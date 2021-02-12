Osteoartrit (Kireçlenme) Nedir? Osteoartrit Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Osteoartrit, yani kireçlenme, kısacası eklemlerin kıkırdak yapılarının aşınması, bozulması ve incinmesidir. Diz, kalça ve omurgada görülebilen bir hastalıktır.



Osteoartrit Belirtileri Nelerdir, Risk ve Görülme Sıklığı Nedir?



Hastalık ile ilgili en fazla görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

1. Bazı zamanlarda şişlik oluşması

2. Eklem genişlemesi ve deformesi

3. Eklemlerde oluşan ağrı, sertlik ve katılık

4. Eklemlerden kıtırtı şeklinde gelen ses olarak sıralanabilir. Yavaş yavaş görülen bu belirtiler, eklem kullanıldıkça ve zaman aldıkça kötüye gider.

Riskleri ve sık görülmesinin Faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Önceden geçirilen eklem yaraları

2. Şişmanlık

3. Orta yaş ve üzerinde olmak

4. Eklem çevresindeki kasların zayıflığı

5. Kıkırdağın yapısını etkileyen diğer hastalıklar

6. Eklemlerde dengeyi bozan bozukluklar olarak sıralanabilir.



Osteoartrit Tanı ve Tedavisi Nasıldır?



Hastanın muayenesi esnasında eklemde şişlik, kıkırdağın yüzeyinde ağrı, eklem hareketinde sınırlılık görülebilir. Tanısı koyulabilmesi için direkt grafiler yeterli gelecektir. Eklemler arasında daralma, kıkırdak altındaki kemik dokunun bölgelerinde yoğun olan artış ve kemik kisti oluşması, eklem kenarlarında olan kemik çıkıntıları oluşması tanı konulmasında yeterli bulgulardır.



Kan tahlili ve kemik sintigrafisi de yapılabilir. MR ile birlikte ekleme ait olan yumuşak dokular detaylı olarak incelenebilir. BT ile birlikte kemik dokunun detaylı incelenmesi sağlanabilir ve bu tetkikler sonucunda tanı konulabilir. Tedavisi ise kesin bir çözüm olarak görülmez. Bu hastalığın tedavisinde ağrı ve acının en az seviyeye indirilmesi ve eklemde olan hareketliliğin korunmasını sağlamak mümkündür.



Önemler alınır ve eklem zarında oluşabilen inflamasyonun bastırılması için ilaç tedavisi uygulanabilir. Lokal kremler ve tabletler kullanılan ilaçlar arasındadır. Ek olarak ise kıkırdağın yeniden yapı ve sağlamlık kazanması için eklemin içerisine hyaluronik asit bulunduran sıvılar enjekte edilir ya da ağızdan glukozamin kondoritin gibi kıkırdağın yapısını oluşturan ilaçlar verilir. Bu tedavi yöntemleri cevap vermediğinde ise cerrahi yönteme başvurulur.