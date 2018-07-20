Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKadın Sağlığı Haberleri Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir?
20.07.2018 - 14:23 |

Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir?

Polikistik over sendromu, üreme çağına gelmiş kadınlarda görülebilen, kadın hastalıklarından bir tanesidir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Sibel Kaya, Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir, polikistik over sendromu ne gibi sağlık sorunlarına neden olur gibi sorulara açıklık getirdi. İşte polikistik over sendromu belirtileri…

Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir?
ABONE OL

Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen hastalıklardan Polikistik over sendromu, yumurtlayamama sorunu, adet düzensizliği ve kısırlığın yanı sıra tedavi edilmediğinde seker hastalığından kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığın oluşumunu tetikliyor. Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor. Tüm bu şikayetler, psikolojik sorunları kaçınılmaz hale getiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Sibel Kaya Polikistik over sendromu belirtileri ve etkileri ile alakalı bilgiler verdi.

Serpil Dokurel - PembeNar özel

Adet düzensizliği varsa...

Polikistik over sendromu ailesel yatkınlıkla bağlantılı genetik geçişli bir hastalıktır. Tanı ,kandaandrojenik hormonların yükselmesi ve bunun klinik olarak kıllanma artışı, akne ile kendini göstermesi,adet düzensizliği (gecikmesi),ultrasonda yumurtalıklarda polikistik görüntü olması ve diğer endokrin hastalıkların dışlanmış olması ile koyulur.Bu nedenle, adet düzensizliği görülen ergenlik dönemindeki kızlara kan testleri de yapılarak polikistik over olup olmadığı araştırılmalıdır. Polikistik over sendromu doğurganlık döneminde görülen endokrin bir hastalıktır. 13 ila 19 yaşlarında kıllanma artışı ve akne problemi ile kendini belli eder. Bunu adet gecikmeleri yani adet düzensizliği takip eder.

Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Sibel Kaya

Tedavi edilmezse sağlığınızı tehdit edebilir

Yapılan ultrason muayenesinde yumurtalık boyutlarının arttığı ve 2-9 mm arasında çokça foliküllerin olduğu görülür. Yumurtalıkların bir tanesinde gözlense bile tanı için yeterlidir. Polikistik over Sendromu adet düzensizliğine neden oluyorsa, adetin düzene sokması sağlanmaktadır. Yumurtlama uyarıcı tedavi de ancak hasta çocuk sahibi olmak istediği takdirde uygulanmaktadır. Ancak Polikistik over sendromu’nun tedavisinin tam olarak sağlanmaması, uzun dönemde hasta açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Polikistik over sendromu tedavi edilmediği takdirde; hastaların % 50’sinde insülin direnci, % 8’inde Tip 2 diabet, kıllanma artışı, akne, obezite ve kalp damar hastalıkları görülme riski vardır.

Polikistik over sendromu’nun en belirgin belirtileri

Adetlerin gecikmeli olması
Adet düzensizlikleri
Vücutta fazla kıllanma
Yüzde ve sırtta aşırı sivilcelenme
Kilo artışı,obezite
Seker hastalığına yatkınlık
Kalp hastalıklarına yatkınlık,hipertansiyon
Hamile kalmada zorluk ya da kısırlık
El üstünde lekelenmeler
Aşırı saç dökülmesi
Ses kalınlaşması
Göğüs ölçüsünde değişiklik


Polikistik over sendromu nasıl tedavi edilir?

Tedavi hastanın yaşı ve isteğine göre değişmektedir. Öncelikle kilo kontrolü sağlanmalı, kilo kaybı ile düzenli adet görme oranı yükseltilmelidir. Çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda amaç; hastanın hormonal dengesini düzenleyip, düzenli adet görmesini sağlamaktır. Bunun için doğum kontrol hapları veya progesteron içeren hormonal tedaviler uygulanabilir. Polikistik over sendromu olan hastalar kendiliğinden hamile kalabilir fakat gebelik görülemeyen Polikistik over Sendromu olan hastalarda; kilo kontrolü, insülin direncini kıran ilaçlar, yumurta geliştirici ve yumurtlamayı uyaran ilaç tedavileri ile başarılı sonuçlar eld

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Bilemediğiniz konular yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı zorlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bilemediğiniz konularla ilgili kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere özen göstermenizde fayda var. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü kazalara maruz kalabilirsiniz. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplarda yaşayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir.  Babanıza ait konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İç sesinizi dinleyerek birçok konunun üstesinden gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz koşullar oluşabilir. İşle ilgili sıkışmalar moralinizi bozabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Fit Gusto
Fit GustoTarhana kek tarifi
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker YıldızTanrının atletleri
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkErkek estetikleri
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluMüge Ulusoy'dan müstakbel oyuncuya öneriler
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliBaba gibi...
Nesrin Sürer
Nesrin SürerVitiligo artık sorun değil!
Asuman Korugan
Asuman KoruganÖnce kendini ikna etmek
Uzm.Klinik Psikolog Nigar Çiçek
Uzm.Klinik Psikolog Nigar ÇiçekPsikolojide fizyolojinin önemi
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDeğişimle uyumlanmak
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taşİncir ağacının özellikleri
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cinsellik sonrası kanama normal mi?

Cinsellik sonrası kanama normal mi?

Ellerinizi temiz tutmaya çalışırken hastalanmayın!

Ellerinizi temiz tutmaya çalışırken hastalanmayın!

Türkiye’den doğan ‘İyi Yaşam Günü’ne, tüm dünya 24 saatlik canlı yayında evet dedi

Türkiye’den doğan ‘İyi Yaşam Günü’ne, tüm dünya 24 saatlik canlı yayında evet dedi

Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin

Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin

Sıradaki Haber