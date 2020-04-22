Örme Kumaş Nedir? Örme Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Profesyonel dünyadan amatör dünyaya kadar örme kumaş pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. O yüzden genel açıdan en çok yaygın kullanılan ve ihtiyaç duyulan kumaş türleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. Farklı ürünler ve tekstil kapsamında kıyafetler için sıkça kullanılmaktadır.



Örme Kumaş Nedir?



Örme kumaş üretimi kapsamında pek çok farklı şekil üzerinden ele alınarak hazırlanan bilmektedir. Genel olarak örme kumaş; ipliklerin tek ya da topluca beslenmesi ile beraber iğne veya örücü elemanların yardımı eşliğinde ipliklere ilmek formu kazandırılması üzerinden hazırlanmaktadır. Yan yana ya da boylamasına tasarım eşliğinde ele alınabilmektedir. Bu işlemler sonucu hazırlanan kumaşa ise örme kumaş denmektedir.



Örme Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Pek çok ayrıcalığı ile beraber günümüzde örme kumaş değişik özellikler sunmaktadır.



- İplikler aracılığıyla en hızlı şekilde kumaşa dönüşebilmektedir.

- Esnek ve elastik bir yapıya sahiptir.

- Yumuşaktır.

- Dolgun bir görüntü ve yapısı bulunmaktadır.

- Farklı ürünlerin kullanılması konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



Bu gibi özellikleri ve ayrıcalıkları ile günümüzde sıkça kullanılan kumaş türleri arasında bulunmaktadır.