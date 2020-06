Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir?

Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen hastalıklardan Polikistik over sendromu, yumurtlayamama sorunu, adet düzensizliği ve kısırlığın yanı sıra tedavi edilmediğinde seker hastalığından kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığın oluşumunu tetikliyor. Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor. Tüm bu şikayetler, psikolojik sorunları kaçınılmaz hale getiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Sibel Kaya Polikistik over sendromu belirtileri ve etkileri ile alakalı bilgiler verdi.

Serpil Dokurel - PembeNar özel

Adet düzensizliği varsa...

Polikistik over sendromu ailesel yatkınlıkla bağlantılı genetik geçişli bir hastalıktır. Tanı ,kandaandrojenik hormonların yükselmesi ve bunun klinik olarak kıllanma artışı, akne ile kendini göstermesi,adet düzensizliği (gecikmesi),ultrasonda yumurtalıklarda polikistik görüntü olması ve diğer endokrin hastalıkların dışlanmış olması ile koyulur.Bu nedenle, adet düzensizliği görülen ergenlik dönemindeki kızlara kan testleri de yapılarak polikistik over olup olmadığı araştırılmalıdır. Polikistik over sendromu doğurganlık döneminde görülen endokrin bir hastalıktır. 13 ila 19 yaşlarında kıllanma artışı ve akne problemi ile kendini belli eder. Bunu adet gecikmeleri yani adet düzensizliği takip eder.

Tedavi edilmezse sağlığınızı tehdit edebilir

Yapılan ultrason muayenesinde yumurtalık boyutlarının arttığı ve 2-9 mm arasında çokça foliküllerin olduğu görülür. Yumurtalıkların bir tanesinde gözlense bile tanı için yeterlidir. Polikistik over Sendromu adet düzensizliğine neden oluyorsa, adetin düzene sokması sağlanmaktadır. Yumurtlama uyarıcı tedavi de ancak hasta çocuk sahibi olmak istediği takdirde uygulanmaktadır. Ancak Polikistik over sendromu’nun tedavisinin tam olarak sağlanmaması, uzun dönemde hasta açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Polikistik over sendromu tedavi edilmediği takdirde; hastaların % 50’sinde insülin direnci, % 8’inde Tip 2 diabet, kıllanma artışı, akne, obezite ve kalp damar hastalıkları görülme riski vardır.

Polikistik over sendromu’nun en belirgin belirtileri

Adetlerin gecikmeli olması

Adet düzensizlikleri

Vücutta fazla kıllanma

Yüzde ve sırtta aşırı sivilcelenme

Kilo artışı,obezite

Seker hastalığına yatkınlık

Kalp hastalıklarına yatkınlık,hipertansiyon

Hamile kalmada zorluk ya da kısırlık

El üstünde lekelenmeler

Aşırı saç dökülmesi

Ses kalınlaşması

Göğüs ölçüsünde değişiklik



Polikistik over sendromu nasıl tedavi edilir?

Tedavi hastanın yaşı ve isteğine göre değişmektedir. Öncelikle kilo kontrolü sağlanmalı, kilo kaybı ile düzenli adet görme oranı yükseltilmelidir. Çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda amaç; hastanın hormonal dengesini düzenleyip, düzenli adet görmesini sağlamaktır. Bunun için doğum kontrol hapları veya progesteron içeren hormonal tedaviler uygulanabilir. Polikistik over sendromu olan hastalar kendiliğinden hamile kalabilir fakat gebelik görülemeyen Polikistik over Sendromu olan hastalarda; kilo kontrolü, insülin direncini kıran ilaçlar, yumurta geliştirici ve yumurtlamayı uyaran ilaç tedavileri ile başarılı sonuçlar eld