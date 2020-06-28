Palmiye Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Palmiyegiller ailesinden olan palmiye ağacı özellikle tropikal bölgelerde yetişmektedir. Genel olarak Amerika, Asya ve büyük Okyanus Adalarında görülmektedir.



Palmiye Ağacı Özellikleri



Palmiye ağaçları diğer ağaçlara göre gövdeleri sade, dallar ile kaplı olmayan bir ağaçtır. 2 türü bulunmaktadır. Bunlar bir evcikli yani Hindistan cevizi, diğeri ise iki evcikli yani hurma türü olan ağaçtır. Palmiye ağacının ekonomik değeri oldukça yüksektir. Meyvesi Hindistan cevizidir. Hindistan cevizi sert bir kabuk içerisinde saklıdır. Bunun dışında etli meyve olan hurma da yetiştirildiği görülmüştür.



Ülkemizde palmiye ağaçları sadece süs olarak kullanılır. Palmiye ağaçlarından ekonomik alanlarda da yararlanılabilir. Şeker, bitkisel yağ, dokumacılık sektöründe kullanılan lifler elde edilir. Çoğu zaman palmiye şarabı denilen içki de yapılmaktadır.



Gövdeleri silindirik bir yapıya sahip olan palmiye ağaçlarının gövdelerinde dal bulunmamaktadır. Fakat bazı türlerinde ince ve tırmanıcı dikoton dalları da bulunur. 210 tane cinsi 4000 adet türü bulunmaktadır. Palmiye ağaçlarından birçok şekilde yararlanılır. Meyveleri Hindistan cevizi ve hurmalardan, gövde ve yaprak saplarından da lif olarak yararlanılır. Bu lifler ile sepetler, hasırlar, sicim ve halat yapımı gibi ürünlerde ve dokumacılıkta kullanılır.



Palmiye Ağacı Nasıl yetiştirilir?



Palmiyeler genellikle her mevsim dikilebilir. Fakat yaz aylarında dikimi yapılacak ise hava biraz serin olmalıdır. Palmiye ağaçlarının dikimi ve ekilmesi oldukça zordur. Tohumlardan üretilen palmiyelerde tohum, perlit karışımı olan toprak, torf kum ve su ile ekim yapılabilir. Palmiye ağaçları birçok yere dikilebilir iken saksılara da dikilebileceği söylenmiştir.



Palmiye yetiştirilecek ise ağacın bulunduğu ortam kesinlikle 26 ve 29 dereceler veya arası olmalıdır. Palmiye yetiştiren kişiler ise tohumdan değil de fideden palmiye ağacı yetiştirmektedir. Bazı durumlarda tohumdan da palmiye yetiştirilebilir. Fakat bunun için tohumların taze olması gerekir. Tohumun taze olmadığı durumlarda palmiye ağacı ve yapraklarının yeşillenmesi durumları sıkıntıya girer.