Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Yaptıranlar Ne Yorum Yapıyor?

Ozon tedavisi bir hastalığı ya da oluşan yara izlerinin tedavisine yardımcı olan terapilerden birisi olmaktadır. Yaklaşık olarak bir asırdır kullanılan bu yöntem günümüz teknolojisi ile daha etkili hale gelmektedir.



Ozon Tedavisi Nedir?



Tüm canlılar için oksijenin önemi yadsınamaz. Diğer bir yandan oksijen hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir yöntem olmaktadır. Oksijenin tedavi amaçlı kullanılan 2 türü olmaktadır. Bunlardan ilki solunum güçlüğü çeken hastaların daha rahat nefes alabilmesi için kullanılan türü olmaktadır. İkinci türü ise ozon tedavisinde kullanılan türü olmaktadır.



Bunun için saf oksijen yüksek basınç altında kullanılmaktadır. Normalde havada %21 olan oksijen bu tedavide 0 oksijen ile sağlanmaktadır. Kullanılan bu yüksek oksijen de vücudun dokularına daha etkili bir şekilde nüfus etmektedir. Bu sayede hem uygulama yapılan bölge hem de çevresi bol miktarda oksijen almış olmaktadır.



Dokuların bu şekilde hızlı bir biçimde iyileştirmesini sağlayan ozon terapisi bir diğer anlamı ile oksijen tedavisi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bu hastalıkların başında dolaşım sistemine ait olan hastalıklar olmaktadır. Özellikle diyabet hastalarında görülen dolaşım bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır.



Ozon tedavisinin kullanıldığı bir diğer hastalık ise kanser olmaktadır. Bağışıklık sistemi akitivasyonunu arttıran ozon tedavisi bu özelliği sebebi ile kanser tedavilerine yardımcı tedavi olarak kullanılmaktadır. Diğer bir yandan ozon tedavisi göz hastalıklarında da kullanılmaktadır. Özelikle yaşa bağlı olarak görülen göz hastalıklarında damarların iyileşmesini sağladığı için ozon tedavisi kullanılabilmektedir. Ozon tedavisi yıllardır suların arıtılmasında kullanılan bir yöntem olmaktadır. Bunun sebebi se suyun içerisinde bulunana mikroorganizmaları temizlemesi olmaktadır. Aynı şekilde vücutta bulunan bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların temizlenmesinde de ozon tedavisinden faydalanmaktadır.



Ozon Tedavisi Yaptıranlar Ne Yorum Yapıyor?



Ozon tedavisini birçok hastalığın tedavisine yardımcı olmak için kullanıldığını daha önce söylemiştik. Bu tedaviden yardım alan kişilerin ise paylaştıkları ortak görüşler ise şu şekilde olmaktadır. Ozon tedavisinin en sık kullanılan alanlardan birisi cilt olmaktadır. Cilt gençleştirme olarak kullanılan yöntem cerrahi bir işleme maruz kalmadan en etkili yöntemlerden birisi olmaktadır. Ozon tedavisi yaptıranların ortak kanısı ise 10 yaş daha gençleştikleri ve kırışıklıkların ciddi ölçüde azaldığı yönünde olmaktadır.



Ozon tedavisi kronik öksürük ve nefes darlığı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Bunun için kullanan kişilerin genel ortak yorumları ise şikayetlerinin azaldığı veya tamamen geçtiği yönünde olmaktadır. Diğer bir yandan kana uygulanan ozon tedavilerinden yararlanan kişiler alkol ve sigara alışkanlıklarını bırakmalarına yardımcı olduğu yönündedir. Diğer bir yandan bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağladığı için vücudun hastalıklar ile savaşma gücünü arttırmakta ve vücudu daha dirençli hale getirmektedir.



Diğer bir yandan ozon tedavisi yaralı dokuların iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu amaç için kullanan kişilerin birçoğu uzun süredir enfekte olan yaraların iyileştiğini ve yara izlerinde gözle görülür düzelmeler yaşandığını bildirmişlerdir. Ozon tedavisinin güzellik için kullanılan bir diğer yöntemi ise selülitler olmaktadır. Selülitlerin dağılması ve görünümlerinin azalması içinde etkili olduğu yapılan yorumlar içerisinde yer almaktadır. Son olarak ozon tedavisini eklem romatizmaları için kullanan kişilerde bu tedaviden birçok faydasını gördüğü yapılan yorumlar içerisinde bulunmaktadır. Bu hastaların semptomlarının azaldığı yapılan yorumlar içerisinde yer almaktadır.