Pilav Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Pilav denildiğinde akla hem pirinç hem de bulgur ile yapılan iki farklı yemek gelmektedir. Bu yemekler hem lezzet hem de besin değeri açısından birbirinden oldukça farklılık göstermektedir.



Pilavın Besin Değeri Nedir?



Pilav; karbonhidrat, protein, yağ ve lif açısından zengin bir yemektir. Buna göre sade olarak pişirilmiş bir pilavdaki besin değerleri sırasıyla; 28.3 gram karbonhidrat, 0.5 gram lif, 2.5 gram protein ve 2.5 gram yağ şeklindedir. Bunlar arasında karbonhidrat yetişkin bir bireyin günlük karbonhidrat ihtiyacının neredeyse ’unu karşılamaktadır.



Pirinç ile yapılan pilavın içerisinde bulunan diğer bileşenler ise; A vitamini, C vitamini, potasyum, kalsiyum ve demir olarak sıralanabilir.



Pilav kaç Kaloridir?



Pilavın kalori cinsinden neye denk geldiği hangi ürünle yapıldığına göre değişiklik göstermektedir. Buna göre 1 porsiyon pirinç pilavı yaklaşık 117.6 kcal değerindeyken; 1 porsiyon bulgur pilavı 91.6 kcal değerindedir. Söz konusu porsiyonların büyüklüğü orta kategorisinde olup, ağırlık bakımından 80 grama denk gelmektedir.



Pilavın İnsan Sağlığı Açısından Yararları Nelerdir?



Pirinç ve bulgur hemen hemen tüm evlerde pilav yapmak için kullanılan besinlerdir. Bu tahıllardan her biri insan sağlığı açısından son derece yararlıdır. Pirinç, folik asit bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Bu bileşenin eksikliğinde pek çok kanser türü de dahil olmak üzere vücutta çeşitli hastalıklar görülür.



Düzenli ve kontrollü tüketilen pirinç, bu tarz hastalıkların oluşma riskini oldukça düşürür. Kan şekerini düzenleme, vücudun enerji ihtiyacını karşılama ve yaraların iyileşmesine yardımcı olmak da pirincin diğer faydaları arasındadır.



Bulgur da tıpkı pirinç gibi oldukça faydalı bir tahıl türüdür. Vücuda gereken enerjiyi üretir, kandaki kolesterolü dengede tutar, kalp ve damar sağlığına destek verir. Bunlara ek olarak da bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır. Bu sebeple de özellikle gebelik döneminde sık sık tüketilmesi tavsiye edilir.