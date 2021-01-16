Pişiğe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Pişiği Önleyen Ve Hemen Geçiren Şeyler Nelerdir?

Bebeklerde pişik bebeğin cildinin dışkı veya idrarla kirlenmiş bebek beziyle uzun süre temasından kaynaklanan cilt iltihabıdır. Neyse ki, bu enfeksiyonu önlemenin ve tedavi etmenin yolları var.

Pişiğe Ne İyi Gelir?

Spesifik olarak, çocuk bezi döküntüsü ya da pişik, çocuk bezi ile temas halinde kalan, çok sıkı olan veya yeterince düzenli olarak değiştirilmeyen cilt tahrişidir. İdrar ve dışkı ciltte bir tür yanmaya neden olarak bu tahrişi artırır.

Pişik oluşumunu önlemenin en iyi yolu, özellikle ishal varsa çocuğunuzun bezini sık sık değiştirmektir. Bu durumda, cildi koruyan vazelin veya çinko oksit macunu gibi kokusuz bir bariyer krem ​​uygulayarak bebek bezi döküntülerini önlemeye de yardımcı olabilirsiniz.

Bebeğinizin bezini değiştirdiğinizde, altını yumuşak sabun ve ılık suyla (dışkı yoksa sadece su) veya kokusuz ıslak mendille yıkayın, ardından durulayın. Cildi kurulayın. Cilt çok kaşıntılıysa ve çok kırmızıysa altını ılık su banyosunda yıkamak daha az acı verici olabilir.

Pişiği Önleyen ve Hemen Geçiren Şeyler Nelerdir?

Bebeğinizin altını olabildiğince sık değiştirmeniz önemlidir. Hedef asidik olabilir nem ve dışkı maruz kalma süresini en aza indirmektir.

Her değişimde bebeğinizin altını çok dikkatli bir şekilde temizlemelisiniz. AB suyuna batırılmış bir bez ve özel bebek sabunu, bir mendil veya temizleme sütü içeren bir pamuk ped gibi özel ürünler kullanın. Temiz bebek bezini giydiğinde cildi çok kuru olmalı.

Temizledikten sonra bebeğinizin poposunu açık havada bırakmaktan çekinmeyin. Mümkünse, bunu en az bir veya iki saat boyunca yapın. Derisinin daha kuru olduğunu ve daha iyi nefes aldığını göreceksiniz.

Pişik Nasıl Geçer?

Her bez değişiminden sonra tahriş olmuş cildi korumak ve yağlamak için nemlendirici jel veya çinko oksit içeren krem ​​gibi kokusuz koruyucu bir merhem kullanın. Her bebek bezi değişiminde kirli kremi sabunlu su veya kokusuz ıslak mendil ile temizleyin, ardından daha fazla uygulayın.

Kremi veya merhemi diğer çocuklarla paylaşmayın ve çocuğunuzun cildine dokunduktan sonra parmaklarınızı kavanoza geri koymayın. Daha fazla merheme ihtiyacınız varsa başka bir parmağınızı kullanın. Talk veya bebek pudrası kullanmayın.

Mümkünse, cildini havaya maruz bırakması için bebeğinizin altını kısa süre çıplak bırakın. Bebeğiniz daha iyi hissedecek ve pişik daha hızlı iyileşecektir.

Tam çocuk bezlerinin çoğu losyonla ıslatılır. Ancak cilt saldırıya uğradığı anda losyonlar kızarıklığı devam ettirecektir. Ayrıca, ortaya çıkar çıkmaz, çocuğun kalçasının çocuk bezinden izole edilmesi arzu edilir. Bunun için eczanelerde bulunan pamuk şeritleri (cotolayer stili) kullanmak mümkündür. Bebeğin beziyle cildi arasına girerler. Her dışkı veya idrarda, geleneksel bir çocuk bezi kadar emici olmadıkları için değiştirilmesi gerekir.

Popo, dermatitinin süper enfekte bir görünüm alması durumunda dezenfektan ve krem ​​kullanmak gerekir. Bir antiseptik sürdükten sonra "su macunu" tipi bir koruyucu krem ​​sürüyoruz. Kızarıklık önemliyse kalın bir tabaka koymaktan ve her değişimde yenilemekten çekinmeyiniz. Su bazlı macunlar yerine iyileştirici kremler kullanabilirsiniz. Hafif olduklarından daha sık koymak gerekir.

Alkollü veya kokulu tuvalet malzemeleri kullanmayın.

Bebeğin Pişik Olmaması İçin Altını Nasıl Değiştirmek Gerekir?

Değişimden önce ve sonra ellerinizi iyice yıkayın; Bebeğinizi sık sık ve her bağırsak hareketinden sonra değiştirin (günde en az 6 değişiklik). Bezini fazla sıkmayın. Mümkünse bebeğinizin poposunu olabildiğince sık açık tutun, uyurken bebeğinizi açılmamış bir bezin üzerine koyun. Muhtemelen normal bezin içine giren tek kullanımlık pamuklu bezler kullanın.

Bebek bezinin markasını değiştirin ve kalçalarda kızarıklık devam ederse çok emici bezler seçin. Bez çocuk bezi kullanıyorsanız, alerjik olmayan deterjan kullandığınızdan ve yeterince duruladığınızdan emin olun. Bebek bezinin cilt üzerindeki sürtünmesini artırdığı için bebeğiniz için bir elbise giymekten kaçının ve nemin kurumasını önledikleri için dar pantolonlardan kaçının.