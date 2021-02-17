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17.02.2021 - 18:00 |

Perianal Apse Ve Fistül Nedir? Perianal Apse Tedavisi Nasıl Yapılır?

Makat bölgesinde oluşan hastalıklar kimi zaman dışkılamayı zorlaştırma, ağrı, acı, oturma esnasında zorluk gibi nedenler doğurabilmektedir. Bazı hastalarda cerrahi müdahaleyi gerektiren bu sorunlar tedavi edilmemesi halinde ileride farklı şikayetleri de meydana getirebilmektedir. Perianal apse ve fistül nedir? Perianal apse tedavisi nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar.

Perianal Apse Ve Fistül Nedir? Perianal Apse Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Perianal apse diğer bir adıyla makat apsesi makatın çevresinde yer alan salgı bezlerinin tıkanmasına bağlı olarak ortaya çıkan, cilt altında meydana gelen bir hastalıktır. Hastalın oluşumunda pek çok faktör etkili olabildiği gibi tipik belirtileri de çeşitlilik gösterebilir.

Perianal Apse Nedir?

Makat, çevresinde yer alan salgı bezleriyle dışkılamanın kolay yapılabilmesini sağlayan bir yapıya sahiptir. Ortalama 4 ile 10 arasında değişen bu bezler bazen tıkanma sonucunda dışarı atılamaz ve sıvı birikimi sonucunu doğurabilir. Bu durumun sonucunda da apse meydana gelir. Oluşan apseye perianal apse adı verilir.

Fistül Nedir?

Fistül, makatın dış kısmında bulunan cilt kanalının farklı nedenler sonucu iltihaplanması ile meydana gelen bir hastalıktır. Genellikle sert dışkılama, makatta görülen kıl kurtları, bağırsak hastalıkları, mantar ve kanser türevleri fistül şikayetini doğurabilir.

Perianal Apse Tedavisi Nasıl Yapılır?

Perianal apse şikayetinin tedavi edilmemesi durumunda apse kendiliğinden patlayabilir. Bu durum da ağrının artmasına neden olur. Ağrı aynı zamanda akıntı ve acı gibi şikayetleri de beraberinde getirir. Akıntının oluştuğu durumlarda fistül de beraberinde gelir. Bu nedenle mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekir.

Perianal apse şikayetinin tedavisinde izlenen öncelikli adım apsenin uzman kontrolünde boşaltılması olmaktadır. Boşaltım sırasında öncelikle ilgili bölge uyuşturulur. Bu durum hastanın acı ve ağrı gibi şikayetlerle karşılaşmaması için gereklidir. Daha sonra ortalama 2 ile 3 cm arasında değişen ve mevcut şikayete göre farklılık gösterebilen bir kesi açılır. Kesinin açılmasının ardından sıvının dışarıya doğru akması söz konusudur. İçeride yer alan iltihap (irin) aktıktan sonra yeniden oluşmaması adına hastaya drenaj takılması da izlenen bir sonraki adımdır.

Perianal apse tedavisinde hastanın cerrahi işlem sonrasında şikayetleri hala devam ediyorsa antibiyotik tedavisine başlanabilir. Bazı hastalarda bu süreçte makat bölgesinde dışkılama esnasında fazla zorlayıcı hareketlerden kaçınmak ve gıda tüketiminde daha çok sıvı ağırlıklı beslenme de gerekebilir. Hastanın makatı zorlayan spor hareketlerinden, oturuş ve kalkış pozisyonlarından kaçınması izlenir. Genellikle rahatsızlığın görülmesi halinden sonra eğer zamanında müdahale edilirse yeniden oluşum gözlemlenmez. Fakat geciktirilmiş tedavilerde %90’a varan oranla hastalığın yeniden nüksetmesi beklenen bir durumdur.

 

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