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16.11.2020 - 14:21 |

Pandemi sürecinde prematüre bebek bakımının 8 önemli kuralı

Prematüre bebek bakımının zorluklarına bu yıl bir de Covid-19 pandemisinin riskleri eklendiğinde mücadelenin çok daha kritik bir hal aldığını, dolayısıyla prematüre bebeklerin bakımına Covid-19 günlerinde çok daha dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Çekmez, prematüre bakımında ihmal edilmemesi gereken 8 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Pandemi sürecinde prematüre bebek bakımının 8 önemli kuralı
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Bebek bekleyen anne babalar, çocuklarına kavuşmak için gün sayar. Ancak kimi zaman bu kavuşma, olması gerekenden daha önce yaşanır. Hal böyle olunca, doğum haftasına bağlı olarak yaşamsal bazı sorunlarla boğuşmak zorunda olan prematüre bebeğin bakımı için aşırı dikkat isteyen bir süreç başlar. İşte, prematüre bebekler için farkındalık yaratılması amacıyla her yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü olarak kutlanıyor. 

Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Çekmez, “Aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarının da arttığı bu mevsimde daha da dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca korona enfeksiyonlu hamile sayılarında artış görülüyor. Bu da anne adayının ve anne karnındaki bebeklerin sağlık durumunun bozulup prematüre doğum yaşanmasına neden oluyor” uyarısında bulunuyor. Prof. Dr. Ferhat Çekmez, prematüre bakımında ihmal edilmemesi gereken 8 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Önce kendinizi koruyun!

Anne babalar önce kendini korumalı. Maskelerini takmaya, ellerini yıkamaya, eve geldiklerinde kıyafetlerini değiştirmeye özen göstermeli. Böylece kendilerini koruyarak dolaylı yoldan bebeklerini de korumuş olurlar.

Öpmeyin, öptürmeyin!

Prematüre bebeğinizi özellikle de Covid-19 pandemisi sürecinde öpmeyin, kimseye de öptürmeyin. Bebeğinizi mümkün olduğunca kucağa almalarına izin vermeyin.

Kalabalıktan uzak tutun!

Soğuk havalarda bebeklerin dışarı çıkarılmaması ve kalabalık ortamlardan uzak tutulması gerekiyor. Aile büyükleri ve bakıcılar konusunda da hassas davranılmalı. En ufak bir Covid-19 ya da grip belirtisinde bebekle olan temasları kesilmeli.

Ziyaretleri sınırlandırın!

Yoğun bakımda yatan prematüre bebeklerin korunması için ziyaretler sınırlandırılmalı ya da tamamen kesilmeli. Ailelerin bu konuda daha anlayışlı olması hem kendi bebeklerini hem de yoğun bakımdaki diğer minikleri korumak için çok değerli.

Ellerinizi mutlaka yıkayın!

Bebeğe bakım vermeden ya da temasa geçmeden önce mutlaka eller yıkanmalı, ardından da el dezenfektanı kullanılmalı.

Bol bol emzirin!

Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Çekmez “Anne sütünün koruyucu özelliği böyle dönemlerde daha hayati hale geliyor. Özellikle annelerin bebeklerine anne sütü verme konusunda fazladan gayret göstermeleri bebeklerin bağışıklıklarının desteklenmesi açısından olmazsa olmaz nitelikte” diyor.

Aşılarına dikkat edin!

Prematüre bebekler için ölümcül olabilen bir virüs de RSV yani respiratuvar sinsisyal virüs. RSV, grip ve soğuk algınlığı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor ancak tedavisinde gecikme olursa akciğerleri tehdit ediyor. Prematüre bebeklerin özellikle 1500 gram altında doğanların, doktorların önerisi olursa RSV virüsüne karşı aşılanması vücut dirençlerinin ekstradan düşmesini önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca 6 aydan büyük bebeklere yapılacak influenza aşısı ile bu dönemde onları sarsacak başka virüslere karşı koruma sağlanabilir.

İlaçlarını ve vitaminlerini aksatmayın!

D vitamini, demir ilacı, probiyotik ve 6. aydan sonra omega -3 gibi ilaçlarının düzenli olarak kullanılması onların büyüme ve bağışıklığının daha iyi olup enfeksiyona yakalanma oranını azaltacağından ihmal etmeyin.

 

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