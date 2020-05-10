Pankreasın Görevi Nedir? Vücutta Pankreas Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Pankreas pek çok farklı görevi ile beraber daha sağlıklı şekilde besin tüketme imkanı veren önemli bir organdır. Özellikle besinleri ayırma ve sindirme gibi durumlara doğrudan katkı sağlayan organlar arasında yer alır. Bu sebepten dolayı mutlaka pankreas düzenli şekilde görevini yerine getirebilmesi için sağlıklı olmalıdır.



Pankreasın Görevi Nedir?



Vücuda sağladığı görevler ile beraber pankreas diğer organlar eşliğinde senkronize olarak çalışır. Tabiri caizse vücudun sağlık koçu olarak çalışan bir organ şeklinde ifade edilir.



- Şeker seviyesini düzenler.

- Kişiyi formda tutabilmek için besinlerdeki yiyecekleri serbest bırakabilmek adına özel bir salgı üretir.

- Özel bir tonik üretmek suretiyle sindirime katkı sağlar.

- Lipaz yağlı maddeleri kırar.

- Proteinleri ayrıştırır.

- Yüksek enerjili şeker üretmek için karbonhidratları parçalar.

- Özellikle kandaki şeker miktarını kontrol eder.



Bu gibi farklı görevleri ile beraber pankreas vücudun en önemli yapı taşları arasında yer almaktadır. Diğer taraftan insülin salgılayan pankreas, böylece ihtiyaç duyulan şekerin kullanılması ile beraber ayrıca depolaması noktasında önemli bir görev üstlenmektedir.



Vücutta Pankreas Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?



Pankreas sunduğu pek çok görev ile beraber sağlıklı bir yaşam sürmek için önemlidir. Bulunduğu yer açısından bakılacak olduğunda ise; midenin arka tarafında ve kaburganın hemen alt kısmında yer almaktadır. Diğer organların arasında yerleşik olarak tüm organlar ile beraber eş zamanlı şekilde çalışır. Özellikle midenin hemen arka tarafında olması ile beraber, tüketilen yiyeceklerdeki besinleri parçalamak suretiyle kullanımına olanak sağlar.



Diğer bir değişle yiyeceklerde yer alan vitamin protein ve karbonhidratların parçalanması ile beraber, düzenli şekilde farklı noktalara ulaşılmasına olanak verir. Böylece besinler hem depolanabilir hem de gerektiği zamanlarda pankreas sayesinde güvenli şekilde kullanılabilir. Özellikle anlık ve güçlü şekilde enerji elde edebilmek adına pankreasın sağlıklı çalışabilmesi gerekmektedir.