen Türkçe isimler arasında yer alır. Orhan ismi özellikle Osmanlı sultanlarından olan Orhangazi’ye de verilen bir isim olduğu için oldukça önemli bir isimdir. Orhan isminin anlamı ise şehrin yöneticisi, şehrin hakimi demektir. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük hükümdarlarından biri olan ikinci padişahı Orhangazi ismini taşıyan en önemli kişilerden biridir.



Orhan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Şehrin hakimi, yöneticisi anlamına gelen Orhan ismi özellikle Türkçede kullanılan isimlerden bir tanesidir. Bu sebeple birçok kişi çocuklarına Orhan ismini koymayı tercih etmektedir. Son dönemlerde klasik isimlere dönüş yapıldığı görüldüğü için Orhan isminin de son derece etkili bir isim olduğu tekrardan gözler önüne serilmiştir. Çocuklarına isim arayan ebeveynler Orhan isminin hiç eskimeyen klasik ve anlamı güzel bir isim olduğunu düşünerek çocuklarına bu ismi rahatlıkla koyabilir. Bu ismin güzel anlamından yararlanarak çocuklarına bu ismi koymak isteyen kişilerin gönül rahatlığı ile seçecekleri isimlerin başında gelir. Orhan ismi geleneksel bir isim olan ancak Kuranı Kerimde bulunmayan bir isimdir.