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10.02.2021 - 15:26 |

Parankim Nedir? Parankimal Nodül, Kist Ne Demektir?

Parankim nedir? Parankimal nodül, kist ne demektir? Parankim hastalığının belirtileri nelerdir? Parankim en çok vücudun hangi bölgelerinde görülür? Hayati tehlike oluşturur mu? Parankim nedir ve tedavi yöntemleri arasında neler vardır tüm detayları derledik.

Parankim Nedir? Parankimal Nodül, Kist Ne Demektir?
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Göğüs taramalarının çoğalmasıyla birlikte, bir pulmoner nodülün kazara keşfi giderek daha sık görülen bir durumdur. Nodüllerin çoğu iyi huylu iken, vakaların küçük bir kısmında akciğer kanseri olabilir. 

Parankim Nedir?

Bir pulmoner nodül, genellikle pulmoner semptomların bir parçası olarak veya basit bir gözetim kapsamında gerçekleştirilen bir X-ışını muayenesi sırasında keşfedilir. Bu bir akciğer kanseri belirtisi mi? Mevcut incelemelerin performansı ile, giderek daha fazla pulmoner nodül vurgulanmaktadır.

Çoğu durumda, daha fazla inceleme gerektirmezler ve gözden kaçabilirler. Avrupa'da, 50 yaşın üzerindeki yetişkin sigara içiciler üzerinde yapılan akciğer taramaları, bunların% 30'unda bir veya daha fazla pulmoner nodül olduğunu, ancak bu nodüllerin% 5'inden azının kanser olduğunu göstermektedir.

Nodül, bir doku yüzeyinde veya bir organda gelişen, genellikle yuvarlak şekilli anormal bir oluşumdur. Akciğer nodülü olarak da adlandırılan akciğer nodülü, akciğerlerin içinde oluşan küçük, anormal bir yumrudur.

Parankimal Nodül, Kist Ne Demektir?

Bir nodül, akciğer parankiminde (doku) bulunan ve çapı tanımı gereği 3 santimetreden az olan odaklanmış, az çok küresel, anormal radyolojik bir görüntüdür. Bir pulmoner mikro nodül, akciğerlerin bir bölgesinde bulunan çok küçük bir nodüldür.

Mikro nodül, akciğer dokusunda ve daha kesin olarak bronşiyollerin çıktığı pulmoner lobüllerde gelişen anormal, aşağı yukarı yuvarlak bir oluşumdur. Çoğunlukla tıbbi görüntüleme, standart akciğer röntgeni veya CT taraması ile tespit edilir. 

Akciğer mikro nodülleri çoğunlukla iyi huyludur. Bir enfeksiyon sırasında ortaya çıkarlar ve hastalıkla aynı zamanda kendiliğinden kaybolurlar. Diğerleri daha ciddi bir hastalığı gizleyebilir. Genellikle bir fibroskopi ile gerçekleştirilen, örneklemeden sonra bir analiz yapmak gerekir. 

 Parankimal Nodül Belirti Verir mi?

Pulmoner bir nodülün keşfi genellikle tesadüfen yapılır. Tıbbi muayenenin bir parçası olarak yapılan göğüs kafesinin tıbbi görüntüleme muayenesi sırasında veya bir patolojiyi daha ileri teşhis etmek için doktorun talebi üzerine gözlenir. Akciğer nodülü, göğüs BT taraması sonuçlarında anormal bir nokta olarak görünür. Bu inceleme, nodülün özelliklerini tam olarak tanımlamayı mümkün kılar.

Vakaların çoğunda pulmoner nodül iyi huyludur. Aynı zamanda genellikle benzersizdir. Soliter pulmoner nodülden bahsediyoruz. Ancak birden fazla akciğer nodülü vakaları görülebilir. Bir akciğer nodülü ayrıca kötü huylu (kanserli) olabilir.

 

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