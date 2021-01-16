Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Yaptıranlar Ne Yorum Yapıyor?
16.01.2021 - 17:45 |

Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Yaptıranlar Ne Yorum Yapıyor?

Son yıllarda son derece gözde olan tedavi yöntemlerinden birisi de ozon tedavisi olmaktadır. Birçok amaç için ozon tedavisi kullanılmaktadır. Hem güzellik hem de hastalıkların tedavilerine yardımcı olmak için ozon terapisinden yararlanılmaktadır. Bizlerde bu yazımızda oldukça ilgi gören ozon tedavisi nedir ve kullanıcıların ortak görüşleri bu konuda nelerdir ile bilgilileri sizler için derledik.

Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Yaptıranlar Ne Yorum Yapıyor?
ABONE OL

Ozon tedavisi bir hastalığı ya da oluşan yara izlerinin tedavisine yardımcı olan terapilerden birisi olmaktadır. Yaklaşık olarak bir asırdır kullanılan bu yöntem günümüz teknolojisi ile daha etkili hale gelmektedir.

Ozon Tedavisi Nedir?

Tüm canlılar için oksijenin önemi yadsınamaz. Diğer bir yandan oksijen hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir yöntem olmaktadır. Oksijenin tedavi amaçlı kullanılan 2 türü olmaktadır. Bunlardan ilki solunum güçlüğü çeken hastaların daha rahat nefes alabilmesi için kullanılan türü olmaktadır. İkinci türü ise ozon tedavisinde kullanılan türü olmaktadır.

Bunun için saf oksijen yüksek basınç altında kullanılmaktadır. Normalde havada %21 olan oksijen bu tedavide 0 oksijen ile sağlanmaktadır. Kullanılan bu yüksek oksijen de vücudun dokularına daha etkili bir şekilde nüfus etmektedir. Bu sayede hem uygulama yapılan bölge hem de çevresi bol miktarda oksijen almış olmaktadır.

Dokuların bu şekilde hızlı bir biçimde iyileştirmesini sağlayan ozon terapisi bir diğer anlamı ile oksijen tedavisi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bu hastalıkların başında dolaşım sistemine ait olan hastalıklar olmaktadır. Özellikle diyabet hastalarında görülen dolaşım bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Ozon tedavisinin kullanıldığı bir diğer hastalık ise kanser olmaktadır. Bağışıklık sistemi akitivasyonunu arttıran ozon tedavisi bu özelliği sebebi ile kanser tedavilerine yardımcı tedavi olarak kullanılmaktadır. Diğer bir yandan ozon tedavisi göz hastalıklarında da kullanılmaktadır. Özelikle yaşa bağlı olarak görülen göz hastalıklarında damarların iyileşmesini sağladığı için ozon tedavisi kullanılabilmektedir. Ozon tedavisi yıllardır suların arıtılmasında kullanılan bir yöntem olmaktadır. Bunun sebebi se suyun içerisinde bulunana mikroorganizmaları temizlemesi olmaktadır. Aynı şekilde vücutta bulunan bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların temizlenmesinde de ozon tedavisinden faydalanmaktadır.

Ozon Tedavisi Yaptıranlar Ne Yorum Yapıyor?

Ozon tedavisini birçok hastalığın tedavisine yardımcı olmak için kullanıldığını daha önce söylemiştik. Bu tedaviden yardım alan kişilerin ise paylaştıkları ortak görüşler ise şu şekilde olmaktadır. Ozon tedavisinin en sık kullanılan alanlardan birisi cilt olmaktadır. Cilt gençleştirme olarak kullanılan yöntem cerrahi bir işleme maruz kalmadan en etkili yöntemlerden birisi olmaktadır. Ozon tedavisi yaptıranların ortak kanısı ise 10 yaş daha gençleştikleri ve kırışıklıkların ciddi ölçüde azaldığı yönünde olmaktadır.

Ozon tedavisi kronik öksürük ve nefes darlığı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Bunun için kullanan kişilerin genel ortak yorumları ise şikayetlerinin azaldığı veya tamamen geçtiği yönünde olmaktadır. Diğer bir yandan kana uygulanan ozon tedavilerinden yararlanan kişiler alkol ve sigara alışkanlıklarını bırakmalarına yardımcı olduğu yönündedir. Diğer bir yandan bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağladığı için vücudun hastalıklar ile savaşma gücünü arttırmakta ve vücudu daha dirençli hale getirmektedir.

Diğer bir yandan ozon tedavisi yaralı dokuların iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu amaç için kullanan kişilerin birçoğu uzun süredir enfekte olan yaraların iyileştiğini ve yara izlerinde gözle görülür düzelmeler yaşandığını bildirmişlerdir. Ozon tedavisinin güzellik için kullanılan bir diğer yöntemi ise selülitler olmaktadır. Selülitlerin dağılması ve görünümlerinin azalması içinde etkili olduğu yapılan yorumlar içerisinde yer almaktadır. Son olarak ozon tedavisini eklem romatizmaları için kullanan kişilerde bu tedaviden birçok faydasını gördüğü yapılan yorumlar içerisinde bulunmaktadır. Bu hastaların semptomlarının azaldığı yapılan yorumlar içerisinde yer almaktadır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal açıdan kendinize zaman ayırmanız çok iyi olabilir. Sizi psikolojik açıdan etkileyen konulara çok açıksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayal gücünüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan biraz karışık durumda olabilirsiniz. Ancak yaratıcı konulara da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi duygularınızla daha rahat temas edebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ve bilgiler sizi zenginleştirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan kendinize daha çok özen göstermeye bakın. Kimi zaman olayları kontrol edemeyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı konular, eşinizi de ilgilendiren durumlar dikkat çekebilir. Olayları çok fazla kontrol edemediğinizi fark edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün enerjinizi daha yapıcı ve yaratıcı konular vermeye çalışın. Üzerinde çalıştığınız bir konu daha fazla emek isteyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da mutlu edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi oldukça hareketli ancak biraz dağınık ve kararsız bulabilirsiniz. Evde sizi meşgul edebilecek olaylar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinize esneklik katabilir ve yakın çevrenizden çok şey duyabilirsiniz. Duygularınızı anlatmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün para durumunuz ve kaynaklarınız üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilham alabileceğiniz çok şey var. Yaratıcı uğraşlara ve kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAstroloji öğrencilerine öneriler
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak elinizde
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaFarkındalık rotanız
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtAlzheimer hastalığının evreleri nelerdir?
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaŞimdi cilt bakımı zamanı
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zatürre Nedir, Neden Olur? Zatürre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Zatürre Nedir, Neden Olur? Zatürre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Haptit C Nedir, Nasıl Bulaşır? Hepatit C Testi Nasıl Yapılır, Aşısı Var Mı?

Haptit C Nedir, Nasıl Bulaşır? Hepatit C Testi Nasıl Yapılır, Aşısı Var Mı?

Hemoroid Kremi Nedir? Basur Kaşıntısını Azaltacak Kremin Özellikleri Nelerdir?

Hemoroid Kremi Nedir? Basur Kaşıntısını Azaltacak Kremin Özellikleri Nelerdir?

Anksiyete Bozukluğu Nedir, Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Anksiyete Bozukluğu Nedir, Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet