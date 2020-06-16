Ozon terapi nedir? Ne işe yarar?

Son yıllarda adından sıkça söz edilen, ozon terapi ve ozon tedavisi cilt hastalıklarında %72-98 arası destekleyici bir tedavidir. Egzamadan, alopesiye, dermatitlerden , liken planusa birçok dermatolojik rahatsızlıkta yeri vardır. Ayrıca şeker, tiroid, romatolojik faktörler gibi hormonal bozukluklarda yeri olan ozon tedavisi altta eğer bu hastalıklara bağlı lezyonlar varsa mutlaka ek tedavi olarak ekliyorum.



Ozon terapi nedir?

Ozon gazı kullanılarak uygulanan yapıcı tedavilere "ozon terapi" denilmektedir. Oldukça eski bir tedavi yönetimi olan "ozon terapi" gün geçtikçe yararlarının ortaya çıkmasıyla günümüzde de fazlaca kullanılmaya başlamıştır.

Ozon tedavisinin bilinmesi gereken en önemli özelliği "alternatif tıp" olarak değil, tedavi etkilerinin bilimsel olarak kanıtlanmış etkisi yüksek bir tedavi yöntemi olduğunun bilinmesidir.



Almanlar tarafından "kan yıkama" olarak adlandırılan ozon tedavisi, pek çok hastalıkta kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Ozon terapisinin en önemli özelliği, hastaya ve hastalığa özgü olarak pek çok farklı yollarla verilebilmesidir.



Cilt yaşlanmasından doğan istek ile cilt gençleştirme işlemi için pek çok şey duyuyoruz ve uyguluyoruz. Yapılması gereken pek çok işlem var. Bunlardan biri de ozon terapi yöntemi. Ozon sayesinde oksijenin dokular tarafından daha iyi kullanımı sağlanır. Bağışıklık sistemi harekete geçirilerek cildinizdeki farklılığı görebilirsiniz.



Ozon tedavisi sonucunda yenilenmiş, daha sıkı ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz. Ozon tedavisi ile deri kan dolaşımını arttırarak bu işlemlerin gerçekleşmesinde önemli rol oynar. Ozon tedavisi ile artık, daha temiz, yenilenmiş, yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilde kavuşursunuz.



Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını artırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Enfeksiyon hastalıklarına direnci artırır.



Ozon farklı mekanizmalarla selülitte etkilidir. Ciltte biriken yağ asitleri ile etkileşerek yağ zincirlerinin kırılmasına ve vücuttan atılmasına neden olur.

Ayrıca alyuvarların oksijen taşıma kapasitesini artırarak kılcal damarlardan kan akımının düzelmesi ile yağ dokusu hücrelerinin metabolizmaları normal hale döner. Yapılan çalışmalarda ozon terapinin selülitin geleneksel tedavisinden daha etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır.





