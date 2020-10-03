Papatya Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Papatya suyu, kadınların güzelleşmek ve bakımlı görünmek için kullandıkları doğal ürünler arasında yer alır. İçinde bulunan besleyici ve canlandırıcı maddeler sayesinde cilt ve saç sağlığının korunmasını sağlıyor.



Papatya Suyu Neye İyi Gelir?

● Papatya suyu, cildi güzelleştirir. Kaynatılmış papatya suyu ile haftada bir defa yüzünüzü yıkayarak cildinizin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunu cildinize düzenli olarak uyguladığınız zaman cildinizin tazelendiğini ve gençleştiğini fark edebilirsiniz.

● Dişleri iyileştirir. Diş fırçanıza ılık papatya suyu dökerek ve diş macunu kullanmadan dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bu işlemi ayda 2-3 defa tekrarlayarak dişlerinizden değişimi fark edebilirsiniz.

● Özellikle de yaz mevsiminde saç renginizi açmak ve saçınıza bakımlı bir görünüm vermek için papatya suyu ile saçlarınızı tıkayıp saçlarınızı güneşte kurutabilirsiniz. Bu yöntemi bir kaç defa tekrarladığınızda saçlarınızın belirgin bir şekilde birkaç ton açıldığını fark edeceksiniz. Aynı zamanda şampuanınıza 5-6 kaşık papatya suyu ekleyerek saç renginizin saçlarınız zarar görmeden ve herhangi bir kimyasala maruz kalmadan açılmasını sağlayabilirsiniz.

● Şampuanınıza ekleyeceğiniz bir miktar papatya suyu, saçlarınızın güçlenmesine yardımcı olur. Saçlarınızın daha parlak, güçlü ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.

● Papatya suyunu kaynatıp içmek, mide ve bağırsak kramplarının önlenmesine yardımcı olur. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa papatya suyu içerek uzun yıllar boyunca mide sağlığınızı koruyabilirsiniz.

● Uykusuzluk ve sinir bozukluğu gibi problemlerin çözülmesine yardımcı olur. Yatmadan önce 35-40 dakika önce papatya suyu tüketerek uykuya geçişi hızlandırabilir ve günün stresini yatıştırabilirsiniz.

● Migren ağrılarını hafifletme konusunda doğal bir ilaç görevi görür. Papatya suyu, migren ağrılarını büyük ölçüde hafifletir ve yok edebilir.

Papatya Suyu Nasıl Kullanılır?



Papatya suyu, kaynatılarak çay olarak tüketilebileceği gibi cilde ve saça sürerek de kullanılabilir. Papatya suyu, hiçbir kimyasal madde içermeyen oldukça faydalı bir sudur. Pek çok şifası ile bilinir ve eskiden günümüze kadar pek çok kişi tarafından şifa aracı olarak kullanılır.



Stres yatıştırıcı etkisi bulunan papatya suyu, günün yorgunluğunu ve stresini üzerinizden atmanıza yardımcı olur. Papatya suyu cilde yumuşak bir pamuk yardımı ile küçük masaj hareketleri ile yedirilebilir.



Papatyanın Özellikleri



Papatya suyu bilinen en eski ve en şifalı bitkiler arasında yer alır. Papatyanın doğal bir renk açıcı özelliği vardır. Papatya suyu kullanarak saçlarınıza zararlı saç boyalarını sürmek ve saçlarınızı yıpratmak yerine doğal bir şekilde saç renginizin açılmasını sağlayabilirsiniz. Papatya, güzel kokusu ve narin yapısına rağmen eskilerden günümüze en çok kullanılan şifa kaynakları arasında yer alır.