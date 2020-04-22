Pes Kumaş Nedir? Pes Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Pes, günümüzde ağırlıklı olarak sentetik lif şeklinde kullanılmaktadır. Bu ürün Türkiye dışında; İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yaygın olarak kullanılmaktadır.



Pes Kumaş Nedir?



Pes kumaş, polimer kategorisindeki polyesterin işlenmesiyle elde edilmektedir. Bu kumaş türü hem giyim sektöründe hem de ev tekstil ürünlerinde kullanılabilmektedir. Takım elbise, iç giyim, ceket ve montlar pes kumaşın en sık kullanıldığı giyim ürünleridir. Ev tekstilin de ise; yatak ve masa örtüsü ile perde ve halılarda kullanılmaktadır.



Pes Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Polyester kumaş, sentetik bir kumaş türü olmasına karşın avantajları bakımından oldukça zengindir. Bu kumaş türü; esnek, kaygan ve sağlam bir yapıya sahiptir. Kumaşın kuruma süresi oldukça kısa olduğundan da genellikle dış giyim ürünleri içeriğine katılmaktadır.



Pes kumaşlar genellikle kırışmayan bir yapıdadır. Kırıştığı zaman da düşük bir ısıyla ve rahatlıkla ütülenebilmektedir. Bunun yanı sıra, pes kumaşa ütüyle verilen şekiller de uzun süre muhafaza edilebilmektedir.



Pes kumaş, bakımı kolay yapılabilen ve evde yıkanabilen bir kumaş türüdür. Rengi yıkama sebebiyle solma göstermez ve kullanım izleri de kumaş üzerinde oluşmaz. Pes kumaş tüm bu avantajlı özelliklerine kıyasla oldukça ucuz bir üründür.