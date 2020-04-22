Pazen Kumaş Nedir? Pazen Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Pazen kumaş etek, elbise, şort ya da bebek kıyafetleri ile temizlik bezleri gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Aynı zamanda bebek battaniyesi ya da pijama gibi önemli eşyalar adına da kullanılan bir kumaştır. Sıcak tutma özelliği sayesinde kış mevsiminde sağlıklı ve güvenli bir kullanım imkanı tanır.



Pazen Kumaş Nedir?



Bezayağı örgülü, hafif gramajı bulunan ve beyazlatılmış, birçok farklı alanda kullanılan hassas yapısı ile pamuklu türe sahip kumaşa pazen kumaş denmektedir. Genelde iç kısmı tüylü bir pamuk özelliğine sahip olan pazen kumaş, dış bölümü ise perdahlı pamuk kumaş özelliği üzerinden üretimden geçmektedir. Özellikle gramajı hafifletilmiş bir kumaş olarak bilinir. Pek çok farklı alanda güvenli şekilde kullanım potansiyeliyle, geniş bir alana yayılmış kumaş türüdür.



Pazen Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Pazen kumaş pek çok farklı özelliği ile gündelik yaşamda kullanılan eşyalar ile giyimler için çok sık değerlendirilmektedir.



- Hafif bir gramaja sahiptir.

- Dayanıklıdır.

- Hem içi hem de dışı pamukludur.

- Yumuşaktır.

- Diri tutumludur.

- Özel yapısı ile sıcak tutma özelliğine sahiptir.



Bu gibi pek çok özelliği nedeniyle 7'den 70'e pek çok kişi için giyim konusunda sıkça değerlendirilmektedir.