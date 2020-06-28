Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Palmiye Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
28.06.2020 - 23:22 |

Palmiye Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Hemen hemen tüm kıtaların tropikal bölgelerinde yetişen palmiye ağacı birçok özelliği ile dikkat çeken ağaç çeşitlerinden birisidir. Güzel bir görüntüye sahip olması sebebiyle çoğu kişiler tarafından merak konusu olmuştur. Birçok özelliğe sahip olan palmiye ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nasıl yetiştirilir? Sizlere detaylıca bilgileri açıkladık.

Palmiye Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
ABONE OL

Palmiyegiller ailesinden olan palmiye ağacı özellikle tropikal bölgelerde yetişmektedir. Genel olarak Amerika, Asya ve büyük Okyanus Adalarında görülmektedir.

Palmiye Ağacı Özellikleri

Palmiye ağaçları diğer ağaçlara göre gövdeleri sade, dallar ile kaplı olmayan bir ağaçtır. 2 türü bulunmaktadır. Bunlar bir evcikli yani Hindistan cevizi, diğeri ise iki evcikli yani hurma türü olan ağaçtır. Palmiye ağacının ekonomik değeri oldukça yüksektir. Meyvesi Hindistan cevizidir. Hindistan cevizi sert bir kabuk içerisinde saklıdır. Bunun dışında etli meyve olan hurma da yetiştirildiği görülmüştür.

Ülkemizde palmiye ağaçları sadece süs olarak kullanılır. Palmiye ağaçlarından ekonomik alanlarda da yararlanılabilir. Şeker, bitkisel yağ, dokumacılık sektöründe kullanılan lifler elde edilir. Çoğu zaman palmiye şarabı denilen içki de yapılmaktadır.

Gövdeleri silindirik bir yapıya sahip olan palmiye ağaçlarının gövdelerinde dal bulunmamaktadır. Fakat bazı türlerinde ince ve tırmanıcı dikoton dalları da bulunur. 210 tane cinsi 4000 adet türü bulunmaktadır. Palmiye ağaçlarından birçok şekilde yararlanılır. Meyveleri Hindistan cevizi ve hurmalardan, gövde ve yaprak saplarından da lif olarak yararlanılır. Bu lifler ile sepetler, hasırlar, sicim ve halat yapımı gibi ürünlerde ve dokumacılıkta kullanılır.

Palmiye Ağacı Nasıl yetiştirilir?

Palmiyeler genellikle her mevsim dikilebilir. Fakat yaz aylarında dikimi yapılacak ise hava biraz serin olmalıdır. Palmiye ağaçlarının dikimi ve ekilmesi oldukça zordur. Tohumlardan üretilen palmiyelerde tohum, perlit karışımı olan toprak, torf kum ve su ile ekim yapılabilir. Palmiye ağaçları birçok yere dikilebilir iken saksılara da dikilebileceği söylenmiştir.

Palmiye yetiştirilecek ise ağacın bulunduğu ortam kesinlikle 26 ve 29 dereceler veya arası olmalıdır. Palmiye yetiştiren kişiler ise tohumdan değil de fideden palmiye ağacı yetiştirmektedir. Bazı durumlarda tohumdan da palmiye yetiştirilebilir. Fakat bunun için tohumların taze olması gerekir. Tohumun taze olmadığı durumlarda palmiye ağacı ve yapraklarının yeşillenmesi durumları sıkıntıya girer.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken eşinizi ya da sevgilinizi daha fazla düşünmek durumundasınız. Tek başına hareket etmeniz pek kolay değil.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hafta sonu olmasına karşın zaman alan işler ve hizmet gerektiren durumlar olabilir. Günlük işlerinizi daha iyi organize etmeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Terazi’de ilerliyor. Genel olarak daha akıcı ve yenileyici imkanlar var. Sevdiklerinizle daha yakından ilgilenebileceğiniz günlerdesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün zamanınızı ailenize ve yakınlarınıza ayırmanız faydalı olabilir. Eve, toprağa ait konularla daha çok ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizde hareket ve yenilikler var. Yeni haberler gündeminizi değiştirebilir. Düşünceleriniz açısından renkli bir gün olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konular üzerinde daha fazla düşünmek gereği var. Hemen karara varmamalısınız. Sakin düşünmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda iken kişisel konulara çözüm getirmek, yenilik yapmak daha kolay olacaktır. Yeniayın getirdiği işaretleri şimdiden görebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugünlerde sabırlı olmak, olaylar karşısında daha kabullenici bir tavır geliştirmek gerekebilir. Belki de bu konuların getirdiği zorluklar söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün sosyal konulara işaret ediyor. Bugün konuşmalar, arkadaşlıklar ve sosyal, eğitsel uğraşlar için uygun koşullar var. Yalnız kalmak istemeyeceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın yapmanız gereken çok iş olabilir. Aynı zamanda başkalarının da gözü önünde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi geliştirebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Uzaklar, yabancılar hayatınıza daha çok girebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Psikolojinize daha çok önem vermelisiniz. Kimi zaman elde olmayan nedenler huzursuzluklara yol açabiliyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebekler içinKrep
Pınar Karahan
Pınar KarahanKlasiklere sığındık
Veteriner Hande Mutlu
Veteriner Hande MutluBen bir kediyim
Oğuz Kara
Oğuz KaraÖnlemek ödemekten ucuzdur!
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanErgenlik döneminde sınav kaygısının nedenleri
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıErkekler için yapılan rinoplasti farklı mıdır?
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözBölgesel zayıflama hayal değil
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluKendimize uyanmak
Turhan Güldaş
Turhan GüldaşYeni trend sağlıklı yaşam
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaKarın germe
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayın Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Kayın Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

İncir Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

İncir Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Defne Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Defne Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Ardıç Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Ardıç Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Sıradaki Haber