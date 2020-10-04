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04.10.2020 - 03:55 |

Pirinç Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Ülkemizde pirinç genellikle her evde sıklıkla tüketilen bir besindir. Pek çok yararı olan pirinç içerisinde pek çok vitamin barındırmaktadır. Sofralarda sıklıkla tüketilen pirinç pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki pirinç besin değeri nedir, kaç kalori içerir? İçerisinde bulunan vitaminler nelerdir? Sizlere pirinç hakkında merak edilenleri detaylıca derledik

Pirinç Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Suda yetişen tek tahıl pirinçtir. Yetişebilmesi için verimli topraklara ihtiyacı bulunur. Verimli topraklarda yetişen pirinç vitamin ve mineral olarak yüksek olmasını sağlar.

Pirinç Besin Değeri Nedir?

Özellikle B vitamini açısından zengin bir besin olan pirincin sağlık açısından da birçok yararı bulunmaktadır. İçerdiği besinler ile bağışıklık sisteminin artmasına da fayda sağlamaktadır. Daha pek çok faydası bulunan 100 gram pirincin besin değerlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Karbonhidrat: 20.5 g
- Lif: 0.4 g
- Protein: 2.0 g
- Yağ: 0.2 g
- Potasyum: 13.0 mg
- Kalsiyum: 2.0 mg
- Demir: 0.2 mg

Pirinç Kaç Kalori İçerir?

Pirinç pek çok sofrada bulunsa da özellikle kilo problem
yaşayan kişilerin dikkat etmesi gereken besinlerden birisidir. Bu nedenle kaç kalori olduğu özellikle diyet yapanlar için merak edilmektedir. 100 gram pişmiş pirincin içerisinde 93 kalori bulunmaktadır.

Pirincin İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Pirinç içerisinde bulunan en önemli vitaminlerden birisi B vitaminidir. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve vücudun kansere karşı savunmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle B vitamini açısından yetersiz beslenen kişilerin depresyon sıkıntıları ile birlikte Alzheimer oranı da artmaktadır.

Pirin kalsiyum, fosfor ve D vitamini için en iyi kaynaklar arasındadır. Bu nedenle kişilerin cilt sağlığı ve kemik gelişimi için oldukça önemli bir besindir. Pirinç hazımsızlığı önler iken ishal gibi bağırsak problemlerine karşı da iyi gelmektedir.

Ayrıca pirinç aminoasit olan lösin açısından da zengin bir besindir. Bu nedenle kan şekerinin düzenlenmesi ve enerji üretimine destek vermektedir. Ayrıca lösin büyüme hormonları üretiminde kullanılır ve yağların enerjiye çevrilmesine yardımcı olur. Folik asitin önemli kaynağı olarak bilinen pirinç kanser ve beyin kanamalarının önlenmesinde ve ileriki yaşlarda Alzheimar hastalığına yakalanma riskini de azaltmaktadır.

 

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