Papillon Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Papillon Cinsi Hakkında Bilgiler

Papillon köpekleri eğitime verdikleri anlamlı cevaplar ile tanınırlar. Güçlü bir sahiplenme duyguları vardır. Şirinliği ile ön plana çıkan bu güzel kulaklı köpekler oyuncak köpek ırklarının en eskilerinden biridir.



Papillon Köpek Özellikleri Nelerdir?



Küçük boyutlu olan bu cins köpekler çok uzun tüylere sahiptir. Özellikle uzun kuyruğu nedeni ile bir dönem Sincap Spaniel olarak anılmıştı. Hatta kulaklarındaki kelebek şeklindeki tüyler nedeni ile de kelebek köpek gibi isimlendirildiği de olmuştur. Kuyruğunda ve kulaklarında saça benzeyen uzun ve yumuşak perçemleri ile oldukça gösterişli bir tarzı vardır.



Genel olarak vücudu beyazdır. Üzerindeki yama şeklindeki farklı tüyler ona temiz ve saf bir görüntü kazandırıyor. Evde çok sessiz olan bu ırk sahibin söylediklerini yapmaya çok yatkındır. Her hayvan gibi oynamaktan çok hoşlanır. Ancak sakin bir ev hayatını tercih ederler. Ev halkına karşı sıcakkanlı olan dostlarınız tanımadıkları insanlara karşı da mesafesini korumayı bilir.



Bazı durumlarda bazı davranışlara ser tepki verebilirler. 700 yıllık geçmişe sahip bu ırk oldukça soyludur. Rönesans dönemindeki pek çok tabloda bu ırk köpeklere rastlanabiliyor. 1600’lü yıllarda da Polonya, Fransa, İtalya ve pek çok Avrupa ülkesinde beslendiği biliniyor. Özellikle asil ailelerde sevilen bir ırk olmuştur.



Yavru Papillon Cinsi Hakkında Bilgiler



Yavru papillonların kedilerle ve çocuklarla arası pekiyi değildir. Bu nedenle çocuklu ailelere bu cins köpekler önerilmez. İyi bir eğitim aldıklarında papillonlar çabuk kavrarlar.



Papillon Köpek Karakter Özellikleri



Papillonlar oldukça zekidir. Genel olarak kendilerine güveni olan bu ırk yavru döneminde yeterince sosyalleşmediğinde ya da doğru eğitilmediğinde agresif davranışları olabilir. Kolay eğitilebilen bu köpekler küçük olmalarına karşılık harika bir bekçi köpeği olarak görev yapabilirler.

* Sıcak kanlı görünse de sert tepkileri olabilir.

* Zeki ve canlı bir ifadesi vardır.

* Ev içinde sessiz durabilir, sahibinin dediklerine sürekli uyum sağlar.

* Sahibine karşı sahiplenme duygusu fazladır. Yabancılara karşı mesafelidir.

* Hırçın hali genel olarak yoktur.

* Tuvalet eğitimi dışında her eğitime oldukça uygundur.

* Diğer köpeklere karşı havlar.



Papillon Köpek Fiziksel Özellikleri



Görünüş ve boyut olarak diğer köpeklerle aralarında ciddi farklar bulunur. Kelebeğe benzer kulakları ile çok şirin bir görünüme sahip bu köpeklerin erkeklerinde ağırlıklar 3,6 ile 4,5 arasında olabilir. Dişilerinde ise 3,2 ile 4,1 arasında değişebilir. Yükseklikleri ise 20- 28 cm arasında değişebilir.

Uzun ve ipeksi tüyleri ırklarının en belirgin özellikleridir. Beyaz renkleri üzerinde her renkten lekeler olabilir. Kulakları sivri olan papillon köpeklerin gözleri koyu renklidir.



Papillon Köpek Bakımı



Papillon Köpekler temiz bir aile hayvanı olarak tanımlanabilir. Kulaklarının arkasındaki saç benzeri tüyler her gün karışır. Bu nedenle günlün taranması gereklidir. Tarama işlemi 10- 15 dakika olması yeterlidir.

Papillon köpeklerin koku sorunu olmaz. Ancak tuvalet eğitiminde zorluk çıkarabilir. Her köpekte olduğu gibi düzenli olarak yürüyüş ve egzersiz yapması önemlidir. Bu şekilde sağlıklı ve formda kalabilir. Genel anlamda sağlıklı bir ırk olan bu köpekler; diz kapağı çıkığı, progressif retinal atrofi gibi hastalıklara da oldukça yatkındır.