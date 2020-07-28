Diyet

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEgzersizler Haberleri Pandemi sonrası spora dönüşte dikkat edilecek 7 nokta
28.07.2020 - 13:38 |

Pandemi sonrası spora dönüşte dikkat edilecek 7 nokta

Pandemi sonrası sakatlıktan uzak bir şekilde spora dönüşe değinen Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, “Hangi sporu yaparsak yapalım, artık eski değil, yeni normale adapte olmamız gerektiğini unutmadan, ilk hedefimiz sakatlıklardan uzak güvenli spor olmalıdır” dedi.

Pandemi sonrası spora dönüşte dikkat edilecek 7 nokta
ABONE OL

Henüz bitmediyse de Covid-19 salgınının o ilk zor dönemini atlattığımız yavaş yavaş yeni normale alıştığımız bu dönemde, çoğumuzun ilk hedefi tekrar fit ve zinde olmak. Tecrit döneminde gelişen mutfak becerilerimizin bize kazandırdığı tek artı sanırım kilolarımız oldu. Bunun yanında, gerek ev ortamının verdiği tembellik, gerekse de iş ortamından uzak kalmak maalesef kas kuvvetimizde ciddi bir azalmaya neden oldu. Her ne kadar ev ortamında egzersiz yapmaya çalışmış olsak da, iş yaşamında harcadığımız enerji ve zorlayıcı aktiviteyi yakalamamız mümkün olmadı. En fit olanımız bile en azından esneklik kaybını yaşadığının farkındadır.

Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, pandemi sonrası spora dönüşte dikkat edilecek noktalar hakkında şunları kaydetti:

1- İlk önlem aslında, yaşadığımız dönemi iyi tahlil edip, artık Nisan başındaki seviyede olmadığımız farkındalığıdır. Bu bizi aşırı zorlayıcı aktivitelere hemen başlamamız gerektiğini kabul etmemizi sağlar.

2- Gerek kas kuvvetinde yaşadığımız gerileme, gerekse de kas ve bağ gerginliğinin artması, sakatlıklar için uygun ortam yaratmaktadır. Spora tekrar dönerken, azami önlem esneklik üzerine verilmelidir.

3- Spora verdiğimiz arayı, periyodu sıkılaştırarak kapatmaya çalışmakta başka bir hatadır. Yaklaşık 4 aylık ara sonrasında, spor yapma frekansımızı yavaş yavaş arttırmalıyız. Eskiden haftada 3-4 kere gidiyorsak, ilk haftalar bunu 2-3 ile sınırlamak bizi aşırı yüklemeden koruyacaktır.

4- Ağırlık çalışmalarında, kaldığımız yerden 1 hatta 2 basamak alttan başlamak, önceliğimizi ağırlığı arttırmak değil, tekrar sayılarımız arttırmak olarak belirlemeliyiz. Böylece kas dokusu dirence kendini koruyarak alışacak ve eski dayanıklılığına tekrar kavuşacaktır.

5- Eğer koşu, yürüyüş yada bisiklet gibi sporlar yapıyorsak, benzer şekilde öncelikle programımızı düz zeminde kısa mesafeler ve arada germe egzersizleriyle desteklemek en güvenilir yöntem olacaktır. Günlük değil, haftalık hedefler belirlemek daha mantıklı olacaktır.

6- Vücut sadece kaslar ve bağlardan oluşmaz, spor için belki de asıl önemli olan kardiovasküler yapının direncidir. Bu dönem bizi aslında bu konuda daha fazla vurdu, hem kondisyonumuz düştü, hem de damar dayanıklılığımız ve akışkanlığımız bir miktarda olsa azaldı. Dolayısıyla risk faktörlerimiz arttı, tedrici artırılan antrenman programı bu riskleri minimuma indirecektir.

