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31.03.2020 - 22:38 |

Östrojen Hormonu Nedir? Östrojen Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Östrojen hem kadınlarda hem de erkeklerde bulunan bir tür hormondur. Kadınlarda östrojenin görülme düzeyi erkeklere göre daha yüksektir. Östrojen, çeşitli testlerle ölçülebilir. Ölçümler sırasında bu hormonun yüksek ya da düşük çıkması özellikle kadınlar açısından sakıncalıdır. Sizler için östrojen hormonu hakkında tüm merak edilenleri derledik.

Östrojen Hormonu Nedir? Östrojen Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Temel olarak vücutta bulunan 3 östrojen çeşidi bulunur. Bunlar;

- E1 yani östron,
- E2 yani östradiol,
- E3 yani östriol,
- Östradiol'dir.

Östrojen Hormonu Nedir?

Östrojen hormonu kadınlarda bulunan bir hormon türüdür. Östrojen hormonu kadınların yumurtalıkları tarafından salgılanmaktadır. Östrojen hormonunun doğru salgılanmaması sonucunda kadınlarda östrojen hormon eksikliği ya da hormon fazlalığı meydana gelir. Bu hormonun salgılanması ile kadınlarda rahim iç zarı kendisini gebeliğe hazırlamaktadır. Yani östrojen hormonu ne kadar düzenli salgılanırsa gebelik oluşma ihtimali de artar.

Östrojen Kaç Olmalı?

Kadınlarda östrojen seviyesinin normal seviyeleri mililitrede yani pg / mL olarak belirlenen kısımda 15 ila 350 piktogram arasında değişir. Bazı durumlarda bu değerler kişilerin rahatsızlık durumlarına göre değişebilir.

Özellikle kadınlarda östrojen hormonu genellikle yüksek çıkmaktadır. Östrojen değerlerinin yüksek çıkması ise bazı durumların habercisi olarak görülür. Bu durumlar;

- Yumurtalık kısımlarında oluşan tümör,
- Ergen ergenlik dönemleri,
- Karaciğer ile ilgili sıkıntılar,
- Tiroid bezleri ile ilgili hastalıklar.

Östrojen Hormonunun Fazlalığının Nedenleri

Yumurta hücreleri kendisini geliştirirken östrojen hormonu da salgılanmaya devam eder. Kadınlarda adetin ilk gününden itibaren yumurtlama için hazırlıklar başlar. Adetten yaklaşık olarak 15 gün sonra da yumurtlama meydana gelir.

Yumurtlama işleminden sonra ise yumurta kısmından progesteron hormonu salgılanır. Bu hormon östrojen hormonuna karşılık verir. Bu süreç içerisinde yumurtlama olayı rahimde gerçekleşmez ise östrojen hormonu da sürekli yükselecektir.

Östrojen Hormonunun Düşüklüğün Nedenleri

Yumurta hücreleri kendisini geliştirirken bu süreç içerisinde östrojen hormonunun salgılanması için hipotalamus ve hipofiz bezlerinde yer alan hormonların çalışması gerekir. Bu hormonların doğru şekilde çalışmasını engelleyen durumlarda ise yumurtalık östrojen hormonunu salgılama işlemine girişmez. Bu sebeple de vücutta östrojen eksikliği meydana gelir. Eğer yumurtalıklarda çalışan aktif hücreler bulunmazsa ya da kişi menopoz durumu yaşıyorsa da östrojen eksikliği görülebilir.

Östrojen Hormonunun Fazlalığının Belirtileri

Östrojen hormonunun fazla değerlere sahip olmasının ilk belirtisi adet düzensizlikleridir. Yumurtlama işlemi gerçekleşmediği için rahim zarında sürekli büyümeye gerçekleşir. Böylece progesteron hormonu salgılanmaz ve adet görülemez. Genellikle adet parçalı ya da pıhtılı şekilde meydana gelir. İlerleyen yaşlarda ise bu durum rahim iç zarı kanserine kadar uzanabilir.

Östrojen Hormonunun Düşüklüğün Belirtileri

Östrojen hormonunun seviyesinde bir düşüklük varsa yine kişiler adet düzensizlikleri yaşayabilirler. Adet düzensizlikleri söz konusu olduğunda kadınlar mutlaka bir hekime muayene olarak, östrojen seviyelerinde ölçüm yaptırmalıdır. Yumurtalarda doğru ve aktif hücreler bulunmazsa östrojen hormonu da sentezlenmez. Bu nedenle de rahim iç zarı üzerinde gelişim durur. Yani gelişim olmadığı için adet düzensizlikleri de yaşanmaya başlar. Adet görülse dahi 3 ayda ya da 5 ayda bir kez adet olunabilir.

 

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