Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Pandemi sürecinde en çok yapılan tedaviler
26.11.2020 - 13:45 |

Pandemi sürecinde en çok yapılan tedaviler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste vaka sayıları her geçen gün artarken, hastanelerde de yoğunluk oluşmaya başladı. Hastalar da, virüs kapma riskinden dolayı acil durumlar dışında hastanelere başvurmamayı tercih ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar ise yaşadıkları sağlık sorunları için kupa tedavisi, kuru iğneleme, akupunktur gibi tamamlayıcı tıp yöntemlerine yöneliyor.

Pandemi sürecinde en çok yapılan tedaviler
ABONE OL

Koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ederken vakalarda artış, hastanelerde ise yoğunluk yaşanıyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge göndererek aciliyeti olmayan ameliyatların uygun bir tarihe ertelenmesini istedi. Vatandaşlar yaşadıkları sorunların çözümü için ise hem sağlık kurumlarında personellerinin yükünü hafifletmek hem de virüsün bulaş korkusundan dolayı tamamlayıcı tıp olarak görülen tedavi seçeneklerine yöneliyor. Kişilerin bu tedavileri uygulatmadan önce çok iyi bir araştırma yaparak merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerden uzak durması gerektiğinin altını çizen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Halil İbrahim Bekdemir, bu dönemde öne çıkan teknikleri de detayları ile anlattı.

Akupunktur

3 bin yıllık geçmişi olan akupunktur salgın sürecinde gözde konumda yer alıyor. Virüs tedavisinde kullanılmıyor fakat bağışıklığı güçlendiriyor ve salgına karşı bir zırh görevi görüyor. Vücut yüzeyindeki bazı noktaların iğnelenmesi ile hastalıkları tedavi etmeyi, yaşam enerjisini düzenleyerek iyilik halinin devam etmesini sağlayan geleneksel bir tedavi yöntemi, herhangi bir yan etkiye neden olmadan uykusuzluktan depresyona, sindirim problemlerinden kronik ağrılara kadar 300’e yakın sağlık sorunun çözümünde kişilere fayda sağlıyor. Bu yöntem dünyada her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Herhangi bir ilaç kullanmaksızın uygulanan bir tedavi olan akupunktur, bağışıklık ile ilgili hastalığı olan hastalarda kırmızı ve beyaz hücre sayısını, T hücre sayısını ve hümoral ve hücresel bağışıklığı artırarak zayıflamış bir bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Seçilen akupunktur noktaları aracılığıyla otonom sinir sisteminin belirli kısımlarını uyararak çalışır ve bu da bağışıklık sisteminde tepkilere neden olur. Bu teknik; kas-iskelet ağrıları (Fibromiyalji, miyofasyal ağrı, eklem ağrıları, bel-boyun ağrıları) sindirim sistemi hastalıkları(kabızlık, huzursuz bağırsak sendromu), kilo verme ve sigara bırakma sırasında oluşan anksiyete, nöropatik ağrılar, migren, gerilim tipi gibi organik sebebi olmayan baş ağrıları, ürolojik problemler (Mens düzensizliği, infertilite vb.) gibi birçok problem için kullanılıyor.

Kuru iğneleme

Akupunktur ile çok karıştırılan kuru iğneleme bu dönemde ilginin arttığı bir diğer teknik olarak karşımıza çıkıyor. Kuru iğneleme; cildinize birkaç ipliksi iğne batırması ve belli bir süre sonra gerçi çekmesi şeklinde yapılıyor. Kullanılan iğneler vücuda sıvı enjekte etmeyen ince, kısa, paslanmaz çelik olduğu için ‘ kuru’ terimi kullanılmaktadır. İğneler deride uzun süre kalmaz, tetik noktalarına batırılır ve ardından çıkarılır. Bu teknik ile vücudun tetik noktaları uyarılara bazı kas ağrıları ve sertliği için rahatlama, hareketlerde esneme sağlanabilir. Hatta spor yaralanmaları fibromiyalji ağrıları tedavisinde de kullanılabilir. Steril olmayan iğneler kullanılırsa, kan yoluyla bulaşan hastalıklara, enfeksiyona ve hastalıklara yakalanma riskiniz olabilir. Uygulamayı yaptırdığınız yerde tek kullanımlık steril iğneler kullanıldığından emin olmalısınız.

