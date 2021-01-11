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11.01.2021 - 10:02 |

Pandemi sürecinde aile içi iletişimi iyileştirmek için öneriler

Pandemi sürecinin devam ettiği  bu günlerde ev içinde aile ilişkileri de durumdan etkilendi. Çocukların okula gitmemesi, ebeveynlerin evden çalışması ve sürekli kapalı ortamda bulunmak günlük hayatta karmaşalara yol açar hale geldi. İlişkilerde kavga, yanlış anlaşılma ve gerginliklerin arttığı bu günleri sakin ve huzurlu geçirebilmek için çözüm önerilerini Evlilik ve İlişki Danışmanı Sevgi Keleş anlattı.

Pandemi sürecinde aile içi iletişimi iyileştirmek için öneriler
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2020  yılı tüm dünyaya yeni bir bakış açısı getirdi. Ülkemizde de alınan tedbirler kapsamında evde kalma süreci ile beraber aile içi ilişkiler, çalışma hayatı, gündelik yaşam oldukça etkilendi. Bu durumu yeni deneyimler ve hayat tecrübeleri olarak değerlendiren Sevgi Keleş, 2021 yılında sürecin giderek yeni normale dönmesini umarak, ev içi ilişkilerin nasıl iyileştirilebileceğinin tüyolarını verdi. 

Ev içi dinamikler değişti

Evden çalışmaya geçildiği, tüm bireylerin evde olduğu ilk günlerde insanlar konunun olumlu taraflarına odaklandılar. Hobilere zaman ayrıldı, çocuklarla evde yeni etkinlikler yapıldı, evler yeniden düzenlendi. Sürecin uzaması ise kişilerde bıkkınlık ve aile bireylerine karşı tahammülsüzlük oluşturdu. İnsan zihni yapı olarak olumlu şeylere kolay alışırken, olumsuz şeylere alışması zaman alır. Sürekli kapalı ortamda kalan aile bireyleri kendilerini yalnızlaşmış, anlaşılmayan, sorumlulukları tek başına üstlenen gibi hissedebilir.

Sürecin sebebi eşiniz veya çocuklarınız değil 

Yaşamın her alanında olduğu gibi burada da empati kurmak aile içi ilişkilere anlayış getirecektir. Yeni bir bakış açısı geliştirerek evdeki tüm yaş grubundan kişilerin de aynı şekilde bunaldığı ve eski hayatını özlediği düşünülmeli. Evdeki iletişimi dengelemeye çalışarak aileler çatışmalardan kendilerini koruyabilir.

Kendinizi ifade ederken net olun 

Ev içi iletişimde kişiler birbirlerinden isteklerini, taleplerini ifade ederken net ve anlaşılır olmalı. Karşımızdaki kişinin bizi kendiliğinden anlamasını, isteklerimizi tahmin etmesini beklemek her zaman mümkün olamayabiliyor. 

İlk adımı siz atın 

En güvenli yer olan evler ve aile ortamlarında süreçle mücadelede zorlanan diğer aile bireylerinden beklemeden güzel gelişmeler oluşturmak, jest yapmak, anlayış göstermek, yardımsever olmak konusunda ilk atım atılmalı. İyi niyetlerle atılan adımlar ev ortamını yumuşatacaktır. 

Kendinize zaman ayırmaya çalışın

Kişiler kısa da olsa dinlenip rahatlayabilecekleri, kişisel bakımlarını yapabilecekleri kendilerine has zamanlar oluşturmaya çalışmalı. Bakımlı ve güzel görünmek için dışarı çıkmak beklenmemeli. Güne motivasyonu yüksek başlamak için dış görünüşe ve kişisel bakıma dikkat edilmeli. Bu durum sabrı ve diğer aile fertlerine olan anlayışı da beraberinde artıracaktır.

Birlikte iş planı yapın

İyi bir iş bölümü yapabilmek ve herkesin kendisine ayırabileceği bir zaman kalması için özellikle eşler kendi aralarında iş bölümü planı yapmalı. Yaş gruplarına uygun şekilde düşünülmüş işlere çocukları da dahil etmek ailede bütünlük oluşturmaya yardımcı olur. Gün ve hafta süresi için yapılacak işlerin, kimin hangi işi yapabileceğinin, ebeveynlerin toplantı saatlerinin önceden konuşulması stres oluşturan belirsizlikleri azaltacaktır. Bu durum kişilerin kendilerine zaman kalması için fırsat oluşturacaktır.

Çocukların ihtiyacı yetişkinlerden farklı 

Yetişkinlere gürültü, dağınıklık, karmaşa gibi gelen bir çok davranış çocukların rahatlama ve enerjilerini atma şekli. Çoğu oyun çağında olan çocuklar da en az yetişkinler kadar sürecin olumsuzluğunu yaşıyorlar. Onlara sürecin geçici olduğu anlatılmalı ve imkanlar elverdiğince çocukluklarını  yaşamaları teşvik edilmeli. Rahatça oyun oynayan ve ebeveynlerince anlaşılan çocuklar iş birliğine daha yatkın olacaklardır. 

Aile içi değerler unutulmamalı 

Aile içi değerler arasında sevgi, hoşgörü, anlayış, özür dilemek, teşekkür etmek gibi olumlu tutumlar yaşatılmalı. Aile bireyleri birbirlerine kızgın dahi olsalar, olumsuzlukları bir kenara bırakarak;  içinden birlikte geçilen bu zorlu süreçte birbirlerine yardımcı olmalı, destek olmalı ve sevgilerini ifade etmeliler. 

Tarihte ve dünyanın bir çok yerinde insanların olumsuz konularla baş etmesi gereken durumlar yaşandı. İçinden geçtiğimiz bu dönemin de geçici olduğunun bilinciyle önce aile sağlığı sonra da aile içi iletişimin korunması için çalışılmalı. 

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