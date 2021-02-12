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12.02.2021 - 16:44 |

Peptik Ülser Nedir Belirtileri Nelerdir? Peptik Ülser Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Midenin iÃ§ yÃ¼zeyinde ve ince baÄŸÄ±rsaÄŸÄ±n Ã¼st kÄ±smÄ±nda Ã§eÅŸitli nedenlerden dolayÄ± geliÅŸen aÃ§Ä±k yaralar peptik Ã¼lser olarak ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Ãœlserlerin en yaygÄ±n belirtileri mide aÄŸrÄ±larÄ± olup bu tarz ÅŸikayetlerin gÃ¶zlenmesi durumunda vakit kaybetmeden uzman bir hekime mÃ¼racaat edilmelidir. Toplumun ortalama 'unun yaÅŸantÄ±larÄ±nÄ±n belli bir dÃ¶neminde peptik Ã¼lser hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§irdiÄŸi bilinmektedir. Peki peptik Ã¼lser nedir belirtileri nelerdir? Peptik Ã¼lser tedavisi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? TÃ¼m detaylarÄ±yla derledik.Â

Peptik Ülser Nedir Belirtileri Nelerdir? Peptik Ülser Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?
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Erkeklerde kadÄ±nlara nazaran iki kat daha fazla sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼len bir rahatsÄ±zlÄ±ktÄ±r. Mide ve duodenumda rastlanan Ã¼lserlere genel olarak tÄ±bben peptik Ã¼lser adÄ± verilmektedir. Her insanda mide asidinin Ã¼retimi ve miktarÄ± farklÄ±lÄ±k arz eder. BazÄ± insanlarda aÅŸÄ±rÄ± Ã¼retim gerÃ§ekleÅŸebilmektedir. Ãœlserler, mide veya onikiparmak baÄŸÄ±rsaÄŸÄ±nÄ±n (duodenum) sindirim sÄ±vÄ±larÄ± ve mide asidi gibi tahriÅŸ edici vÃ¼cut sÄ±vÄ±larÄ± tarafÄ±ndan tahrip edilmesi ve doku kaybÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ± neticesinde ortaya Ã§Ä±kan ve tedavi edilmesi Ã¶nem arz eden bir hastalÄ±ktÄ±r.Â 

Peptik Ãœlser Nedir?Â 

Sindirim sisteminde yemek borusu, mide ile oniki parmak baÄŸÄ±rsaÄŸÄ±nÄ±n iÃ§ yÃ¼zÃ¼nÃ¼ dÃ¶ÅŸeyen ve mukoza olarak isimlendirilen tabakanÄ±n; mide asidi, sindirim enzimleri ya da ilaÃ§lar ile hasar almasÄ± neticesinde meydana gelen derin yaralar peptik Ã¼lserdir. Ãœlserler sindirim sistemi hastalÄ±klarÄ± iÃ§erisinde en fazla gÃ¶rÃ¼len rahatsÄ±zlÄ±klar arasÄ±nda yer alÄ±yor. Toplumda bazen Ã§ok Ã¶nemsenmemekte ise de dikkate alÄ±nmasÄ± gereken bir hastalÄ±ktÄ±r. KendiliÄŸinden tedavisi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in vakit kaybetmeden dahiliye alanÄ±nda uzman bir doktoruna baÅŸvurulmalÄ±dÄ±r. Ä°leride bÃ¼yÃ¼k sorunlar yaratmasÄ± Ã¶nlenmelidir.Â 

Â Peptik Ãœlser Belirtileri Nelerdir?Â 

Â Peptik Ã¼lserin belirtileri ÅŸÃ¶yle sÄ±ralanabilir:Â 

Â - Mide yanma ve aÄŸrÄ±Â 

Â - Midede kazÄ±nma ve kemirilme hissi Â 

Â - HazÄ±msÄ±zlÄ±k sorunu

Â - Gece uykudan uyandÄ±racak ÅŸiddette aÄŸrÄ± duyma

Â - BulantÄ±

Â - KusmaÂ 

Â - Ä°ÅŸtahsÄ±zlÄ±k

Â - Kilo kaybÄ±

Â - ÅžiÅŸkinlik ve gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±

Â - SÄ±k acÄ±kma haliÂ 

Â - Yemek yedikten sonra oluÅŸan mide aÄŸrÄ±sÄ±Â 

Ãœlser, hafif belirtiler gÃ¶sterdiÄŸi zaman tedavi edilmediÄŸi zaman ciddi belirtileri de beraberinde getirerek ilerleyebilen bir rahatsÄ±zlÄ±ktÄ±r. Ä°leri safhalarÄ±nda kanama, delinme gibi ciddi neticeler oluÅŸabilmektedir. Bu durumda acil bir mÃ¼dahale ÅŸarttÄ±r. BazÄ± Ã¼lser hastalarÄ±nda hiÃ§bir Ã¶n semptom olmadan kanama ya da delinme ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nabilmektedir. Bu nedenle Ã¼lserde erken teÅŸhis ve tedavi oldukÃ§a mÃ¼himdir. Belirtiler fark edilir edilmez gecikmeden uzman bir doktora baÅŸvurulmalÄ±dÄ±r.Â 

Peptik Ãœlser Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?Â 

Klinik, laboratuvar ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme yÃ¶ntemleri ile doÄŸru bir ÅŸekilde Ã¼lser tanÄ±sÄ± konulduktan sonra helicobakter pylorimide asidini baskÄ±layan ilaÃ§lar tercihen kullanÄ±lÄ±r. Bakterilerinin hala mevcut olmasÄ± durumunda enfeksiyona yÃ¶nelik antibiyotik tedavisi uygulanÄ±r. Ãœlser ilaÃ§larÄ± ile mide asidinin azaltÄ±larak kiÅŸinin ÅŸikayetlerinin azaltÄ±lmasÄ± ilk olarak hedeflenir.

Mide asidinin Ã¼lser Ã¼zerindeki etkisini ortadan kaldÄ±rmak iyileÅŸmeyi tetiklemektedir. Ä°laÃ§ tedavisi dÄ±ÅŸÄ±nda tercih edilen bir baÅŸka yÃ¶ntem asit ve pepsin salgÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla sinirleri uyaran vagus sinirinin kesilmesidir. Fakat kesilme yineleme riskini yok etmez. BazÄ± Ã¼lser vakalarÄ±nda ciddi komplikasyonlara baÄŸlÄ± cerrahi operasyonlar gerekebilir.

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