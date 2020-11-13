Polenin Faydaları Nelerdir? Arı Sütü Ve Polen Neye İyi Gelir?

Eski zamanlarda güç veren ve performans artıran bir besin olarak öne çıkan polen, içeriğinde bulunan çok sayıda vitamin ve aminoasitler ile en etkili besin takviyelerinin başında geliyor. Uzmanlar tarafından tüketimi önerilen polen ve arı sütünün pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı olduğu ve destek amaçlı kullanıldığı biliniyor. Arı sütünün, dünyanın en pahalı sütlerinden biri olması da tüketiminin tercih edilmesini şifa kaynağı olduğu düşünüldüğünde olumsuz yönde etkilemiyor.



Polenin Faydaları Nelerdir?



Polenin başlıca faydaları şöyle sıralanabilir:



- Yapısındaki antioksidan özelliği ile vücudun dinç kalmasına ve yenilenmesine yardımcı olur. Etkili bir antioksidan kaynağı olarak gösterilmektedir.



- Cilt sağlığını korur. İçeriğindeki vitaminler ve aminoasitler ile cildi korur ve hücrelerin yenilenmesine katkı sağlar.



- Bağışıklığı kuvvetlendirir. Antibiyotik özelliği ile bağışıklık sisteminin mikroplardan arınmasına imkan sağlar.



- Sindirim sistemini korur ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Arı poleni, zengin bir enzim kaynağıdır.



- Kalp ve damar sağlığına faydalı olup kanın pıhtılaşması, kalp krizi ile felç gibi ciddi risklerin oluşmasına engel olur. Kanda bulunan alyuvar sayısının artmasını sağlar.



- İyi bir doğal enerji kaynağıdır. Enerji verici niteliği ile sporcular başta olmak üzere doping ihtiyacı duyan kişiler tarafından sıklıkla tüketilen bir besin takviyesidir.



- Prostatı önler. Prostat problemi ile mücadele eden erkekler için son derece faydalıdır. Prostat kanserine yakalanma riskini en aza indirir. Sıklıkla idrara çıkma problemini engeller.



- İshale iyi gelmekle birlikte iyileştirici yönü de bulunmaktadır. İshal sorunu olan kişilerin, yarım kaşık olarak sebze veya meyve ile arı poleni tüketmesi önerilmektedir.



- İştah açıcı özelliği vardır. Zengin vitamin ve mineral yapısıyla iştahsızlığa iyi gelmektedir.



Polen Neye İyi Gelir?



Polenin, insan vücuduna ve sağlığın korunmasına sayısız faydası vardır. Araştırma sonuçları da bu faydaları doğrulayıcı yöndedir. Polen vücuda kuvvet verir, yorgunluğa karşı direnç kazandırır, kas yapısını güçlendirir, performansı artırır. Antioksidan özelliği ile yaşlanma etkilerini geciktirir. Ciltte oluşan egzama ve sedef gibi tahrişlerin tedavisine yardımcı olur. Çocukların büyüme döneminde almaları gereken vitaminleri karşılamada destek olan bir üründür. Aminoasitler ve protein açısından zengin içeriği ile polenin faydaları oldukça fazladır.



Arı Sütü Neye İyi Gelir?



Arı sütü, dünya çapında değerli besinler arasında gösterilen bir süt türüdür. Arı sütünün iyi geldiği hususlar şöyle:



- Metabolizmayı kuvvetlendirir. Uzmanlar, arı sütünü ömre ömür katan süt olarak ifade etmektedir.



- Cilt hastalıklarının tedavisinde ve cildin güzelleştirilmesinde kullanılmaktadır. Kozmetik alanında da bu özelliklerinden ötürü popüler bir üründür.



- Kilo vermeye yardımcı olur.



- İçeriğinde bulunan proteinler, insan vücudundaki kan basıncını doğrudan etkiler. Kalp hastalıklarına engel olur.



- Meme kanseri başta olmak üzere içerdiği antioksidanlar ile kanser riskini azaltır.



- Kemik gücünü artırır ve kas gelişimine destek olur.



- Doğurganlık üzerine etki eden arı sütü, kısırlık tedavisinde kullanılabilmektedir. Erkeklerde sperm üretimini artırmaktadır.



Arı Sütü İçeriğinde Neler Var?



İşçi arılar tarafından üretilen bir süttür. Kraliçe arının yaşam kaynağı olan arı sütü, insanlar için de son derece yararlı bir besindir. Arı sütü kalsiyum, bakır, demir, kükürt, fosfor, potasyum, B vitamini, biyotin içerir. Bu değerli besin maddelerinin yanı sıra insan vücudunun üretemediği 8 temel aminoasit de dahil olmak üzere 17 aminoasit arı sütünde mevcuttur. Alerjik hastalıkları iyileştirdiği yönünde araştırma sonuçları bulunmaktadır. Solunum yolu hastalıkları tedavisine destek olur. Özellikle astım ataklarını hafifletme ve ortadan kaldırma hususunda etkili olmaktadır.



Arı Sütü Nasıl Tüketilir?



Arı sütünün en yaygın kullanım şekli; arı sütünün balın içerisine katılarak macun kıvamına getirilerek yenilmesidir. Bunun dışında arı sütünün bir içeceğin içerisine ilave edilerek tüketimi de yine sıklıkla karşılaşılan bir tüketim şeklidir. Bununla birlikte çok fazla tüketmemeye hatta günde bir gramın geçilmemesine dikkat edilmesi belirtilmektedir.



Arı Sütünün Zararları Var mı?



Arı sütü, çok güçlü bir bileşendir bu sebeple kesinlikle doktor onayı alınmadan kullanılmamalıdır. Bilinçsiz bir şekilde kullanımı ölümcül alerjilere neden olabilmektedir. Arı zehrine ya da arı ürünlerine alerjisi bulunanların uzak durması gereken bir besindir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir noktada kronik rahatsızlığı olanlar ile hamilelerin uzman doktor onayı olmaksızın kullanmaları sakıncalı olduğundan tavsiye edilmemektedir.