Kupa tedavisi

Bu dönemde ilginin daha çok arttığı bir diğer yöntem ise ‘Kupa Terapisi’ yani bir diğer adıyla ‘Kuru Hacamat’. İlk uygulamaları boynuzlarla yapılıyordu. Sonra toprak, seramik, bambu ve cam kupalar kullanılmaya başlandı. Şimdilerde ise kupalar kullanılıyor. Üç bin yıllık geçmişi olan kupa çekme terapisi, kas spazmı, kas ve eklem ağrıları, bel ve boyun fıtığı, siyatik, fibromiyalji (yumuşak doku romatizması), kan dolaşımını artırarak toksinlerin atılmasında kullanıyor.

Kupa tedavisinde önce kupalar yerleştirilir daha sonra ilk adım kupanın içindeki oksijeni almak. Bunun için son zamanlarda vakum kullanılıyor. Oluşturulan negatif basınçla deri kabarır, hiperemi oluşur. Kupa altındaki cildi emiyor da diyebiliriz. Yaklaşık 5 dakika sonra kupalar alınır. Böylece kan dolaşımı hızlanıyor, bölgedeki iyileşmeyi de arttırıyor. Eğer hacamat yapılacaksa bu bölgelere çizikler atılarak, kupalar tekrar negatif basınç oluşturulmak suretiyle yerleştirilir ve sıvının dışarı atılımı sağlanır.

Fizik tedavi

Pandemi ile birlikte hayatımızda da köklü değişikler meydana geldi. Hareket etme sürelerimiz kısaldı, bu azalma fiziksel sorunları da beraberinde getirdi. Örnek vermek gerekirse bel, boyun ağrıları ve kötü duruş şikayeti gibi omurgasal sorunlar yaşayan kişi sayısı epey bir artmış görünüyor. Bu kapsamda ise kas ve iskelet sisteminde ortaya çıkan sorunların giderilmesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulamaları öne çıkıyor. Son yıllarda önemi gittikçe artan bu tıp alanı kişilerin hayat kalitesini arttırma konusunda da büyük rol oynuyor. Çünkü vücudumuzun sistemi hareket üzerine kurulu bunu asla unutmamalıyız.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Burcunuzdaki tutulma hassasiyetleri ortaya çıkarıyor. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Duygularınızı daha derin yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanızla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış durumlar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konuları idrak edebilirsiniz. Bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. Öğle saatlerinde ikili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Değişim içinde olacağınız zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Çok hızlı hareket var. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olayları daha iyi okuyabileceğiniz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Karşınızdaki sözlerinizi yanlış değerlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir. Bazı işlerinizde yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay tutulması ile eşinizle ilgili konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı konuların üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İkili ilişkilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Duygularınızdaki değişikliği karşınızdakine ifade etmeden önce düşünmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanma hissedebilirsiniz. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar veremeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, tutulmanın etkisi sizi eyleme geçiriyor. Geçmişle ilgili konularda daha fazla içinize dönebilirsiniz. Kendinizle kalmanız size daha iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Hazırlayacağınız sözleşmeleri kontrol etmelisiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için yazılı teyit almanız da fayda olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizin önem kazanacağı zamanlardasınız. Derin duygular içine girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir.  Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konuların olgunlaşmasını beklemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Oğuz Kara
Oğuz KaraAidat Borcunun İlanı
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin ÖzkanEbeveynlerin sık yaptığı hatalar
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
Uzman Psikolog Yasemin AydoğduLohusa erkekler
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiDiyabet ve mental sağlık
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaKepçe kulak ameliyatı
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem HamidiEl estetiği
Herbalist Tarkan Güveloğlu
Herbalist Tarkan GüveloğluCildi gerginleştiren 4 bitki
Betül Yergök
Betül YergökKasım indirimleri ve tüketim
Turhan Güldaş
Turhan GüldaşMutluluğun anahtarı mantrada saklı
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tekİş hayatında parlamak için…
En Çok İzlenen Videolar
Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?
Pembe estetik nedir?Pembe estetik nedir?
Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?
Omega-3 eksikliği nasıl anlaşılır, ne yapılmalıdır?Omega-3 eksikliği nasıl anlaşılır, ne yapılmalıdır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kovid-19 dikkat edilmezse diyabeti olanları şeker komasına sokabilir!

Kovid-19 dikkat edilmezse diyabeti olanları şeker komasına sokabilir!

Pandemi sürecinde en çok yapılan tedaviler

Pandemi sürecinde en çok yapılan tedaviler

Çam ağacı nasıl süslenir?

Çam ağacı nasıl süslenir?

En dirençli hastalıklardan biri de tırnak mantarı çıktı - Tırnak mantarı neden geçmez?

En dirençli hastalıklardan biri de tırnak mantarı çıktı - Tırnak mantarı neden geçmez?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet