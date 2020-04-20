Panik olmamalıyız

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Koç burcunda ilerliyor. Ancak Ay’ın küçülmesi ve Güneş-Satürn karesi bugün önemli bir test altında olabileceğimizi anlatmakta. Sakin kalmaya, paniğe kapılmamaya dikkat edelim. Belirli konularda çok hızlı hareket etmemiz gerekebilir. Bir yanda bitişler ve sonlanmalar ama aynı zamanda yeni başlangıçlar da söz konusu.

Nelerden kaçınmalı? Saat 10:00’dan itibaren günün temposu hızlanmakta. Önceliklerimizi iyi belirlemeye bakalım. Öğle saatlerinde kritik kararlar ve önemli seçimlerle karşılaşabiliriz. Var olan koşulları değiştirmemiz gerekiyor. Gün boyunca sınırlamalarla ve engellerle karşılaşabiliriz. Sabırlı olmaktan başka çaremiz yok. Sakin olalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/ Hareket Bugün eyleme geçmeye hazırız. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket günündeyiz. Geleceğe yönelik işlere odaklanmalıyız. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.