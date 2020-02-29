Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Haftanın ilk günlerinde hızlı adımlar ve artan bir hareketlilik var.
Haftanın ilk günlerinde hızlı adımlar ve artan bir hareketlilik var. Ancak koşullar pek tutarlı da olmayabilir. Aynı anda birden fazla şeyle uğraşabiliriz. Merkür hala geri giderken, alacağımız kararlar pek sağlam ya da gerçekçi olmayabilir. 3’ü civarında aşkta engeller ya da yolunda gitmeyen şeylere dikkat etmek gerekecek. Neyse ki 5’inden itibaren Boğa burcuna ilerleyen Venüs bizi arkadaşlıklarda ve keyif veren konularda daha yapıcı ve tatminkar kılmaya başlıyor. Bugünlerde hayatın güzel yönlerine daha açık olacağız. 6’sı ile birlikte kendimizi yaratıcı hissettiğimiz alanlara daha çok odaklayabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
1 Mart Pazar
Parasal konularda yeni arayışlar içinde olabiliriz. Daha sabırlı olmak gerekebilir.
2 Mart Pazartesi
Yeni haberler ve değişiklikler bize hız katıyor. Koşullar da çok değişken.
3 Mart Salı
İlk dördünün etkisi altında belirsizlikler var. Planlarımızı değiştirmek durumunda kalabiliriz.
4 Mart Çarşamba
Duygularımızı paylaşmak ve ailevi konular için yapabileceğimiz pek çok şey var.
5 Mart Perşembe
Sabah saatlerinde daha özgürlükçü olmak gerekebilir. Aşırı savunmacı olabiliriz.
6 Mart Cuma
Günün ilk yarısında dışsal etkilere fazlası ile açığız. Akşam saatlerinde dışa dönük uğraşlar daha olumlu olabilir.
7 Mart Cumartesi
Hayatın güzel ve eğlenceli yönlerine çok daha açığız. Fazlası ile cömert olabiliriz.