7- Halı sahalar, tenis kortları, havuzlarda oldukça yoğun kullanılmaya başlandı. Bu dönemde ve asıl tehlike de, aslında bu bölgelerde daha yoğunlaştı. Eskisi gibi eskisi kadar yapmak istesek de, vücudumuz bunu ilk dönemde karşılamakta zorlanacaktır. O yüzden kendimizi dinlemek ve vücudumuzun yeter dediği noktada durmayı bilmek, olmazsa olmazımız olmalıdır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Payların ayrılması söz konusu olabilir. Kriz yaratan koşullar yaşanabilir. Parasal konularınızda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Kendinizi psikolojik yönden yıpranmış hissedebilirsiniz. Karşınızdakinden kuşkulanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi uğraştıran durumlarla ilgilenebilirsiniz. Mahkeme veya davanız var ise onunla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilerle uyum arayışında olabilirsiniz. Ortaklı konulara dikkat etmekte fayda var. Duygusal yönden endişe içinde hissedebilirsiniz. Sizi yoran koşullardan uzak durmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızdaki koşullarla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle mücadele içine girmemeye özen göstermelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanmak istediğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Düşüncelerde ısrarcılık söz konusu olabilir. Kendinizi ifade etmek isterken, karşınızdakini zorlayabilirsiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Duygusal yönden yıpranmalar olabilir. Kendi iç sesinizi dinlemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerde ısrar ve zorlanma yaşayabilirsiniz. Babanıza dair konularda daha özenli davranmanız gereken koşullar yaşanabilir. Duygusal olarak endişe duyabilirsiniz. Ortaklı konularda payların ayrılması ile ilgili konular gündeme gelebilir. Parasal anlamda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kardeşlerinizle ilgili olayların gündeminizi etkilediği bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili yeni dedikodular duyabilirsiniz. Başkalarının ısrar ve zorlamalarına karşı dikkat etmeniz gereken zamanlar olabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Duygusal olarak endişe içine düşebilirsiniz. İç sesiniz size yol gösterecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal olarak endişeli bir günde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara dikkat etmelisiniz, payların ayrılması söz konusu olabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizi ilerletmenizde yardımcı olacaktır. Düşünsel konularda zorlanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Parasal konularınızla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilir ve bunları hayata geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda gizli kalan konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Gizli düşmanlar söz konusu olabilir. Duygusal yönden yıpranabileceğiniz olaylar yaşanabilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmakta fayda var. Kriz yaratan koşullardan uzak durmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek ile ilgili düşüncelerinizde zorlanmalar yaşanabilir. Duygusal olarak endişe hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda mücadeleler söz konusu. İşten gelen destekler olabilir. Bunları yerinde değerlendirmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve üstlerle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Bürokrasi ile ilgili işleriniz artabilir. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemeye çalışmalısınız. Duygusal olarak endişe duyduğunuz konulardan dolayı yıprandığınızı hissedebilirsiniz. Ortaklı konularla ilgili mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak istediğiniz bir gündesiniz. Öğrenmek istediğiniz konular üzerine daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Duygusal olarak endişe duyduğunuz olaylara yoğunlaşabilirsiniz. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedavim bitti, peki sonrası...
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluÜniversite tercihinde dikkat!
Fit Gusto
Fit GustoBesin öğeleri korunmuş makarna yapımı
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaYaz estetiği hakkında A’dan Z’ye bilmeniz gereken her şey
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşMısır bitkisi nasıl yetişir?
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanÇocukluk travmaları iş yaşantınızı belirler mi?
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanÖfke yönetimi
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzZina nasıl ispat edilir?
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkUyurken sütyen takmak
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluTransitler nasıl çalışır?
En Çok İzlenen Videolar
Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?
Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs kalp kriziyle aynı hasarı bırakabilir!

Corona virüs kalp kriziyle aynı hasarı bırakabilir!

Gözlüğünüz mesleğinize uygun mu?

Gözlüğünüz mesleğinize uygun mu?

Gebelikte bel ağrısı neden olur?

Gebelikte bel ağrısı neden olur?

Ürettiği kraliçe arıların tanesini 100 liradan satıyor

Ürettiği kraliçe arıların tanesini 100 liradan satıyor

Sıradaki Haber