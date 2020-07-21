Pas Lekesi Çıkar Mı? Fayansa Ya Da Kıyafete Bulaşan Pas Lekesi Nasıl Temizlenir?

Özellikle su ile temasın bol olduğu banyo ve mutfak gibi alanlar pas sorunu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Zaman içerisinde ise iyice yerleşen pas çıkarma konusunda çok ciddi bir zorluk teşkil eder. Hatta çoğu kişi pasın olduğu bölge için mecburiyetten değişikliğe dahi gidebilmektedir. O yüzden birçok kişi internet üzerinden pas lekesini çıkıp çıkmayacağına dair araştırma gerçekleştiriyor.



Pas Lekesi Çıkar mı?



Su ile temas edebilen her kısım mutlaka belli bir miktar paslanır. Ortaya çıkardığı görüntü ve aynı zamanda sağlık noktasında da ciddi sorunlar teşkil edebilmektedir. Böyle durumlarda merak edilen konu şüphesiz pas lekesi çıkar mı sorusudur. Aslına bakılırsa farklı yöntemleri ele almak suretiyle, pas lekesinin çıkarılabileceğini söylemek mümkün. Amaca uygun olarak birçok farklı yerde, değişik çözüm yöntemleri ele alınabilmektedir.



- Sirke,

- Limon tuzu,

- Limon suyu,

- Diş macunu,



Bu şekilde tek başına ya da birbirine karıştırmak suretiyle değişik alanlarda pas lekesi için yukarıdaki unsurları değerlendirmek mümkün. Tabii önemli olan aşamalı olarak ve dikkatli biçimde bu malzemeleri kullanmaktır. Böylece giysilerde, mutfak ve banyo alanları ve fayanslarda ya da farklı eşyalardaki pas lekesinden kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.



Fayansa ya da Kıyafete Bulaşan Pas Lekesi Nasıl Temizlenir?



Özellikle fayans ile beraber kıyafetler pas lekesi konusunda en çok sorun yaşayan alanlardır. Böyle durumlarda ise ayrı ayrı ele almak suretiyle hem fayanslar için hem de kıyafetler konusunda bu sorundan kurtulmak mümkün.



Fayansa bulaşan pas lekesini temizleme; Her ne kadar fayans söz konusu olduğunda pas lekesi için asitli malzemeler öne çıksa bile, aslında en önemli yöntem limon suyudur. Limon içinde bulundurduğu asit ile beraber paslı bölgeyi yumuşatmakta ve kolayca çıkmasına olanak vermektedir. Eğer daha derin bir pas lekesi var ise o zaman limon suyu yerine diş macunu kullanılabilir. Sert kıllı bir fırça ile beraber diş macununu fayansın üzerindeki pas kısımda kullanmak yeterlidir. Böylece yepyeni ve parlak görünümü ile fayansları kurtarmak mümkün.



Kıyafete bulaşan pas lekesine temizleme; Gün içerisinde belli başlık kıyafetler çok sık kullanırken, bazı yerlerdeki sürtünmeler sebebiyle pas lekesi oluşturabilmektedir. Böyle durumlarda pas lekesini oluştuğu kıyafetin üzerindeki kısma limon suyu ya da sirke sürmek işe yarar. Bu malzemeleri kullanmak suretiyle kısa sürede pas lekesinin rengi açılır. Daha sonra gün bir sünger ya da bez ile temizlemek suretiyle çamaşır makinesinde yıkamanız yeterlidir. Pas lekesinden kurtulabilir ve giysinin temiz kalmasına olanak verebilirsiniz