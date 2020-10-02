Petek Temizliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları Nelerdir?

Doğalgaz özellikle ısınma yöntemi olarak kendini gösteren bir yöntemdir. Son yıllarda oldukça fazla kullanılan doğalgaz petekleri de hem içinden hem de dışından temizlenmesi gereken yerlerdir. Eski dönemdeki sobaların yanma durumunun artırılması için soba borularının ve bacasının temizlenmesi gibi doğalgaz peteklerinin temizlenmesi ilk doğalgaz peteklerinin de temizliği verim alabilmek açısından oldukça önemlidir.



Petek Dışının Temizliği Nasıl Yapılır?



Doğalgaz petekleri temizliği için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler ısınmanın daha sağlıklı olabilmesi için önerilmektedir. Böylece ısınma çok daha rahat bir şekilde gerçekleşecek ve yakıt giderleri azalacaktır.



Petek temizliği ve bakımı için;

- Öncelikle elektrik süpürgesiyle peteğin arkasında kalan ve aralarda ki toz ve kirler süpürülür.

- Peteklerin kenarları açılarak bir sopa ya da oklava yardımıyla üzerine bez takılarak araları temizlenir.

- Nemli bez ile kaloriferlerin peteklerinin dışı temizlenir.

- Daha sonra nemli bezle temizlenen petekler paslanmaması için kurulanır.



Petek İçi Temizliği İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar



Evde temizlik oldukça önemlidir. Ancak evin normal temizliğinin dışında petek temizliği de büyük önem taşır. Zamanla kullanılan peteklerin verimi düşmeye başlar. Bunu önlemek için düzenli periyotlarda petek içlerinin temizliğinin yapılması gerekir. İhtiyaç durumunda 2 yılda bir petek temizliği yaptırmak gerekmektedir. Petek temizliği için herhangi bir firma ile anlaşmak faydalı olur. Ancak herhangi bir firmayla anlaşmadıysa kişiler kendileri de petek temizliği yapabilir.



Petek temizliği yapmak için aşağıdaki basamaklar sırayla uygulanır.

- Öncelikle kombi kapatılır.

- Kombideki su balkon ya da banyo vanalarından tahliye edilir.

- Kombideki su kombi giriş panolarında bulunan filtre sökülerek çamaşır suyu dolu bir kabın içinde bekletilir.

- Peteklerin yerinden çıkarılması için vanalar sökülerek petek banyoya taşınır.

- Petek içine hortum ile tazyikli su verilerek temizleme işlemi başlar. Bu işlem su kirliden berrağa dönüşene kadar devam eder.

- Diğer petekler için de aynı işlem yapılır.

- Daha sonra petekler yerlerine takılır.

- Fitre yerine takıldıktan sonra peteklere eski seviyesine kadar su basılır.

- Petekler tahliye vanası kapatıldıktan sonra havaları alınır.

- Bu işlemin sırayla yapılması oldukça önemlidir. Aksi takdirde kombinin bozulma ihtimali bulunur.



Petek Temizliğinin Faydaları Nelerdir?



Petek temizliğinin en önemli özelliği bütçe dostu olmasıdır. Petek temizliği doğalgaz faturasının daha az geleceği garanti eder. Temiz petekler daha verimli ısınma sağlar.