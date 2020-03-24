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24.03.2020 - 02:55 |

Pdw Nedir? Pdw Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kan sayımı parametreleri içerisinde değerlendirilen PDW testlerinde kan çerisinde bulunan platelet, diğer adı ile trombositlerin büyükükleri ve dağılım aralıkları ölçülmektedir. Yani PDW trombositlerin dağılım genişliği olarak da bilinmektedir. Bu testler, aşırı kanama, sebepsiz yere gerçekleşen morluk ya da kızarıklık gibi durumlarda yaptırılabilmektedir. Peki, PDW nedir? PDW değeri kaç olmalıdır? Detaylarıyla derledik.

Pdw Nedir? Pdw Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

PDW, tam kan sayımları içerisinde yapılmakta olan bir testtir. Trombosit genişliğini ifade etmektedir. Kan hastalıklarının belirlenmesine de yardımcı olan bu testler birbirinden değişik maddeleri ölçümler. PDW testleri kişinin trombositlerinin hangi genişlikte olduğunun bir yansımasıdır. Bir kişi genelde düşük trombosit sayısına sahip olduğu zaman çok sayıda büyük trombositlere sahiptir. Bu büyük trombositler kemik iliğinde üretim seviyelerini arttırdığına işaret etmektedir.

PDW Nedir?

Kan hesaplamalarında; MPV, bir kişiye ait kan örneğinde bulunan mevcut trombosit büyüklüğünü gösterir iken PDW, mevcut trombositlerinin boyutlarının ne kadar düzgün olduğunu göstermektedir. Yani PDW, kandaki tombositlerin dağılım aralığıdır. Kan ölçümü şeklinde öğrenilmektedir.

PDW Yüksekliğinde Gözlenebilecek Olası Durumlar Nelerdir?

Trombositlerin yapılarının birbirinden çok farklı olduğu gözlemlenir. Bu da bazı trombositlerin genç olduğunu bazı trombositlerin ise daha yaşlı olduğunu açıklamaktadır. Bu durumda kemik ilikleri veya trombositlerde problem oluşabileceğini göstermektedir.

Trombositler, kanın pıhtılaşmasında görev alan kan hücreleridir. Kanda bulunan trombosit değerlerinin düşük ya da yüksek çıkması yolunda gitmeyen bir durumun olduğunu ifade etmektedir. Diğer adı platelet olan trombosit hücrelerinin yapılan testlerde düşük seviyelerde gözlemlenmesi durumunda kanama seviyesi artarken, yük değerlerde gözlemlenen trombosit seviyelerinde de kanda gerçekleşen pıhtılaşma olayları artış göstermektedir. Trombositler, çok fazla sayıda granül içeren renksiz hücrelerdir.

PDW Testi Neden İstenir?

Aşırı kanama gözlemlenen hastalardan PDW testleri istenmektedir. PDW testi yapılması için gerçekleşmesi gereken olaylar;

- Gereğinden fazla gerçekleşen adet kanamaları
- Kanın pıhtılaşması
- Cilt yüzeyinde gözlemlenen anlamsız morluklar
- Düzenli gerçekleşen veya durmak bilmeyen burun kanamaları
- En küçük kesik ve yaraların sürekli olarak kanaması
- İç kanama
- Cilt yüzeyinde gözlemlenen lekeler, kızarıklıklar ve morarmalar
- Bulaşıcı hastalıklardan bazılarının geçirilmiş olması
- Doğum kontrol hapının kullanımı ve kullanım süresi
- Kanser hastalığı ve türleri
- Anemi (kansızlık)
- Geçirilen ya da geçirilmiş olan iltihaplı hastalıklar
- Kızamık
- Viral Enfeksiyonlar
- Kullanılmış olan ilaçların yan etkileri

PDW Değer Aralıkları Nasıl Olmalıdır?

- Empedans açıklığına göre belirlenen PDW: 9.0 ile 14.0 fl
- Optik sisteme göre PDW: %44 ile %56 arasında olmalıdır.

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