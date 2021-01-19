Orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri nelerdir? Orta kulak enfeksiyonu kendiliğinden geçer mi?

Çoğu orta kulak iltihabı, soğuk algınlığı, grip gibi bir enfeksiyon nedeni ile orta kulakta ağrı oluşması ile ortaya çıkar.

Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

- Kulak ağrısı

- Uyku problemi

- Halsizlik

- Huzursuzluk ve ağlama

- Duyma sorunları

- Denge kaybı

- Yüksek ateş

- Kulaktan akıntı ve iştah kaybı orta kulak iltihabı belirtisidir.

Orta kulak iltihabı neden olur?

Östaki borusu kaynaklı, geniz eti kaynaklı, yaş, prematüre doğum, üst solunum yolu enfeksiyonu ve benzeri sebepler orta kulak iltihabına yol açmaktadır. Daha küçük yaştaki çocuklar özellikle orta kulak enfeksiyonlarına karşı daha duyarlıdır.

Nedeni ise östaki borusu çocuklarda yetişkinlerden daha dar olmasıdır. Bir çocuğun adenoidleri bir yetişkinde nispeten daha büyüktür. Ayrıca orta kulak iltihabı bulaşıcı bir hastalık değildir. Çoğu orta kulak iltihabı kendiliğinden geçebilir. Geçmediği takdirde doktora başvurmada fayda vardır.

Orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri nelerdir?

- Kulaktaki ağrının şiddeti azalır.

- İltihaba bağlı yükselen ateş düşer.

- Kulaktaki akıntı problemi zaman içerisinde ortadan kalkar.

- Duyma problemleri son bulur.

- Kulak içinde ve çevresindeki kaşıntı ve tahriş problemi zamanla ortadan kalkar.

- Antibiyotik kullanımının faydası oldukça fazladır.

Orta kulak enfeksiyonu kendiliğinden geçer mi?

Orta Kulak İltihabı bazen kendiliğinden geçebilen bazen de enfeksiyon geçmeyip ciddi sıkıntılara yol açabilen hastalığa dönüşür. Normal şartlar altında kendiliğinden geçen orta kulak iltihabı 1- 2 hafta içerisinde geçmektedir. C vitamini tüketimine oldukça önem gösterilmelidir.

Orta kulak iltihabı tedavi yöntemleri

Orta Kulak İltihabı tedavisinde doktorun tavsiye edeceği basit ağrı kesiciler kullanılır. Ağrıyı hafifletmek için kulağa sıcak press uygulanır. Pamukla kulak akıntıları silinir. Tedavide antibiyotik kullanılır. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda başka tedavilere yönlenebilir. Orta kulak iltihabı ameliyatı hastalığının durumuna göre değişiklik gösterir. Ayrıca kulağa şampuan ya da su değmemesine özen gösterilmelidir. Kulağa Kulak çubuğu ya da parmakla zarar verilmemelidir.

Bebeklerde orta kulak iltihabı sorunu yaşanmaması için biberon mümkün olduğu kadar dik tutulmalıdır. Bebekler mümkün olduğu kadar anne sütü ile emzirilmelidir. Sigara içmemeye ve sigara dumanına maruz kalmamaya özen gösterilmelidir. Kulak temizliğine özen gösterilmeli ve Kulak içine bir şey kaçmamasına dikkat edilmelidir.





