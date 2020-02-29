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29.02.2020 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Haftanın ilk günlerinde hızlı adımlar ve artan bir hareketlilik var.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Haftanın ilk günlerinde hızlı adımlar ve artan bir hareketlilik var. Ancak koşullar pek tutarlı da olmayabilir. Aynı anda birden fazla şeyle uğraşabiliriz. Merkür hala geri giderken, alacağımız kararlar pek sağlam ya da gerçekçi olmayabilir. 3’ü civarında aşkta engeller ya da yolunda gitmeyen şeylere dikkat etmek gerekecek. Neyse ki 5’inden itibaren Boğa burcuna ilerleyen Venüs bizi arkadaşlıklarda ve keyif veren konularda daha yapıcı ve tatminkar kılmaya başlıyor. Bugünlerde hayatın güzel yönlerine daha açık olacağız. 6’sı ile birlikte kendimizi yaratıcı hissettiğimiz alanlara daha çok odaklayabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

1 Mart Pazar

Parasal konularda yeni arayışlar içinde olabiliriz. Daha sabırlı olmak gerekebilir.

2 Mart Pazartesi

Yeni haberler ve değişiklikler bize hız katıyor. Koşullar da çok değişken.

3 Mart Salı

İlk dördünün etkisi altında belirsizlikler var. Planlarımızı değiştirmek durumunda kalabiliriz.

4 Mart Çarşamba

Duygularımızı paylaşmak ve ailevi konular için yapabileceğimiz pek çok şey var.

5 Mart Perşembe

Sabah saatlerinde daha özgürlükçü olmak gerekebilir. Aşırı savunmacı olabiliriz.

6 Mart Cuma

Günün ilk yarısında dışsal etkilere fazlası ile açığız. Akşam saatlerinde dışa dönük uğraşlar daha olumlu olabilir.

7 Mart Cumartesi

Hayatın güzel ve eğlenceli yönlerine çok daha açığız. Fazlası ile cömert olabiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Elinizdekileri ve paranızı daha iyi değerlendirebilecek olanaklar aramalısınız. Maddi konular üzerinde daha çok durabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda yapabileceğiniz çok şey var. Ayrıca ailevi konularla da zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün biraz dikkatli davranmak ve bilgisiz hareket etmemek gerekiyor. Sizi bağlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Işıklar uyumlu görülmekte. Bugün yeni hedefler ve hevesler gündeme gelebilir. Gruplar içerisinde daha aktif ve becerikli olmanız da mümkün.Devamını Oku

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Bugün

Bugün oldukça meşgul ve sorumlu olabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın, tamamlamanız gereken işler çok olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Işıklar daha uyumlu. Kendinizi daha iyi hissedebilecek, yeni şeyler öğrenebilecek bir gündesiniz. Uzaklar ve yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün uğraşmanız ve zihinsel açıdan meşgul olmanız gereken durumlar olabilir. Düşüncelerinizde daha iyimser olmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ya da sevgilinizle daha çok ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bazı eleştirilere de açık olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugünü boş geçirmek yerine, daha verimli olabileceğiniz bir işe ayırabilirsiniz. Düşüncelerinizde de aktifsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Işıkların uyumu akıcılık getirmekte. Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve yaratıcı konularla uğraşmak için oldukça uygun. Yaratıcı bir konuya da zaman ayırın.Devamını Oku

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Bugün

Evle ilgilenmek ve evde meşgul olmak açısından hareketli bir gün olabilir. Düşüncelerinizi netleştirmeye çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün çevresel değişiklikler ve ziyaretler dikkat çekebilir. Daha çok yer görüp yeni şeyler keşfedebilir, zihinsel açıdan canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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