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20.04.2020 - 00:00 |

Panik olmamalıyız

Haftanın ilk gününde Ay Koç burcunda ilerliyor.

Panik olmamalıyız

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Koç burcunda ilerliyor. Ancak Ay’ın küçülmesi ve Güneş-Satürn karesi bugün önemli bir test altında olabileceğimizi anlatmakta. Sakin kalmaya, paniğe kapılmamaya dikkat edelim. Belirli konularda çok hızlı hareket etmemiz gerekebilir. Bir yanda bitişler ve sonlanmalar ama aynı zamanda yeni başlangıçlar da söz konusu.  

Nelerden kaçınmalı? Saat 10:00’dan itibaren günün temposu hızlanmakta. Önceliklerimizi iyi belirlemeye bakalım. Öğle saatlerinde kritik kararlar ve önemli seçimlerle karşılaşabiliriz. Var olan koşulları değiştirmemiz gerekiyor. Gün boyunca sınırlamalarla ve engellerle karşılaşabiliriz. Sabırlı olmaktan başka çaremiz yok. Sakin olalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/ Hareket Bugün eyleme geçmeye hazırız. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket günündeyiz. Geleceğe yönelik işlere odaklanmalıyız. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.

 

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Bugün

Sabah saatlerinde daha ciddi konulara yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan durumları daha iyi değerlendirmenizde fayda var. Gizli kalmış koşullardan etkilenebilirsiniz. Öğleden sora imaj değişikliği için uygun zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Akşam saatlerinde tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabırlı olmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun saatler içindesiniz. Öğleden sonra bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar olabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinize dönüp, bazı şeyleri kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırma isteği içinde olabilirsinizDevamını Oku

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Bugün

Gün içinde çatışma ve kopmalar olabilir. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde karmaşık düşünceler zihninizi yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde iş hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Bazı işlerinizi yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. Üstlerinize kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri yeni şeyler öğrenmek için uygun zamanlar olmayabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı konular üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde birlikte olduğunuz kişiyle sürtüşme olabilir. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı konularda acele karar vermemeye çalışın. İlişkileriniz sizin için kendinizi görmeniz açısından bir fark yaratabilir. Uğraştığınız işlerinizde farkındalık yaratabilecek sonuçlar çıkarabilirsiniz.  Akşam saatlerinde koşullar daha yorucu olabilir. Düşüncelerinizi rahat bırakın.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma ve tamamlanma söz konusu olabilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde çalışma hayatınızda bazı konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İdrak ettiğiniz konular hakkında yeni kararlar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kafanızı karıştıran konulardan uzak kalmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcılığınızı hobilerinize yoğunlaştırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler sizin bir konuda farkındalığınızı arttırabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Sabah saatlerinde almanız gereken kararlarda acele etmeyin. Gün içinde güçlü durmanız sizin lehinize olacaktır. Akşam saatlerinde yaşanabilecek ufak ev kazalarına karşı dikkatli olun.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yoğun bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Çalışma ortamınızda iletişimden kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilir. Sakin olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin.Devamını Oku

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