Güncel ortodontik tedavi metodu İnvisalign (şeffaf plak)

30 yıla yakındır uygulanan bir metot, son birkaç yıldır ise hem ülkemizde hem dünyada yaygınlaşan bir yöntem olarak kullanılan İnvisalign (şeffaf plak) dişlerdeki yamuklukları, boşlukları, darlıkları, düzeltmeye yarayan şeffaf bir yöntemidir. Bu metotla hastalarımız kendileri için özel olarak üretilmiş plaklarını gün içerisinde kullanırlar.

Nasıl üretilir?

Öncelikle detaylı bir dijital muayene gerçekleştirip, dişlerin üç boyutlu görüntüleri özel bir ağız içi kamera yardımıyla bilgisayara aktarılır. Sonrasında, dişlerimin uygulama sonrasında nasıl görüneceği gözlemlenir. Karar verdikten sonra bilgiler internet ortamından firmaya yönlendiriliyor ve üç boyutlu yazıcılar yardımıyla plaklar üretiliyor. Bu süreç yaklaşık 3-4 hafta sürüyor. Plaklar kişiye özel olarak, farklı sayılarda ve kişinin dişlerine adapte olacak şekilde üretiliyor.

Nasıl kullanılır?

Plakları gün içerisinde 20 saat kadar dişlerinize tutmanız gerekiyor. Kolaylıkla takıp çıkarabildiğiniz için de yemek yerken, diş fırçalarken ya da özel bir görüşme sırasında çıkarıp sosyal hayatınıza devam edebiliyorsunuz.

Her plağı ortalama 10 gün kullandıktan sonra bir sonraki plağı kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu sayede uzun iş seyahatlerinizde, yurt dışı eğitimlerinizde veya yoğun iş temponuzda planlarınıza ara vermek durumunda kalmıyorsunuz. Size uzun süre kullanabileceğiniz çokça plağı teslim edip, klinik ziyaretlerinizi azaltabiliyoruz.

Avantajlı mıdır?

Tellere göre kıyaslandığında rahatlıkla çıkarıp dişlerinizi fırçalayabildiğiniz için hijyeniktir. Kolaylıkla çıkartıp yemek yiyebilirsiniz, böylelikle tellerim koptu ya da yara yaptı gibi probleminiz olmaz. Bunların yanında plak, neredeyse görünmeyecek kadar şeffaf ve estetiktir. Tedaviniz sürerken kimse fark etmemiş ve sosyal hayatınız etkilenmemiş olur.