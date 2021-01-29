Papatya Çayı Neye İyi Gelir? Papatya Çayı Nasıl Demlenir, Nasıl Yapılır?

Güçlü bir antidepresan etkisine sahip olan papatyanın, sinüzite, mide yanmalarına, ülsere ve regl döneminde olan kadınların ağrılarını azaltmada olan etkisi oldukça büyüktür. Saç derilerinde meydana gelen deri döküntülerinin giderilmesinde de etkin olarak kullanılmaktadır.



Papatya Nedir?



Beyaz taç yaprak yapısına sahip, güzel kokulu, oldukça şifalı bir bitkidir. Latince adı ise, Anthemis nobilis'tir. Anavatanı Türkiye'dir. Papatya bitkisinin içerisinde bulunan etkin maddeler; flavon glikozitleri, tanen, azülen, bisabolol, salisilik asit ve terpenlerdir. İçerisinde bol miktarlarda antioksidan maddeler bulunmaktadır ve bu maddeler bitkinin yağ kısmında bulunmaktadır. Belirli bir yan etkisi olmayan papatyanın binlerce yıllık bir geçmişi vardır ve genellikle yağ ile çayı tüketilmektedir.



Papatya Çayı Neye İyi Gelir?

Adet Ağrılarını Azaltır: Yapılan çalışmalarda papatya çayının demlenerek tüketilmesi adet kramplarını azalttığı gözlemlenmiştir.

Diyabete İyi Gelir: Papatya çayının kan şekerini düşürücü etkisi olduğundan dolayı diyabet hastalarının düzenli kullanımı sonucu iyi geldiği bilinmektedir.

Kemik Erimesi: Osteoropoz adı verilen bu hastalık, kemik yoğunluğunun azalması anlamına gelmektedir. Papatya çayının kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

Enfeksiyon: Papatya çayının iltihabı azaltıcı bir etkisi vardır.

Kanser: Yapılan çalışmalarda papatya çayının, kanser hücrelerine etki ettiği gözlemlenmiştir. Kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini öne süren bu çalışmalar yeterli sayılmamaktadır.

Rahatlama ve Uyku: Papatya çayının içerisinde bulunan maddelerin, insanları rahatlatıcı ve rahat bir şekilde uykuya dalmalarını sağlayıcı özellikleri vardır.

Sindirim Sistemi: Papatya çayının gaz ve bulantı dahil birçok bilinen sindirime yardımcı özellikleri vardır. Geleneksel tıpta bu rahatsızlıkların tedavisi için sıklıkla kullanılmaktadır. Fareler üzerinde yapılmış olan çalışmalarda papatya çayının mide asidi düzeyini düşürdüğü gözlemlenmiştir. Aynı zamanda ülser hastalığına sebep olan bakterilerin çoğalmasını önlemektedir.

Diş Eti: Papatya çayının demlendikten sonra diş fırçası yardımı ile dişleri fırçalamak diş etlerinde oluşan mikroorganizmaların ölmesini sağlayacaktır.

Papatya Çayı Nasıl Demlenir, Nasıl Yapılır?



2 ya da 3 yemek kaşığı kurutulmuş olan papatya çiçeğini, yarım litre kaynamış suyun içerisine ekleyin. 5 dakika kadar demlenmesi için bekleyin. 5 dakika sonra çayınızı süzerek tüketebilirsiniz. Bazı rahatsızlıklarda papatya çayının tüketim şekli değişebilmektedir.