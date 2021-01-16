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16.01.2021 - 19:02 |

Pcr Testi Nedir, Nasıl Ve Nerede Yapılır? Pcr Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Biyolojik ve Tıbbi araştırmaların genelinde ağırlıklı bir şekilde kullanılmakta olan PCR testi, son zamanlarda gündemde olan koronavirüs ile mücadelede kullanılmaktadır. Sadece koronavirüs için değil, farklı hastalıklarda da kullanılan PCR testi vücutta bulunan çok az miktarlardaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. Peki, PCR testi nedir, nasıl ve nerede yapılır? Sonucu ne zaman çıkar? İşte detaylar.

Pcr Testi Nedir, Nasıl Ve Nerede Yapılır? Pcr Sonucu Ne Zaman Çıkar?
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PCR testi ile yapılan araştırmalar son zamanlarda hız kazandı. Koronavirüs ile mücadelede kullanılmakta olan yöntemler içerisinde PCR testi de yer almaktadır. PCR genel olarak bir tanı testidir. Koronavirüs vakalarında virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani vücutta bulunan virüsün kimliğini teşhis etmek için uygulanan bir testtir.

PCR Testi Nedir, Nasıl ve Nerede Yapılır?

PCR yani Polymerase Chain Reaction, DNA da bulunan, dizisi bilinen iki segmentin ortasında yer alan özgün bir bölgenin enzimatik olarak üretilmesi için uygulanmakta olan tepkimelere verilen isimdir. PCR tanı testidir. Koronavirüs vakalarında mevcut olan RNA'yı göstermektedir. Farklı hastalık tipleri içinde kullanılmakta olan PCR, vücutta bulunan çok az miktarlardaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine genel olarak molekül testi de denmektedir. Test, vücut içerisinde virüsün varlığını, aynı zamanda vücudun enfeksiyonlara karşı cevap verdiği antikorları belirleyebilmektedir.

PCR Testi Hangi Hastalıkların Teşhisi İçin Kullanılır?

PCR testi sadece virüsler için değil bakteri, parazit, mikrop, virüs gibi tüm mikroorganizmaların varlığını tespit etmek için kullanılır. Aynı zamanda babalık testleri uygulamalarında da kullanılmaktadır. Birçok hastalık etkeni PCR sayesinde erken ve oldukça hızlı bir şekilde tespit edilmektedir.

PCR testi için, boğaz ve burundan ucu pamuklu ince bir çubuk aracılığı ile sürüntü örneği alınır. Bunun yanı sıra hasta öksürdükten sonra ağzından çıkan balgam da PCR testi için örnek teşkil edebilmektedir. Eğer PCR testi koronavirüs teşhisi için kullanılmaktaysa, hastalığın ilk döneminde kişinin burun ve boğazından örnek alınması gereklidir. Fakat İlerleyen zamanlarda havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalık ilerledikçe kişilerin burun ve boğazlarında bu örnek kalmamış olabilir.

Doğru zamanda ve doğru şekilde alınan örnekler, bir sağlık görevlisi tarafından özel bir kapta muhafaza edilir ve örnek laboratuvarda analiz edilir. Bu aşamadan sonra ise örnek otomatik olarak filtrelenir. Daha sonra ultrasonik dalgalar sayesinde virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada ise PCR ajanları ile DNA moleküllerinin karışması gerçekleşir. Reaksiyon tüpünde ise gerçek zamanlı tanımlama yapılır.

PCR 94 ile 98 santigrat derece aralığında gerçekleştirilmiş olan bir denatürasyon, yani oldukça yüksek ısıya maruz bırakılan DNA'nın iki zincirinin birbirinden ayrılması, 37 ile 65 santigrat derece aralığında gerçekleştirilmiş olan sentetik oligonükleotitlerin hedef olan DNA'ya bağlanması ve 72 santigrat derecede gerçekleştirilmiş olan uzama aşamaları olmak üzere toplamda 3 aşamadan meydana gelir. PCR bu üç aşamanın belirli bir döngüde ve sayıda yinelenmesi ile gerçekleştirilir.

PCR Sonucu Ne Zaman Çıkar?

PCR testlerinde iki farklı uygulama vardır. Bunlardan birincisi gerçek zamanlı PCR, İkincisi ise hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR testi 1 ile 3 saat içerisinde hazırlanırken, hızlı sonuç veren PCR testlerinde 15 dakika ile 1,5 saat aralığında sonuç alınabilmektedir.

PCR Testi Güvenilir mi?

PCR testleri son derece güvenilirliğe sahip olan bir yöntemdir. PCR testleri ile özellikle koronavirüs vakalarında belirti göstermeyen kişilerde virüs olup olmadığını anlamamızı sağlar. Taşıyıcı olan kişiler saptandıkları zaman koronavirüs vakalarının da kontrol altına alınmaları için önlem planı oluşturulması sağlanabilecektir. PCR testleri sadece koronavirüs vakasında belirti taşıyan kişilere değil belirtisi olmayan kişilere de uygulanmaktadır. Hastanın durumuna göre alt ya da üst solunum yollarından örnek alınarak gerçekleştirilebilmektedir.

 

 

 

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